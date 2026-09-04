Ανάμεσα σε βιβλία και αναμνήσεις: Ξεκινάει η 54η Έκθεση Βιβλίου

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Φωτογραφία από την Έκθεση Βιβλίου που έγινε το 1978 στο Σύνταγμα (πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ)

«Τι συγκλονιστικό πράγμα που είναι ένα βιβλίο. Ένα επίπεδο αντικείμενο φτιαγμένο από δένδρα, με ευλύγιστα μέρη, πάνω στα οποία βρίσκονται τυπωμένες πολλές παράξενες μαύρες μουτζούρες. Αλλά με μια ματιά βρίσκεσαι μέσα στο μυαλό ενός άλλου ανθρώπου. Ίσως κάποιου που έχει πεθάνει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δια μέσου των αιώνων ο συγγραφέας σου μιλάει καθαρά και σιωπηλά μέσα στο κεφάλι σου. Απ’ ευθείας σε σένα. Η γραφή είναι ίσως η μεγαλύτερη ανθρώπινη εφεύρεση. Δένει άτομα που ποτέ τους δεν γνωρίστηκαν. Πολίτες μακρινών εποχών. Τα βιβλία σπάνε τα δεσμά του χρόνου. Ένα βιβλίο είναι η απόδειξη ότι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν μάγια». Αυτά από τον Carl Edward Sagan (Αμερικάνο Αστροφυσικό)Είναι απίστευτο πόσους ρόλους μπορεί να υποδυθεί ένα βιβλίο προκειμένου να κερδίσει μια διαρκή σχέση δίπλα μας...Το βιβλίο, μου έλεγε ένας εκπαιδευτικός, είναι ο δάσκαλος που μας μαθαίνει χωρίς επιπλήξεις και θυμούς. Όταν το πλησιάζεις δεν το βρίσκεις ποτέ κοιμισμένο. Αν το ρωτήσεις, δεν θα σου κρύψει τίποτα. Αν κάτι δεν καταλάβεις δεν θα παραπονεθεί καθόλου, και αν είσαι αμαθής δεν θα σε περιγελάσει!Εγκρίνω και επαυξάνω: Θα σας εξηγήσω το γιατί με ένα παράδειγμα:Χαλάνε τον κόσμο με τα πνευματιστικά φαινόμενα, και θεωρούν θαύμα θαυμάτων το να καλέσουν το πνεύμα ενός νεκρού, και να τον βάλουν να μιλήσει...Μα, αυτό το θαύμα δεν γίνεται κάθε μέρα, εδώ και τόσους αιώνες, με το βιβλίο;Οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε δεν μπορούμε π.χ. να φωνάξουμε τον Ξενοφώντα και τον Καίσαρα, και να τους ρωτήσουμε για τις εκστρατείες τους; Δεν έχουμε στη διάθεσή μας τον Δημοσθένη και τον Κικέρωνα, να τους βάζουμε να αγορεύουν μπροστά μας, ό,τι ώρα μας καπνίσει; Δεν μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να ακούσουμε το Σωκράτη και τον Πλάτωνα να μας αναλύουν τα υψηλότερα φιλοσοφικά προβλήματα, τον Ευκλείδη και τον Νεύτωνα να διατυπώνουν τα θεωρήματά τους και να αναπτύσσουν τις αποδείξεις τους;Και να ήταν μόνο αυτοί;