Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Ρόδος: Νεκρός 54χρονος πατέρας δύο παιδιών σε ξενοδοχείο κοντά στη Λίνδο
Ρόδος: Νεκρός 54χρονος πατέρας δύο παιδιών σε ξενοδοχείο κοντά στη Λίνδο
Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε χθες το βράδυ 54χρονος από τη Ρόδο, μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο.
Τον άνδρα, πατέρα δύο παιδιών, εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο.
Στο σημείο κινητοποιήθηκε η ΕΛΑΣ για τη συγκέντρωση στοιχείων και τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Τον άνδρα, πατέρα δύο παιδιών, εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο.
Στο σημείο κινητοποιήθηκε η ΕΛΑΣ για τη συγκέντρωση στοιχείων και τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
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