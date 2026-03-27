Μάνος Νιφλής για Ελισάβετ Μουτάφη: Είναι ίσως το πιο καλοπροαίρετο πλάσμα που μπορεί να υπάρχει
Σε εκνευριστικό βαθμό, τόνισε ο δημοσιογράφος για την ηθοποιό και σύζυγό του

Ως το πιο καλοπροαίρετο πλάσμα στον κόσμο περιέγραψε ο Μάνος Νιφλής την Ελισάβετ Μουτάφη, τονίζοντας πως η στάση της κάποιες φορές μπορεί να του προκαλέσει εκνευρισμό. Ο δημοσιογράφος και σύζυγος της ηθοποιού αναφέρθηκε επίσης σε ένα από τα πρώτα ραντεβού που είχε βγει μαζί της και στάθηκε στην «άθλια», όπως τη χαρακτήρισε συμπεριφορά της.

«Η Ελισάβετ είναι ίσως το πιο καλοπροαίρετο πλάσμα που μπορεί να υπάρχει στον κόσμο. Σε εκνευριστικό σημείο, που μπορεί να γυρίσει στο σπίτι και να της πεις “Έχω τσακωθεί με τη Βίκυ γιατί μου έκανε αυτό” και θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει τη Βίκυ. Αυτό, όσο κι αν διαμαρτύρομαι και τσακωνόμαστε, είναι ο λόγος που συγκρουόμαστε, το αγαπώ, στην πραγματικότητα», είπε ο Μάνος Νιφλής στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Θυμούμενος τη δεύτερη φορά που βγήκε ραντεβού με την Ελισάβετ Μουτάφη, ο δημοσιογράφος περιέγραψε: «Τη δεύτερη φορά που βρεθήκαμε για φαγητό με την Ελισάβετ, έχει παραδεχτεί η ίδια ότι ήταν αγενέστατη. Ήμασταν με παρέα βέβαια, δεν ήμασταν μόνοι μας. Είτε ήταν εκεί είτε δεν ήταν, συμπεριφερόταν με έναν τρόπο… Αργότερα παραδέχτηκε ότι δεν ήταν καλά εκείνες τις ημέρες, εξομαλύνθηκε, αλλά ήμουν έτοιμος να σηκωθώ να φύγω. Δηλαδή μας έσωσε μία παρέμβαση ενός φίλου, που είπε “Παιδιά, πάμε όλοι μαζί για ποτό”. Άθλια η συμπεριφορά».

