Έιμι Μάντιγκαν: Τιμητικό βραβείο για τη μεταμόρφωσή της στο «Weapons»
Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός θα τιμηθεί από το Σωματείο Καλλιτεχνών Μακιγιάζ και Κομμωτών (MUAHS)
Τιμητική διάκριση από το Αμερικανικό Σωματείο Καλλιτεχνών Μακιγιάζ και Κομμωτών (MUAHS) θα λάβει η υποψήφια για Όσκαρ Έιμι Μάντιγκαν για τη μεταμόρφωσή της στην ταινία «Weapons».
Η βράβευση, που οργανώνει το επίσημο συνδικάτο του κλάδου (IATSE Local 706), έχει προγραμματιστεί για τις 14 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες, με οικοδέσποινα τη Ρέιτσελ Χάρις και η ηθοποιός θα παραλάβει το Βραβείο Εξαίρετης Καλλιτέχνιδας στην 13η τελετή απονομής του σωματείου.
Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε καλλιτέχνες των οποίων η σταθερή συνεργασία με τους επαγγελματίες του σωματείου έχει συμβάλει ουσιαστικά στην εξέλιξη του έργου τους, οδηγώντας στη δημιουργία χαρακτήρων που ξεχωρίζουν και αφήνουν αποτύπωμα στην καριέρα τους.
Η Μάντιγκαν, η οποία φέτος απέσπασε υποψηφιότητες για Β’ Γυναικείο Ρόλο στα Όσκαρ, τις Χρυσές Σφαίρες και τα Βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών (SAG) για την ερμηνεία της ως Θεία Gladys στην ταινία «Weapons», προστίθεται έτσι σε μια σειρά γνωστών ονομάτων που έχουν τιμηθεί στο παρελθόν με την ίδια διάκριση. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Άλισον Τζάνεϊ, η Ανέτ Μπένινγκ, ο Τζόνι Ντεπ, ο Ράιαν Μέρφι, ο Έντι Μέρφι και ο Γκάρι Όλντμαν.
Για την απόφαση του σωματείου μίλησε η πρόεδρος Julie Socash, υπογραμμίζοντας τόσο την πορεία της ηθοποιού όσο και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε την τέχνη της μεταμόρφωσης στον πρόσφατο ρόλο της. Όπως είπε: «Η Έιμι Μάντιγκαν είναι μια εξαιρετικά ταλαντούχα ηθοποιός με μια λαμπρή πορεία, έχοντας ενσαρκώσει ένα ευρύ φάσμα χαρακτήρων. Τιμάται για τη συνεργασία της με τους μακιγιέρ και τους κομμωτές με τους οποίους δημιούργησε μια εμβληματική φιγούρα στο "Weapons", μια εικόνα που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλά χρόνια. Οι ερμηνείες της συνεχίζουν να αναδεικνύουν την τέχνη της μεταμόρφωσης».
Δείτε το τρέιλερ του «Weapons»
Ο ρόλος της Μάντιγκαν στην ταινία τρόμου του Ζακ Κρέγκερ, η οποία έφτασε κοντά στα 270 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, ήταν εκείνος που την οδήγησε στη δεύτερη υποψηφιότητά της για Όσκαρ. Η πρώτη είχε έρθει πριν από 40 χρόνια, για το δράμα «Twice in a Lifetime» (1985), όπως αναφέρει το Hollywood Reporter.
Παράλληλα, το σύμπαν του «Weapons» φαίνεται πως επεκτείνεται: τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Ζακ Κρέγκερ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται ήδη σε στάδιο ανάπτυξης ένα prequel, το οποίο θα εστιάζει στον χαρακτήρα που υποδύθηκε η Μάντιγκαν.
