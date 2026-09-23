Στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης: Το «γεωπολιτικό» ραντεβού με τον πρωθυπουργό του Καναδά και η συνάντηση με στελέχη της ExxonMobil
Στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης: Το «γεωπολιτικό» ραντεβού με τον πρωθυπουργό του Καναδά και η συνάντηση με στελέχη της ExxonMobil
Ο Μαρκ Κάρνεϊ διατηρεί ανοικτή γραμμή με τον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο συνάντησε τον Ιούλιο στην Άγκυρα
Από τη Silicon Valley στη Νέα Υόρκη και από τα μεγάλα κεφάλαια της τεχνολογίας στη γεωπολιτική, την ενέργεια και τις αγορές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει σήμερα, Τετάρτη, το νεοϋορκέζικο σκέλος της αμερικανικής περιοδείας του έχοντας ήδη μπροστά του το μήνυμα που έστειλε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν αιφνιδίασε στο Κυπριακό. Επανέφερε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για «κυριαρχική ισότητα» και διεθνή αναγνώριση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Εκεί που η Αθήνα καταγράφει διαφορετικό τόνο είναι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου ο Ερντογάν επέλεξε να μιλήσει για επίλυση των διαφορών στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου, χωρίς να ανεβάσει τη ρητορική στα επίπεδα άλλων περιόδων.
Ταυτόχρονα, Ελλάδα και Καναδάς έχουν μπροστά τους ένα εξαιρετικά χειροπιαστό κοινό project: τα επτά DHC-515, τα Canadair νέας γενιάς που έχει παραγγείλει η χώρα μας.
Νωρίτερα, Μητσοτάκης και Κάρνεϊ θα βρεθούν στην εκδήλωση OceanEye, βάζοντας στο ίδιο κάδρο θάλασσα, ασφάλεια και οικονομία.
Η πιο χαρακτηριστική αναφορά ήταν ότι η Ελλάδα, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, δανείζεται σήμερα φθηνότερα από τέσσερις χώρες του G7. Δίνοντας από τα παλιά λημέρια του, καθώς ο πρωθυπουργός σπούδασε στο αμερικανικό πανεπιστήμιο, τη γέφυρα για τις συναντήσεις με επενδυτές και το κλειστό τραπεζικό ραντεβού που ακολουθεί στη Νέα Υόρκη.
Και εδώ βρίσκεται ένα ελληνικό ενδιαφέρον που υπερβαίνει τη διπλωματία. Με τα Στενά του Ορμούζ κρίσιμο πέρασμα για την ενεργειακή αλυσίδα και με την Ελλάδα να διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους παγκοσμίως, η ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρόμων αφορά άμεσα και την Αθήνα.
Το γεγονός ότι η Ελλάδα διατηρεί δίαυλο με την Τεχεράνη, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί στενά με τον αραβικό κόσμο και το Ισραήλ, χαρτιά που δεν μπορεί να παίξει με την ίδια ευρύτητα και ευκολία η Άγκυρα είναι ένα από τα στοιχεία που η ελληνική πλευρά επιχειρεί να αξιοποιήσει στη σημερινή συγκυρία.
Το ραντεβού, χτίζεται, εδώ και μήνες. Έχουν προηγηθεί οι επαφές του Σταύρου Παπασταύρου με ExxonMobil και Chevron, με την Αθήνα να ζητεί σταθερά επιτάχυνση των χρονοδιαγραμμάτων, ενώ για το Block 2 έχει ήδη δρομολογηθεί ερευνητική γεώτρηση. Σε μία περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια επιστρέφει με ένταση στην παγκόσμια ατζέντα, η κυβέρνηση επιχειρεί παράλληλα να επιταχύνει τα ελληνικά projects.
Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν αιφνιδίασε στο Κυπριακό. Επανέφερε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για «κυριαρχική ισότητα» και διεθνή αναγνώριση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Εκεί που η Αθήνα καταγράφει διαφορετικό τόνο είναι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου ο Ερντογάν επέλεξε να μιλήσει για επίλυση των διαφορών στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου, χωρίς να ανεβάσει τη ρητορική στα επίπεδα άλλων περιόδων.
