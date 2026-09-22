Με πιστωτικές και δανεικά πληρώνουν λογαριασμούς 6 στους 10 Έλληνες

Πάνω από 1 στους 3 αφήνει πληρωμές πίσω, σχεδόν 1 στους 2 αγοράζει τώρα και πληρώνει αργότερα – Πώς αλλάζει ο τρόπος που πληρώνουν οι Έλληνες





Είναι τρεις διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ο δανεισμός, η πίστωση και η μετάθεση μιας πληρωμής μπαίνουν πλέον στην καθημερινή διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων. Και οι τρεις καταγράφονται στην European Consumer Payment Report 2026 της Intrum, η οποία δίνει ξεχωριστά στοιχεία για την Ελλάδα και επιτρέπει τη σύγκρισή τους με την υπόλοιπη Ευρώπη.







Με απλά λόγια, έξι στους δέκα χρειάστηκε μέσα σε ένα εξάμηνο να καταφύγουν τουλάχιστον μία φορά σε δανεισμό ή στην πιστωτική κάρτα για την πληρωμή



Για ένα σημαντικό κομμάτι των νοικοκυριών, την ίδια ώρα, οι πληρωμές δεν γίνονται πάντοτε στην ώρα τους. Το 37% των Ελλήνων δηλώνει ότι μέσα στους τελευταίους 12 μήνες καθυστέρησε την πληρωμή τουλάχιστον ενός λογαριασμού, έναντι 29% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη. Δηλαδή περισσότεροι από ένας στους τρεις βρέθηκαν τουλάχιστον μία φορά μέσα σε έναν χρόνο με μια υποχρέωση που πέρασε την ημερομηνία πληρωμής της.







Στην Ελλάδα αυτή η πρακτική έχει ήδη περάσει σε μεγάλο μέρος των καταναλωτών. Το 47% δηλώνει ότι χρησιμοποίησε υπηρεσία «Αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα» μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, έναντι 40% στην Ευρώπη.



Η έκθεση εξηγεί και γιατί. Μεταξύ των Ελλήνων που χρησιμοποιούν BNPL, το 42% δηλώνει ότι το επιλέγει για να αποφύγει να πληρώσει ολόκληρο το ποσό της αγοράς αμέσως, ενώ το 24% αναφέρει ως κίνητρο πρόσθετα οφέλη, όπως προγράμματα επιβράβευσης.



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Στην εξίσωση μπαίνουν και τα social media. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το 16% των Ελλήνων δηλώνει ότι η πίεση από τα πρότυπα τρόπου ζωής που βλέπει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το έχει οδηγήσει στη δημιουργία οφειλών. Το ποσοστό παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2025.



Υπάρχει, τέλος, και μια νέα παράμετρος στη διαχείριση των χρημάτων: η Τεχνητή Νοημοσύνη. Το 37% των Ελλήνων δηλώνει ιδιαίτερα εξοικειωμένο με εργαλεία όπως το ChatGPT για να κατανοεί οικονομικούς όρους και προϋποθέσεις, ενώ το 40% θεωρεί ότι η AI μπορεί να βοηθήσει ώστε οι διαδικασίες διαχείρισης οφειλών να γίνουν πιο συνεπείς και δίκαιες.



Ακόμη πιο πρακτικό είναι ένα άλλο εύρημα: το 41% θα αισθανόταν άνετα να χρησιμοποιήσει έναν ψηφιακό βοηθό για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα πληρωμής ή ακόμη και για να οργανώσει ένα πλάνο αποπληρωμής.



