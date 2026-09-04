Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Ανάμεσα σε βιβλία και αναμνήσεις: Ξεκινάει η 54η Έκθεση Βιβλίου
Ανάμεσα σε βιβλία και αναμνήσεις: Ξεκινάει η 54η Έκθεση Βιβλίου
Με αφορμή την 54η Έκθεση Βιβλίου, που ανοίγει σήμερα τις πύλες της στο Πεδίο του Άρεως, ο αθηναιογράφος και συγγραφέας Θωμάς Σιταράς γράφει για εκείνο το «μαγικό» αντικείμενο που καταφέρνει να καταργεί τον χρόνο
«Τι συγκλονιστικό πράγμα που είναι ένα βιβλίο. Ένα επίπεδο αντικείμενο φτιαγμένο από δένδρα, με ευλύγιστα μέρη, πάνω στα οποία βρίσκονται τυπωμένες πολλές παράξενες μαύρες μουτζούρες. Αλλά με μια ματιά βρίσκεσαι μέσα στο μυαλό ενός άλλου ανθρώπου. Ίσως κάποιου που έχει πεθάνει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δια μέσου των αιώνων ο συγγραφέας σου μιλάει καθαρά και σιωπηλά μέσα στο κεφάλι σου. Απ’ ευθείας σε σένα. Η γραφή είναι ίσως η μεγαλύτερη ανθρώπινη εφεύρεση. Δένει άτομα που ποτέ τους δεν γνωρίστηκαν. Πολίτες μακρινών εποχών. Τα βιβλία σπάνε τα δεσμά του χρόνου. Ένα βιβλίο είναι η απόδειξη ότι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν μάγια». Αυτά από τον Carl Edward Sagan (Αμερικάνο Αστροφυσικό)
Είναι απίστευτο πόσους ρόλους μπορεί να υποδυθεί ένα βιβλίο προκειμένου να κερδίσει μια διαρκή σχέση δίπλα μας...
Το βιβλίο, μου έλεγε ένας εκπαιδευτικός, είναι ο δάσκαλος που μας μαθαίνει χωρίς επιπλήξεις και θυμούς. Όταν το πλησιάζεις δεν το βρίσκεις ποτέ κοιμισμένο. Αν το ρωτήσεις, δεν θα σου κρύψει τίποτα. Αν κάτι δεν καταλάβεις δεν θα παραπονεθεί καθόλου, και αν είσαι αμαθής δεν θα σε περιγελάσει!
Εγκρίνω και επαυξάνω: Θα σας εξηγήσω το γιατί με ένα παράδειγμα:
Χαλάνε τον κόσμο με τα πνευματιστικά φαινόμενα, και θεωρούν θαύμα θαυμάτων το να καλέσουν το πνεύμα ενός νεκρού, και να τον βάλουν να μιλήσει...
Μα, αυτό το θαύμα δεν γίνεται κάθε μέρα, εδώ και τόσους αιώνες, με το βιβλίο;
Οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε δεν μπορούμε π.χ. να φωνάξουμε τον Ξενοφώντα και τον Καίσαρα, και να τους ρωτήσουμε για τις εκστρατείες τους; Δεν έχουμε στη διάθεσή μας τον Δημοσθένη και τον Κικέρωνα, να τους βάζουμε να αγορεύουν μπροστά μας, ό,τι ώρα μας καπνίσει; Δεν μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να ακούσουμε το Σωκράτη και τον Πλάτωνα να μας αναλύουν τα υψηλότερα φιλοσοφικά προβλήματα, τον Ευκλείδη και τον Νεύτωνα να διατυπώνουν τα θεωρήματά τους και να αναπτύσσουν τις αποδείξεις τους;
Και να ήταν μόνο αυτοί;
Είναι απίστευτο πόσους ρόλους μπορεί να υποδυθεί ένα βιβλίο προκειμένου να κερδίσει μια διαρκή σχέση δίπλα μας...
Το βιβλίο, μου έλεγε ένας εκπαιδευτικός, είναι ο δάσκαλος που μας μαθαίνει χωρίς επιπλήξεις και θυμούς. Όταν το πλησιάζεις δεν το βρίσκεις ποτέ κοιμισμένο. Αν το ρωτήσεις, δεν θα σου κρύψει τίποτα. Αν κάτι δεν καταλάβεις δεν θα παραπονεθεί καθόλου, και αν είσαι αμαθής δεν θα σε περιγελάσει!
