Η Έιμι Μάντιγκαν εντάσσεται στο καστ της ταινίας «The Comebacker», στο πλευρό των Τομ Χανκς και Κάλουμ Τέρνερ
Η Έιμι Μάντιγκαν εντάσσεται στο καστ της ταινίας «The Comebacker», στο πλευρό των Τομ Χανκς και Κάλουμ Τέρνερ
Το έργο βασίζεται στο ομώνυμο διήγημα του Ντέιβ Έγκερς που κυκλοφόρησε το 2024 - Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στη Νέα Υόρκη το φθινόπωρο
Στο καστ της νέας παραγωγής της Sony Pictures με τίτλο «The Comebacker», στην οποία πρωταγωνιστούν ο Τομ Χανκς και ο Κάλουμ Τέρνερ, εντάσσεται η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Έιμι Μάντιγκαν.
Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο διήγημα του Ντέιβ Έγκερς που κυκλοφόρησε το 2024 και περιγράφεται ως ένας φόρος τιμής στο άθλημα του μπέιζμπολ. Η υπόθεση εστιάζει σε ένα ανερχόμενο αστέρι των New York Mets, τον οποίο υποδύεται ο Τέρνερ, η ζωή του οποίου ανατρέπεται δραματικά όταν τραυματίζεται από μια μπάλα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.
Η Μάντιγκαν θα υποδυθεί την ιδιοκτήτρια της ομάδας ενώ στο καστ συμμετέχει και η Πατρίσια Κλάρκσον στο ρόλο της συζύγου του Χανκς, σύμφωνα με το Deadline.
Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μάριελ Χέλερ, γνωστή από τις επιτυχίες «The Diary of a Teenage Girl», «Can You Ever Forgive Me?» και «A Beautiful Day in the Neighborhood», στην οποία είχε συνεργαστεί ξανά με τον Χανκς.
Την παραγωγή αναλαμβάνει ο Γκάρι Γκέτζμαν για την Playtone, μαζί με την Χέλερ και τη Λία Χόλτζερ για λογαριασμό της Defiant By Nature, σε συνεργασία με το Major League Baseball (MLB) και τους New York Mets. Ρόλο εκτελεστικού παραγωγού θα έχουν η Working Barn και ο Τσαρλς Μίλερ.
Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στη Νέα Υόρκη το φθινόπωρο.
Η Μάντιγκαν κέρδισε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως θεία Γκλάντις στη μεγάλη εισπρακτική επιτυχία τρόμου «Weapons» του Ζακ Κρέγκερ. Η βράβευση ήρθε τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη της υποψηφιότητα για το χρυσό αγαλματίδιο με την ταινία «Twice in a Lifetime» του Μπαντ Γιόρκιν.
Τα επόμενα πρότζεκτ της ηθοποιού περιλαμβάνουν το θρίλερ «Sponsor» του Τζέιμς Πόνσολντ για την Apple, όπου πρωταγωνιστεί στο πλευρό των Τζέισον Σίγκελ και Τζον Σ. Ράιλι, το reboot της σειράς X-Files από τον Ράιαν Κούγκλερ, καθώς και η μίνι σειρά «All the Sinners Bleed» των Amblin/Netflix.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο διήγημα του Ντέιβ Έγκερς που κυκλοφόρησε το 2024 και περιγράφεται ως ένας φόρος τιμής στο άθλημα του μπέιζμπολ. Η υπόθεση εστιάζει σε ένα ανερχόμενο αστέρι των New York Mets, τον οποίο υποδύεται ο Τέρνερ, η ζωή του οποίου ανατρέπεται δραματικά όταν τραυματίζεται από μια μπάλα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.
Η Μάντιγκαν θα υποδυθεί την ιδιοκτήτρια της ομάδας ενώ στο καστ συμμετέχει και η Πατρίσια Κλάρκσον στο ρόλο της συζύγου του Χανκς, σύμφωνα με το Deadline.
EXCLUSIVE: ‘Weapons’ Oscar winner Amy Madigan has inked a deal to join ‘The Comebacker,’ the new Sony film billed as a love letter to baseball, which stars Tom Hanks and Callum Turner— Deadline (@DEADLINE) August 31, 2026
Full details here: https://t.co/w1BLdWRuVH pic.twitter.com/LZWllUH6vw
Την παραγωγή αναλαμβάνει ο Γκάρι Γκέτζμαν για την Playtone, μαζί με την Χέλερ και τη Λία Χόλτζερ για λογαριασμό της Defiant By Nature, σε συνεργασία με το Major League Baseball (MLB) και τους New York Mets. Ρόλο εκτελεστικού παραγωγού θα έχουν η Working Barn και ο Τσαρλς Μίλερ.
Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στη Νέα Υόρκη το φθινόπωρο.
Η Μάντιγκαν κέρδισε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως θεία Γκλάντις στη μεγάλη εισπρακτική επιτυχία τρόμου «Weapons» του Ζακ Κρέγκερ. Η βράβευση ήρθε τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη της υποψηφιότητα για το χρυσό αγαλματίδιο με την ταινία «Twice in a Lifetime» του Μπαντ Γιόρκιν.
Τα επόμενα πρότζεκτ της ηθοποιού περιλαμβάνουν το θρίλερ «Sponsor» του Τζέιμς Πόνσολντ για την Apple, όπου πρωταγωνιστεί στο πλευρό των Τζέισον Σίγκελ και Τζον Σ. Ράιλι, το reboot της σειράς X-Files από τον Ράιαν Κούγκλερ, καθώς και η μίνι σειρά «All the Sinners Bleed» των Amblin/Netflix.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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