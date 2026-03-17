Ελισάβετ Μουτάφη για το πρώτο ραντεβού με τον Μάνο Νιφλή: Ήμουν λίγο αγενής, είπε «θα φύγω, αυτή είναι αντιπαθέστατη»
Η ηθοποιός δήλωσε πως η γνωριμία τους ήταν στημένη από τους καλούς τους φίλους
Αγενής και αντιπαθέστατη ήταν η Ελισάβετ Μουτάφη στο πρώτο της ραντεβού με τον Μάνο Νιφλή, παρόλα αυτά, από το δεύτερο ραντεβού και μετά οι δυο τους ήταν αχώριστοι και έμειναν μαζί.
Όπως δήλωσε η ηθοποιός στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «The 2night Show» τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, ήταν στημένη η γνωριμία τους από τους φίλους τους και η ίδια αισθάνθηκε πως «κόλλησε» μαζί του από την πρώτη στιγμή. Πέρα όμως από τον σύζυγό της, η Ελισάβετ Μουτάφη μίλησε και για τον γιο που υιοθέτησαν.
Αρχικά, ανέφερε πως η Μαρίνα Ασλάνογλου έκανε το βήμα να τη γνωρίσει με τον Μάνο Νιφλή: «Ήταν στημένο. Ερχόμουν από τη Νέα Υόρκη, με πήρε η φίλη μου και η μετέπειτα κουμπάρα μου Μαρίνα Ασλάνογλου και μου είπε "θέλω να πιούμε ένα ποτό με τον Βασίλη Μπουζιώτη" που συνεργαζόταν με τον Μάνο. Είχαμε επαφή αλλά δεν βγαίναμε για ποτό. Ο Μάνος του είχε πει ότι ήθελε να με γνωρίσει. Ήταν στημένο αλλά εγώ ήξερα ότι θα περάσει ο Μάνος βόλτα από εκεί, μου το είπε η Μαρίνα», είπε.
Στη συνέχεια πρόσθεσε πως όταν γνώρισε τον σύζυγό της δεν είχε καθόλου καλή διάθεση: «Την περίοδο που γνωριστήκαμε δεν είχα διάθεση να γνωρίσω έναν καινούργιο άνθρωπο, είχα μία μίρλα γενικότερη, αλλά με το που είδα τον Μάνο "κόλλησα" με τη μία. Είπαμε 2-3 κουβέντες και μετά από καιρό επειδή έκανε μία επέμβαση, του έστειλα στο Instagram, μιλήσαμε και ξαναβγήκαμε. Στο πρώτο μας ραντεβού ήμουν λίγο αγενής, γιατί δεν είχα διάθεση, ήμουν κάπως εκείνη τη μέρα. Ο Μάνος εκνευρίστηκε και είπε "θα φύγω, αυτή είναι αντιπαθέστατη όπως φαίνεται". Του είπα να πάμε για ποτό. Καταλάβαινα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν ήμουν "σόι". Από το επόμενο ραντεβού μείναμε μαζί», δήλωσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τον γιο που υιοθέτησε με τον Μάνο Νιφλή, τον οποίο πήρε μόνη της από τη Σιέρα Λεόνε διότι ο δημοσιογράφος δούλευε. Για τη στιγμή που έφτασαν στην Αθήνα, εξομολογήθηκε: «Τον κρατούσα από το χέρι και τον περίμεναν οι αδελφές του, η μαμά μου και ο Μάνος. Πήγε στην αγκαλιά του Μάνου. Κατευθείαν».
