Ρόδος: Νεκρός 54χρονος πατέρας δύο παιδιών σε ξενοδοχείο κοντά στη Λίνδο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Νεκρός Λίνδος

Ρόδος: Νεκρός 54χρονος πατέρας δύο παιδιών σε ξενοδοχείο κοντά στη Λίνδο

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Ρόδος: Νεκρός 54χρονος πατέρας δύο παιδιών σε ξενοδοχείο κοντά στη Λίνδο
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε χθες το βράδυ 54χρονος από τη Ρόδο, μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο.

Τον άνδρα, πατέρα δύο παιδιών, εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε η ΕΛΑΣ για τη συγκέντρωση στοιχείων και τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Thema Insights

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης