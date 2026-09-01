Η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάνος Νιφλής γιορτάζουν 8 χρόνια γάμου: «Να μην τελειώσει ποτέ το μαζί»
Η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάνος Νιφλής γιορτάζουν 8 χρόνια γάμου: «Να μην τελειώσει ποτέ το μαζί»
Το ζευγάρι έκανε αναρτήσεις στο Instagram για την ξεχωριστή μέρα
Οκτώ χρόνια γάμου συμπλήρωσαν, σήμερα, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, ο Μάνος Νιφλής και η Ελισάβετ Μουτάφη, με το ζευγάρι να προχωρά σε αναρτήσεις στα social media για την ξεχωριστή μέρα.
Ο δημοσιογράφος δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μία φωτογραφία από το μυστήριο, συνοδεύοντάς τη με μία ευχή για την κοινή τους πορεία. Αυτό που ευχήθηκε είναι να παραμείνουν μαζί. «Οκτώ χρόνια… Να μην τελειώσει ποτέ το μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά.
Από τη μεριά της, η ηθοποιός ανάρτησε στο Instagram μία κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό της από έξοδό τους. Με τη σειρά της και εκείνη ευχήθηκε να μην τερματίσουν ποτέ τη σχέση τους, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη της. «Οκτώ χρόνια... Να μην τελειώσει ποτέ αυτό το χαμόγελο, μαζί. Σ' αγαπώ», ήταν τα λόγια που έγραψε πάνω στο στιγμιότυπο.
Ακολουθούν οι αναρτήσεις τους
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο δημοσιογράφος δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μία φωτογραφία από το μυστήριο, συνοδεύοντάς τη με μία ευχή για την κοινή τους πορεία. Αυτό που ευχήθηκε είναι να παραμείνουν μαζί. «Οκτώ χρόνια… Να μην τελειώσει ποτέ το μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά.
Από τη μεριά της, η ηθοποιός ανάρτησε στο Instagram μία κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό της από έξοδό τους. Με τη σειρά της και εκείνη ευχήθηκε να μην τερματίσουν ποτέ τη σχέση τους, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη της. «Οκτώ χρόνια... Να μην τελειώσει ποτέ αυτό το χαμόγελο, μαζί. Σ' αγαπώ», ήταν τα λόγια που έγραψε πάνω στο στιγμιότυπο.
Ακολουθούν οι αναρτήσεις τους
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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