Εγκρίνω και επαυξάνω: Θα σας εξηγήσω το γιατί με ένα παράδειγμα:
Χαλάνε τον κόσμο με τα πνευματιστικά φαινόμενα, και θεωρούν θαύμα θαυμάτων το να καλέσουν το πνεύμα ενός νεκρού, και να τον βάλουν να μιλήσει...
Μα, αυτό το θαύμα δεν γίνεται κάθε μέρα, εδώ και τόσους αιώνες, με το βιβλίο;
Οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε δεν μπορούμε π.χ. να φωνάξουμε τον Ξενοφώντα και τον Καίσαρα, και να τους ρωτήσουμε για τις εκστρατείες τους; Δεν έχουμε στη διάθεσή μας τον Δημοσθένη και τον Κικέρωνα, να τους βάζουμε να αγορεύουν μπροστά μας, ό,τι ώρα μας καπνίσει; Δεν μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να ακούσουμε το Σωκράτη και τον Πλάτωνα να μας αναλύουν τα υψηλότερα φιλοσοφικά προβλήματα, τον Ευκλείδη και τον Νεύτωνα να διατυπώνουν τα θεωρήματά τους και να αναπτύσσουν τις αποδείξεις τους;
Και να ήταν μόνο αυτοί;
Υπάρχει πολύς κόσμος που, παρά τη ζέστη των ημερών, θα γεμίσει τα μονοπάτια του δροσερού Πεδίου του Άρεως, αναζητώντας άλλο ένα πιστό φίλο. Θα σταματήσει μπροστά σε κάποιο περίπτερο αναζητώντας την πιο καλή επιλογή. Μια εκλογή που δεν είναι καθόλου εύκολη. Είναι τόσα πολλά και τόσο ενδιαφέροντα αυτά που κυκλοφορούν...
Μεγάλοι συγγραφείς, γνωστοί εκδότες, συγγραφείς με άγνωστα ακόμη ονόματα, ονειροπόλοι της μεγάλης δόξας που δεν φάνηκαν ακόμα, φτασμένοι συγγραφείς της μεγάλης κυκλοφορίας, σοφοί επιστήμονες με ακόμα πιο σοφά συγγράμματα… ενθάδε κείνται τα έργα της μεγαλοφυούς διάνοιας όλων!
Ενθάδε κείνται τα όνειρά τους, οι ελπίδες και τα σκιρτήματα της φαντασίας τους!
-Πόσο έχει μπάρμπα τούτο εδώ;
-Είκοσι Ευρώ κύριε!.
-Είκοσι Ευρώ; Δεκαπέντε και πολύ σου είναι!
Δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν εννοούν να ξεχάσουν το παζάρεμα κάποιων άλλων, παλιών εποχών.
Έχετε παρακολουθήσει αυτό το πρωτότυπο πάνω-κάτω τις ώρες λειτουργίας της Έκθεσης; Κάποιοι –οι περισσότεροι- απλά χαζεύουν, άλλοι ψάχνουν με κάποιο χαρτάκι στο χέρι, άλλοι παίρνουν τα βιβλία στα χέρια, τα ξεφυλλίζουν... Υπάρχουν βέβαια και οι παρορμητικοί τύποι στηριζόμενοι στις εντυπώσεις της στιγμής. Εστιάζουν π.χ. το βλέμμα τους στα «52 παραμύθια», ρίχνουν όμως παραδίπλα και μια ματιά στους τόμους του εμπορικού δικαίου ή στην λατινική γραμματική. Κάποτε σταματούν και απλώνουν το χέρι τους στην «Γκαρσονιέρα της Λιλίτσας» την διαπραγματεύονται, την συμφωνούν και την βάζουν εσπευσμένα στην τσέπη τους… Βλέπεις νοιάζονται μη τους πάρει χαμπάρι κανένα μάτι! Παντρεμένοι άνθρωποι...
