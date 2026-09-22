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Influencer μπήκε στο ρινγκ με ρομπότ αλά Terminator, «έφαγε της χρονιάς του» αλλά τελικά νίκησε, δείτε βίντεο
Influencer μπήκε στο ρινγκ με ρομπότ αλά Terminator, «έφαγε της χρονιάς του» αλλά τελικά νίκησε, δείτε βίντεο
Τον αγώνα στο κλουβί διοργάνωσε η εταιρεία ρομποτικής REK για να προωθήσει ένα νέο παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας
Μια εικόνα από το μέλλον παρουσίασε η αμερικανική εταιρεία ρομποτικής REK, η οποία έβαλε στο ρινγκ τον influencer Φράνκι Λαπένα για να παλέψει με αντίπαλο ένα ρομπότ που θύμιζε Terminator.
Αφορμή αποτέλεσε το νέο παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας της REK στο οποίο όπου άνθρωποι χειρίζονται ανθρωποειδή ρομπότ σε μονομαχίες.
Στο βίντεο από τον ιδιότυπο αγώνα το ύψους 1,83 μέτρων ρομπότ που ελεγχόταν από άνθρωπο, μπήκε στο ρινγκ και έκανε ζέσταμα όπως ένας πραγματικός παλαιστής.
Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας, οι δύο αντίπαλοι άρχισαν να ανταλλάσσουν γροθιές και κλωτσιές με τον Λαπένα να πετυχαίνει ορισμένα χτυπήματα αν και οι κλωτσιές του ρομπότ τον έστειλαν αρκετές φορές στην άλλη πλευρά του κλουβιού.
«Μόλις γράψαμε ιστορία με την πρώτη μάχη Ανθρώπου εναντίον ρομπότ Terminator. Ο Φράνκι Λαπένα έδωσε τον καλύτερό του εαυτό» έγραψε η εταιρεία στη λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε στο Χ.
Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η εταιρεία απαντώντας σε σχόλιο, ο Λαπένα τελικά «νίκησε αυτό το ρομπότ».
Αφορμή αποτέλεσε το νέο παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας της REK στο οποίο όπου άνθρωποι χειρίζονται ανθρωποειδή ρομπότ σε μονομαχίες.
Στο βίντεο από τον ιδιότυπο αγώνα το ύψους 1,83 μέτρων ρομπότ που ελεγχόταν από άνθρωπο, μπήκε στο ρινγκ και έκανε ζέσταμα όπως ένας πραγματικός παλαιστής.
Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας, οι δύο αντίπαλοι άρχισαν να ανταλλάσσουν γροθιές και κλωτσιές με τον Λαπένα να πετυχαίνει ορισμένα χτυπήματα αν και οι κλωτσιές του ρομπότ τον έστειλαν αρκετές φορές στην άλλη πλευρά του κλουβιού.
We just made history with the first Human VS Terminator robot fight.— REK (@REK) September 20, 2026
Frankie LaPenna gave it his all 🥊 More fight footage coming soon! pic.twitter.com/iADpv9d8Wg
«Μόλις γράψαμε ιστορία με την πρώτη μάχη Ανθρώπου εναντίον ρομπότ Terminator. Ο Φράνκι Λαπένα έδωσε τον καλύτερό του εαυτό» έγραψε η εταιρεία στη λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε στο Χ.
Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η εταιρεία απαντώντας σε σχόλιο, ο Λαπένα τελικά «νίκησε αυτό το ρομπότ».
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