Ο Κάρνεϊ και η ΆγκυραΑνάμεσά τους ξεχωρίζει η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Καναδό ομόλογό του Μαρκ Κάρνεϊ. Η επιλογή έχει τη δική της γεωπολιτική διάσταση. Ο Κάρνεϊ διατηρεί ανοικτή γραμμή με τον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο συνάντησε τον Ιούλιο στην Άγκυρα, με Καναδά και Τουρκία να ανοίγουν νέο κεφάλαιο συνεργασίας στην άμυνα, στην ενέργεια και στις προηγμένες τεχνολογίες και να εγκαινιάζουν διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.
Ταυτόχρονα, Ελλάδα και Καναδάς έχουν μπροστά τους ένα εξαιρετικά χειροπιαστό κοινό project: τα επτά DHC-515, τα Canadair νέας γενιάς που έχει παραγγείλει η χώρα μας.
Νωρίτερα, Μητσοτάκης και Κάρνεϊ θα βρεθούν στην εκδήλωση OceanEye, βάζοντας στο ίδιο κάδρο θάλασσα, ασφάλεια και οικονομία.
Η «γέφυρα» του StanfordΟ πρωθυπουργός φτάνει στη Νέα Υόρκη έχοντας κλείσει την επίσκεψη στην Καλιφόρνια στο Stanford, σε συζήτηση στο Hoover Institution μαζί με την Κοντολίζα Ράις. Εκεί έδωσε άλλον τόνο το οικονομικό μήνυμα που θέλει να μεταφέρει και στους επενδυτές της Νέας Υόρκης: ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πρωτογενή πλεονάσματα, ξένες επενδύσεις, μείωση της ανεργίας και ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους.
Η πιο χαρακτηριστική αναφορά ήταν ότι η Ελλάδα, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, δανείζεται σήμερα φθηνότερα από τέσσερις χώρες του G7. Δίνοντας από τα παλιά λημέρια του, καθώς ο πρωθυπουργός σπούδασε στο αμερικανικό πανεπιστήμιο, τη γέφυρα για τις συναντήσεις με επενδυτές και το κλειστό τραπεζικό ραντεβού που ακολουθεί στη Νέα Υόρκη.
Ο δίαυλος με το Ιράν και το ΟρμούζΠαράλληλα, η ελληνική διπλωματία επιχειρεί να αξιοποιήσει τους διαύλους που διατηρεί στη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί έφερε στην πρώτη γραμμή την ανάγκη αποκατάστασης της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.
Και εδώ βρίσκεται ένα ελληνικό ενδιαφέρον που υπερβαίνει τη διπλωματία. Με τα Στενά του Ορμούζ κρίσιμο πέρασμα για την ενεργειακή αλυσίδα και με την Ελλάδα να διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους παγκοσμίως, η ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρόμων αφορά άμεσα και την Αθήνα.
Το γεγονός ότι η Ελλάδα διατηρεί δίαυλο με την Τεχεράνη, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί στενά με τον αραβικό κόσμο και το Ισραήλ, χαρτιά που δεν μπορεί να παίξει με την ίδια ευρύτητα και ευκολία η Άγκυρα είναι ένα από τα στοιχεία που η ελληνική πλευρά επιχειρεί να αξιοποιήσει στη σημερινή συγκυρία.
Exxon: Ραντεβού με βάθοςΤο άλλο μεγάλο κομμάτι είναι η ενέργεια. Στο πρόγραμμα βρίσκεται συνάντηση με υψηλόβαθμο στέλεχος της ExxonMobil, με αντικείμενο την πορεία των ερευνών και τις προοπτικές εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων.
Το ραντεβού, χτίζεται, εδώ και μήνες. Έχουν προηγηθεί οι επαφές του Σταύρου Παπασταύρου με ExxonMobil και Chevron, με την Αθήνα να ζητεί σταθερά επιτάχυνση των χρονοδιαγραμμάτων, ενώ για το Block 2 έχει ήδη δρομολογηθεί ερευνητική γεώτρηση. Σε μία περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια επιστρέφει με ένταση στην παγκόσμια ατζέντα, η κυβέρνηση επιχειρεί παράλληλα να επιταχύνει τα ελληνικά projects.
Το πυκνό 24ωρο συμπληρώνουν η επαφή με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, η εκδήλωση με την ομογένεια, οι επαφές με επενδυτές και, αργά το βράδυ, η κλειστή συνάντηση με εκπροσώπους τραπεζών.
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