«Είναι αφάνταστο από τι εξαρτάται καμιά φορά η εκλογή ενός βιβλίου» μου έλεγε τις προάλλες ένας βιβλιόφιλος: Από τον τίτλο, από το εξώφυλλο, από το δέσιμο, από τις εικόνες, από τα χρώματα... Από ένα σωρό εξωτερικά πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το περιεχόμενο!
Είναι και αυτό μια αλήθεια. Ίσως θα πρέπει να είναι κανείς πιο προσεκτικός. Τι διάολο; Σύντροφος είναι αυτός!
Βέβαια, εσείς ξέρετε. Η δική μου βιβλιοφιλική πρόταση για το 2026 παραμένει σταθερή! Θα την βρείτε στο περίπτερο 235-236 των εκδόσεων BELL μετά τις 16 Σεπτεμβρίου. Φέρει τον τίτλο «ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ» έχει σελίδες 324, και τιμάται 18,99 Ευρώ.
Για περισσότερα στο FB: @ΣιταράςΘωμάς
Θωμάς Σιταράς, Αθηναιογράφος- Συγγραφέας.
Μεγάλοι συγγραφείς, γνωστοί εκδότες, συγγραφείς με άγνωστα ακόμη ονόματα, ονειροπόλοι της μεγάλης δόξας που δεν φάνηκαν ακόμα, φτασμένοι συγγραφείς της μεγάλης κυκλοφορίας, σοφοί επιστήμονες με ακόμα πιο σοφά συγγράμματα… ενθάδε κείνται τα έργα της μεγαλοφυούς διάνοιας όλων!
Ενθάδε κείνται τα όνειρά τους, οι ελπίδες και τα σκιρτήματα της φαντασίας τους!
-Πόσο έχει μπάρμπα τούτο εδώ;
-Είκοσι Ευρώ κύριε!.
-Είκοσι Ευρώ; Δεκαπέντε και πολύ σου είναι!
Δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν εννοούν να ξεχάσουν το παζάρεμα κάποιων άλλων, παλιών εποχών.
Έχετε παρακολουθήσει αυτό το πρωτότυπο πάνω-κάτω τις ώρες λειτουργίας της Έκθεσης; Κάποιοι –οι περισσότεροι- απλά χαζεύουν, άλλοι ψάχνουν με κάποιο χαρτάκι στο χέρι, άλλοι παίρνουν τα βιβλία στα χέρια, τα ξεφυλλίζουν... Υπάρχουν βέβαια και οι παρορμητικοί τύποι στηριζόμενοι στις εντυπώσεις της στιγμής. Εστιάζουν π.χ. το βλέμμα τους στα «52 παραμύθια», ρίχνουν όμως παραδίπλα και μια ματιά στους τόμους του εμπορικού δικαίου ή στην λατινική γραμματική. Κάποτε σταματούν και απλώνουν το χέρι τους στην «Γκαρσονιέρα της Λιλίτσας» την διαπραγματεύονται, την συμφωνούν και την βάζουν εσπευσμένα στην τσέπη τους… Βλέπεις νοιάζονται μη τους πάρει χαμπάρι κανένα μάτι! Παντρεμένοι άνθρωποι...
«Είναι αφάνταστο από τι εξαρτάται καμιά φορά η εκλογή ενός βιβλίου» μου έλεγε τις προάλλες ένας βιβλιόφιλος: Από τον τίτλο, από το εξώφυλλο, από το δέσιμο, από τις εικόνες, από τα χρώματα... Από ένα σωρό εξωτερικά πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το περιεχόμενο!
Είναι και αυτό μια αλήθεια. Ίσως θα πρέπει να είναι κανείς πιο προσεκτικός. Τι διάολο; Σύντροφος είναι αυτός!
Βέβαια, εσείς ξέρετε. Η δική μου βιβλιοφιλική πρόταση για το 2026 παραμένει σταθερή! Θα την βρείτε στο περίπτερο 235-236 των εκδόσεων BELL μετά τις 16 Σεπτεμβρίου. Φέρει τον τίτλο «ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ» έχει σελίδες 324, και τιμάται 18,99 Ευρώ.
Για περισσότερα στο FB: @ΣιταράςΘωμάς
Θωμάς Σιταράς, Αθηναιογράφος- Συγγραφέας.
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