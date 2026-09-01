Στέλιος Ρόκκος για Γιάννη Πάριο μετά τα επικριτικά σχόλια για πρόσφατη εμφάνισή του: Είναι ένα υπερωκεάνιο, είναι στην ωραιότερη στιγμή του
Στέλιος Ρόκκος για Γιάννη Πάριο μετά τα επικριτικά σχόλια για πρόσφατη εμφάνισή του: Είναι ένα υπερωκεάνιο, είναι στην ωραιότερη στιγμή του
Πολλοί μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο, θέλουν επιδόσεις και τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά, σχολίασε ο τραγουδιστής
Με αφορμή τα επικριτικά σχόλια για πρόσφατη εμφάνιση του Γιάννη Πάριου, ο Στέλιος Ρόκκος τον υπερασπίστηκε δημόσια και αναφερόμενος στην καλλιτεχνική αξία και την πορεία του, τον αποκάλεσε «υπερωκεάνιο», προσθέτοντας πως βρίσκεται στην ωραιότερη στιγμή του.
Ο τραγουδιστής έκανε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, η οποία ήρθε λίγες ημέρες μετά τα επικριτικά σχόλια που προκάλεσε στα social media η εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στη Λάρνακα της Κύπρου. Ο Στέλιος Ρόκκος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο μέρος του κόσμου αξιολογεί τους καλλιτέχνες, υποστηρίζοντας ότι η τέχνη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους επίδοσης.
Αρχικά, χρησιμοποίησε τη μεταφορά του «υπερωκεάνιου» για να περιγράψει τον συνάδελφό του, ενώ παράλληλα σχολίασε την αντίληψη που, όπως σημειώνει, έχει μερίδα του κοινού για τις ζωντανές εμφανίσεις των τραγουδιστών. Παράλληλα, έκανε λόγο για θεατές που περιμένουν από τους καλλιτέχνες εντυπωσιακές φωνητικές επιδόσεις και θεαματικές στιγμές, προκειμένου να τους χειροκροτήσουν.
Αρχικά, Στέλιος Ρόκκος έγραψε: «Ο Πάριος είναι ένα υπερωκεάνιο. Kαι βαρκάκι όταν γίνεται δεν παύει να είναι υπερωκεάνιο. Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο. Θέλουν επιδόσεις. Θέλουν τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά ή να κάνει τριπλά φωνητικά άξελ. Να κρατάει μια νότα σαν να κάνει ελεύθερη κατάδυση. Τότε μόνο ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στην κορύφωση. Δεν καταλαβαίνουν πώς η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μεγαλύτερη μέρα της Εβδομάδας. Ο ψίθυρος δεν τους λέει τίποτα. Δεν τον ακούν καν καθώς χασκογελάνε τρώγοντας ξηροκάρπι, ενώ παλεύουν να βρουν το ζουμ στο κινητό. Πλήρωσαν για αίμα και δεν τους αρέσει να τους πιάνουν κοροΐδο».
Στη συνέχεια, εστίασε στην παρούσα φάση που διανύει ο Γιάννης Πάριος καλλιτεχνικά, εκφράζοντας την άποψη ότι ο ερμηνευτής βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή της πορείας του. Όπως σημείωσε: «Ο Πάριος είναι στην ωραιότερη στιγμή του. Αν τον ακούσεις τώρα θα μάθεις. Φαίνεται από το γεγονός πως δεν κοιτάζει τον κόσμο. Κοιτάζει "αλλού". Τι κοιτάζει δεν ξέρω. Ό,τι κι αν είναι πάντως το κοιτάζει ίσος προς ίσον. Κατάματα. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ακόμα και μ΄ ένα σπασμένο κουπί φτάνει στον γιαλό της αλήθειας. Και δένει».
Δείτε την ανάρτησή του
Η ανάρτηση του Στέλιου Ρόκκου έγινε μετά την εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στη Λάρνακα της Κύπρου. Αποσπάσματα από τη συναυλία δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο και προκάλεσαν επικριτικά σχόλια από πρόσωπα στα social media σχετικά με την ερμηνεία του.
