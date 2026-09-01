Στέλιος Ρόκκος για Γιάννη Πάριο μετά τα επικριτικά σχόλια για πρόσφατη εμφάνισή του: Είναι ένα υπερωκεάνιο, είναι στην ωραιότερη στιγμή του

Γιάννη Πάριου

Στέλιος Ρόκκος

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Η ανάρτηση του Στέλιου Ρόκκου έγινε μετά την εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στη Λάρνακα της Κύπρου. Αποσπάσματα από τη συναυλία δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο και προκάλεσαν επικριτικά σχόλια από πρόσωπα στα social media σχετικά με την ερμηνεία του.



Δείτε βίντεο από την εμφάνισή του



