Ελισάβετ Μουτάφη για το πρώτο ραντεβού με τον Μάνο Νιφλή: Ήμουν λίγο αγενής, είπε «θα φύγω, αυτή είναι αντιπαθέστατη»

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως όταν γνώρισε τον σύζυγό της δεν είχε καθόλου καλή διάθεση: «Την περίοδο που γνωριστήκαμε δεν είχα διάθεση να γνωρίσω έναν καινούργιο άνθρωπο, είχα μία μίρλα γενικότερη, αλλά με το που είδα τον Μάνο "κόλλησα" με τη μία. Είπαμε 2-3 κουβέντες και μετά από καιρό επειδή έκανε μία επέμβαση, του έστειλα στο Instagram, μιλήσαμε και ξαναβγήκαμε. Στο πρώτο μας ραντεβού ήμουν λίγο αγενής, γιατί δεν είχα διάθεση, ήμουν κάπως εκείνη τη μέρα. Ο Μάνος εκνευρίστηκε και είπε "θα φύγω, αυτή είναι αντιπαθέστατη όπως φαίνεται". Του είπα να πάμε για ποτό. Καταλάβαινα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν ήμουν "σόι". Από το επόμενο ραντεβού μείναμε μαζί», δήλωσε.







Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τον γιο που υιοθέτησε με τον Μάνο Νιφλή, τον οποίο πήρε μόνη της από τη Σιέρα Λεόνε διότι ο δημοσιογράφος δούλευε. Για τη στιγμή που έφτασαν στην Αθήνα, εξομολογήθηκε: «Τον κρατούσα από το χέρι και τον περίμεναν οι αδελφές του, η μαμά μου και ο Μάνος. Πήγε στην αγκαλιά του Μάνου. Κατευθείαν».





Κλείσιμο