Με δανεικά ή με την πιστωτική κάρτα πληρώνουν λογαριασμούς έξι στους δέκα Έλληνες, περισσότεροι από ένας στους τρεις έχουν αφήσει τουλάχιστον μία πληρωμή να καθυστερήσει και σχεδόν οι μισοί έχουν χρησιμοποιήσει το «Αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα».Είναι τρεις διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ο δανεισμός, η πίστωση και η μετάθεση μιας πληρωμής μπαίνουν πλέον στην καθημερινή διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων. Και οι τρεις καταγράφονται στην European Consumer Payment Report 2026 της Intrum, η οποία δίνει ξεχωριστά στοιχεία για την Ελλάδα και επιτρέπει τη σύγκρισή τους με την υπόλοιπη Ευρώπη.Το πιο χαρακτηριστικό εύρημα αφορά τους ίδιους τους λογαριασμούς . Σύμφωνα με την έκθεση, το 60% των καταναλωτών στην Ελλάδα δηλώνει ότι μέσα στους τελευταίους έξι μήνες δανείστηκε χρήματα ή χρησιμοποίησε πιστωτική κάρτα για να πληρώσει λογαριασμούς. Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 56%.Με απλά λόγια, έξι στους δέκα χρειάστηκε μέσα σε ένα εξάμηνο να καταφύγουν τουλάχιστον μία φορά σε δανεισμό ή στην πιστωτική κάρτα για την πληρωμή λογαριασμών . Η ίδια η Intrum συνδέει το εύρημα με τον αυξανόμενο ρόλο που αποκτά ο δανεισμός στη διαχείριση της καθημερινής οικονομικής πίεσης.Για ένα σημαντικό κομμάτι των νοικοκυριών, την ίδια ώρα, οι πληρωμές δεν γίνονται πάντοτε στην ώρα τους. Το 37% των Ελλήνων δηλώνει ότι μέσα στους τελευταίους 12 μήνες καθυστέρησε την πληρωμή τουλάχιστον ενός λογαριασμού, έναντι 29% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη. Δηλαδή περισσότεροι από ένας στους τρεις βρέθηκαν τουλάχιστον μία φορά μέσα σε έναν χρόνο με μια υποχρέωση που πέρασε την ημερομηνία πληρωμής της.Την ίδια εικόνα, από διαφορετική πλευρά, δίνει η μεγάλη εξάπλωση του Buy Now, Pay Later (BNPL). Αντί ολόκληρο το ποσό μιας αγοράς να πληρώνεται τη στιγμή που γίνεται, η συγκεκριμένη υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα η πληρωμή να γίνει αργότερα.Στην Ελλάδα αυτή η πρακτική έχει ήδη περάσει σε μεγάλο μέρος των καταναλωτών. Το 47% δηλώνει ότι χρησιμοποίησε υπηρεσία «Αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα» μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, έναντι 40% στην Ευρώπη.Η έκθεση εξηγεί και γιατί. Μεταξύ των Ελλήνων που χρησιμοποιούν BNPL, το 42% δηλώνει ότι το επιλέγει για να αποφύγει να πληρώσει ολόκληρο το ποσό της αγοράς αμέσως, ενώ το 24% αναφέρει ως κίνητρο πρόσθετα οφέλη, όπως προγράμματα επιβράβευσης.Η δυνατότητα αυτή αρχίζει μάλιστα να επηρεάζει όχι μόνο το πώς πληρώνει κάποιος, αλλά και το πού θα ψωνίσει. Το 48% των Ελλήνων δηλώνει ότι είναι πιθανότερο να πραγματοποιήσει αγορά από μια επιχείρηση εάν αυτή προσφέρει τη δυνατότητα Buy Now, Pay Later.Στην εξίσωση μπαίνουν και τα social media. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το 16% των Ελλήνων δηλώνει ότι η πίεση από τα πρότυπα τρόπου ζωής που βλέπει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το έχει οδηγήσει στη δημιουργία οφειλών. Το ποσοστό παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2025.Υπάρχει, τέλος, και μια νέα παράμετρος στη διαχείριση των χρημάτων: η Τεχνητή Νοημοσύνη. Το 37% των Ελλήνων δηλώνει ιδιαίτερα εξοικειωμένο με εργαλεία όπως το ChatGPT για να κατανοεί οικονομικούς όρους και προϋποθέσεις, ενώ το 40% θεωρεί ότι η AI μπορεί να βοηθήσει ώστε οι διαδικασίες διαχείρισης οφειλών να γίνουν πιο συνεπείς και δίκαιες.Ακόμη πιο πρακτικό είναι ένα άλλο εύρημα: το 41% θα αισθανόταν άνετα να χρησιμοποιήσει έναν ψηφιακό βοηθό για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα πληρωμής ή ακόμη και για να οργανώσει ένα πλάνο αποπληρωμής.

Οι Έλληνες, πάντως, θέλουν να υπάρχει και ανθρώπινη υποστήριξη. Το 49% δηλώνει ότι θα εμπιστευόταν περισσότερο την Τεχνητή Νοημοσύνη εάν ήξερε ότι υπάρχει η δυνατότητα να μιλήσει με άνθρωπο ή σύμβουλο όταν το χρειαστεί.

Η European Consumer Payment Report 2026 βασίζεται σε έρευνα 20.000 καταναλωτών σε 20 ευρωπαϊκές χώρες, με τουλάχιστον 1.000 ερωτηθέντες από κάθε χώρα.