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή του
Ο τραγουδιστής έκανε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, η οποία ήρθε λίγες ημέρες μετά τα επικριτικά σχόλια που προκάλεσε στα social media η εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στη Λάρνακα της Κύπρου. Ο Στέλιος Ρόκκος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο μέρος του κόσμου αξιολογεί τους καλλιτέχνες, υποστηρίζοντας ότι η τέχνη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους επίδοσης.
Αρχικά, χρησιμοποίησε τη μεταφορά του «υπερωκεάνιου» για να περιγράψει τον συνάδελφό του, ενώ παράλληλα σχολίασε την αντίληψη που, όπως σημειώνει, έχει μερίδα του κοινού για τις ζωντανές εμφανίσεις των τραγουδιστών. Παράλληλα, έκανε λόγο για θεατές που περιμένουν από τους καλλιτέχνες εντυπωσιακές φωνητικές επιδόσεις και θεαματικές στιγμές, προκειμένου να τους χειροκροτήσουν.
Αρχικά, Στέλιος Ρόκκος έγραψε: «Ο Πάριος είναι ένα υπερωκεάνιο. Kαι βαρκάκι όταν γίνεται δεν παύει να είναι υπερωκεάνιο. Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο. Θέλουν επιδόσεις. Θέλουν τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά ή να κάνει τριπλά φωνητικά άξελ. Να κρατάει μια νότα σαν να κάνει ελεύθερη κατάδυση. Τότε μόνο ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στην κορύφωση. Δεν καταλαβαίνουν πώς η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μεγαλύτερη μέρα της Εβδομάδας. Ο ψίθυρος δεν τους λέει τίποτα. Δεν τον ακούν καν καθώς χασκογελάνε τρώγοντας ξηροκάρπι, ενώ παλεύουν να βρουν το ζουμ στο κινητό. Πλήρωσαν για αίμα και δεν τους αρέσει να τους πιάνουν κοροΐδο».
Στη συνέχεια, εστίασε στην παρούσα φάση που διανύει ο Γιάννης Πάριος καλλιτεχνικά, εκφράζοντας την άποψη ότι ο ερμηνευτής βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή της πορείας του. Όπως σημείωσε: «Ο Πάριος είναι στην ωραιότερη στιγμή του. Αν τον ακούσεις τώρα θα μάθεις. Φαίνεται από το γεγονός πως δεν κοιτάζει τον κόσμο. Κοιτάζει "αλλού". Τι κοιτάζει δεν ξέρω. Ό,τι κι αν είναι πάντως το κοιτάζει ίσος προς ίσον. Κατάματα. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ακόμα και μ΄ ένα σπασμένο κουπί φτάνει στον γιαλό της αλήθειας. Και δένει».
Δείτε την ανάρτησή του
Η ανάρτηση του Στέλιου Ρόκκου έγινε μετά την εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στη Λάρνακα της Κύπρου. Αποσπάσματα από τη συναυλία δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο και προκάλεσαν επικριτικά σχόλια από πρόσωπα στα social media σχετικά με την ερμηνεία του.
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή του
Στο πλευρό του Γιάννη Πάριου τάχτηκε και ο επί 33 χρόνια συνεργάτης του, Κυριάκος Τσολάκης, ο οποίος αντέδρασε δημόσια στα σχόλια αυτά, θέτοντας το ζήτημα της πολυετούς πορείας του τραγουδιστή και αμφισβητώντας το δικαίωμα τρίτων να κρίνουν αν θα πρέπει να αποχωρήσει από τη σκηνή. «Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος; Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας, ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών;» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook.
Ο Κυριάκος Τσολάκης έθεσε μεταξύ άλλων το ερώτημα «τον Πάριο θα τον γράψει η ιστορία, εσάς;», ενώ στη συνέχεια περιέγραψε τη μακρόχρονη συνεργασία τους και την προσωπική του εμπειρία από την πορεία του ερμηνευτή.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
Ο Κυριάκος Τσολάκης έθεσε μεταξύ άλλων το ερώτημα «τον Πάριο θα τον γράψει η ιστορία, εσάς;», ενώ στη συνέχεια περιέγραψε τη μακρόχρονη συνεργασία τους και την προσωπική του εμπειρία από την πορεία του ερμηνευτή.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
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