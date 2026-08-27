Η Σούζαν Σάραντον αποχαιρέτισε δημόσια τον Τιμ Κάρι: Αυτό που αγάπησα περισσότερο σε εκείνον ήταν η καρδιά του
Η Σούζαν Σάραντον αποχαιρέτισε δημόσια τον Τιμ Κάρι: Αυτό που αγάπησα περισσότερο σε εκείνον ήταν η καρδιά του
Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή αργά το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 80 ετών
Δημόσια αποχαιρέτισε τον Τιμ Κάρι που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Σούζαν Σάραντον, επισημαίνοντας πως περισσότερο από όλα αγάπησε την καρδιά του.
Η ηθοποιός δημοσίευσε την Τετάρτη 26 Αυγούστου κοινές τους φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και στη λεζάντα επισήμανε πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, δεν έχασε ποτέ την ευγένειά του και είχε πάντοτε μία πολύ ιδιαίτερη σχέση με τους θαυμαστές του.
Η Σούζαν Σάραντον έγραψε αναλυτικά: «Τι αστείος, γοητευτικός και ξεχωριστός άνθρωπος που ήταν. Αλλά αυτό που αγάπησα περισσότερο σε εκείνον ήταν η καρδιά του. Ακόμη και καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, συνέχισε να είναι τόσο γλυκός και γενναιόδωρος με τους θαυμαστές του. Σε ευχαριστώ, Τιμ, που σήμαινες τόσο πολλά για τόσο πολλούς ανθρώπους. Σε αγαπώ».
Δείτε τις φωτογραφίες
Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στην εμβληματική ταινία “The Rocky Horror Picture Show” το 1975.
Ο Τιμ Κάρι, σύμφωνα με πηγές του TMZ, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας για πάνω από μία δεκαετία, μέχρι που άφησε την τελευταία του πνοή αργά το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.
Ο ηθοποιός τον Ιούλιο του 2012 είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου του, το οποίο προκάλεσε παράλυση στην αριστερή πλευρά του σώματός του.
Η ηθοποιός δημοσίευσε την Τετάρτη 26 Αυγούστου κοινές τους φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και στη λεζάντα επισήμανε πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, δεν έχασε ποτέ την ευγένειά του και είχε πάντοτε μία πολύ ιδιαίτερη σχέση με τους θαυμαστές του.
Η Σούζαν Σάραντον έγραψε αναλυτικά: «Τι αστείος, γοητευτικός και ξεχωριστός άνθρωπος που ήταν. Αλλά αυτό που αγάπησα περισσότερο σε εκείνον ήταν η καρδιά του. Ακόμη και καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, συνέχισε να είναι τόσο γλυκός και γενναιόδωρος με τους θαυμαστές του. Σε ευχαριστώ, Τιμ, που σήμαινες τόσο πολλά για τόσο πολλούς ανθρώπους. Σε αγαπώ».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στην εμβληματική ταινία “The Rocky Horror Picture Show” το 1975.
Ο Τιμ Κάρι, σύμφωνα με πηγές του TMZ, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας για πάνω από μία δεκαετία, μέχρι που άφησε την τελευταία του πνοή αργά το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.
Ο ηθοποιός τον Ιούλιο του 2012 είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου του, το οποίο προκάλεσε παράλυση στην αριστερή πλευρά του σώματός του.
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