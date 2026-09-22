Το ρεύμα καίει νοικοκυριά και επιχειρήσεις πριν μπει ο χειμώνας, στα 211,76 ευρώ η μεγαβατώρα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ηλεκτρικό ρεύμα

Το ρεύμα καίει νοικοκυριά και επιχειρήσεις πριν μπει ο χειμώνας, στα 211,76 ευρώ η μεγαβατώρα

Η αγορά κινείται 20% υψηλότερα από τον Αύγουστο και οι προμηθευτές καλούνται να αποφασίσουν τι αυξήσεις θα περάσουν στα τιμολόγια Οκτωβρίου - Κόκκινος και ο ευρωπαϊκός χάρτης

Το ρεύμα καίει νοικοκυριά και επιχειρήσεις πριν μπει ο χειμώνας, στα 211,76 ευρώ η μεγαβατώρα
Μαριάννα Τζάννε
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Στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους εκτοξεύεται η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, φθάνοντας τα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέση ημερήσια τιμή που έχει καταγραφεί στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού μέσα στο 2026, επαναφέροντας τη χονδρεμπορική σε επίπεδα που ξυπνούν μνήμες από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση.

Η ένταση της πίεσης που φέρνουν οι ανατιμήσεις στο ρεύμα αποτυπώνεται ακόμη καθαρότερα τις βραδινές ώρες, όταν η υποχώρηση της παραγωγής από φωτοβολταϊκά αυξάνει την ανάγκη λειτουργίας μονάδων φυσικού αερίου εκτινάσσοντας τις τιμές στα 340,89 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ σε υψηλά επίπεδα παραμένει και η χαμηλότερη τιμή της μέρας που φτάνει τα 116,80 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η νέα άνοδος έρχεται την ώρα που νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία προετοιμάζονται για έναν ακριβό ενεργειακό χειμώνα, με το μέτωπο των υγρών καυσίμων, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού να παραμένουν σε κοινή τροχιά. Το στοίχημα πλέον για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας είναι πόσο από το αυξημένο κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς θα απορροφήσουν οι προμηθευτές και πόσο θα περάσει στα τιμολόγια του Οκτωβρίου.

Τον Σεπτέμβριο η μέση τιμή της πράσινης κιλοβατώρας κινήθηκε πάνω από τα 20 λεπτά και ήταν υψηλότερη από τις χρεώσεις των παρόχων τον προηγούμενο μήνα. Τι θα συμβεί από
τον Οκτώβριο θα φανεί από τις προσφορές των εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στα μέσα της επομένης εβδομάδας.

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Μαριάννα Τζάννε
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