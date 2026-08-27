Μαρίζα Τομέι για Τιμ Κάρι: Είμαι ευγνώμων που οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν, ήταν ένα μοναδικό ταλέντο
Μαρίζα Τομέι για Τιμ Κάρι: Είμαι ευγνώμων που οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν, ήταν ένα μοναδικό ταλέντο
Η ηθοποιός τον αποχαιρέτησε κάνοντας μία αναφορά στη συνεργασία τους στην ταινία «Oscar»
Μία αναφορά στη συνεργασία της με τον Τιμ Κάρι έκανε η Μαρίζα Τομέι, λέγοντάς του το δικό της «αντίο». Ο ηθοποιός πέθανε στα 80 του χρόνια, την Τρίτη 25 Αυγούστου, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα μετά το εγκεφαλικό που υπέστη το 2012. Οι δυο τους είχαν συμπρωταγωνιστήσει το 1991 στην ταινία «Oscar».
Η Τομέι δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από τη συνάντησή τους στη μεγάλη οθόνη και δήλωσε τυχερή για τη συνεργασία τους. Στο κείμενό της, υπογράμμισε το ταλέντο του Κάρι, αλλά και τη γενναιοδωρία και το χιούμορ που τον χαρακτήριζαν. «Ήμουν πολύ τυχερή που δούλεψα με τον Τιμ στην αρχή της καριέρας μου, στην ταινία ''Oscar''. Ήταν ένα πραγματικά μοναδικό ταλέντο και ήταν απίστευτα διασκεδαστικό να βρίσκεσαι κοντά του. Είχε πνεύμα, γενναιοδωρία και μια παρουσία που δεν μπορούσες να αγνοήσεις. Είμαι ευγνώμων που οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν και που είχα την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί του εκείνο το μικρό κομμάτι του χρόνου. Τι ζωή, τι ταλέντο», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Τομέι δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από τη συνάντησή τους στη μεγάλη οθόνη και δήλωσε τυχερή για τη συνεργασία τους. Στο κείμενό της, υπογράμμισε το ταλέντο του Κάρι, αλλά και τη γενναιοδωρία και το χιούμορ που τον χαρακτήριζαν. «Ήμουν πολύ τυχερή που δούλεψα με τον Τιμ στην αρχή της καριέρας μου, στην ταινία ''Oscar''. Ήταν ένα πραγματικά μοναδικό ταλέντο και ήταν απίστευτα διασκεδαστικό να βρίσκεσαι κοντά του. Είχε πνεύμα, γενναιοδωρία και μια παρουσία που δεν μπορούσες να αγνοήσεις. Είμαι ευγνώμων που οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν και που είχα την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί του εκείνο το μικρό κομμάτι του χρόνου. Τι ζωή, τι ταλέντο», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτησή της
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