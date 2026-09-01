38χρονος μουσικός από τη Γαλλία ο γαμπρός του Πασχάλη: Η νέα φωτογραφία της Ζήνας Αρβανιτίδη με το νυφικό της
38χρονος μουσικός από τη Γαλλία ο γαμπρός του Πασχάλη: Η νέα φωτογραφία της Ζήνας Αρβανιτίδη με το νυφικό της
Η 50χρονη Ζήνα Αρβανιτίδη και ο Φρανκ Ζαραγκόζα πραγματοποίησαν τον γάμο τους στη Γλυφάδα
Με τον 38χρονο Γάλλο μουσικό και παραγωγό Φρανκ Ζαραγκόζα παντρεύτηκε η 50χρονη κόρη του Πασχάλη, Ζήνα Αρβανιτίδη, στη Γλυφάδα.
Ο τραγουδιστής συνόδευσε την Κυριακή 30 Αυγούστου την κόρη του στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια χόρεψε μαζί της στη γαμήλια δεξίωση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο παρουσία συγγενών και φίλων.
Ο Ζαραγκόζα, του οποίου το καλλιτεχνικό όνομα είναι Ocoeur γεννήθηκε το 1988 στη Μπριζ της Γαλλίας και από νεαρή ηλικία ξεκίνησε να μαθαίνει πιάνο και μουσική. Έχει αντλήσει επιρροές από ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών και καλλιτεχνών, ενώ εμπνέεται κυρίως από την κλασική μουσική, τον κινηματογράφο και τα κινηματογραφικά σάουντρακ. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχει αναφέρει ως επιρροές του βρίσκονται οι Boards of Canada και ο Moby.
Η μουσική του χαρακτηρίζεται από μινιμαλιστική, εσωστρεφή και ατμοσφαιρική προσέγγιση, με έμφαση σε κινηματογραφικούς ήχους. Οι συνθέσεις του βασίζονται συχνά σε ηλεκτρονικές δημιουργίες, με glitch υφές και λεπτομερή σχεδιασμό ήχου, έως νεοκλασικές συνθέσεις με πιο προσωπικές και δυναμικές ατμόσφαιρες.
Ο τραγουδιστής συνόδευσε την Κυριακή 30 Αυγούστου την κόρη του στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια χόρεψε μαζί της στη γαμήλια δεξίωση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο παρουσία συγγενών και φίλων.
Ο Ζαραγκόζα, του οποίου το καλλιτεχνικό όνομα είναι Ocoeur γεννήθηκε το 1988 στη Μπριζ της Γαλλίας και από νεαρή ηλικία ξεκίνησε να μαθαίνει πιάνο και μουσική. Έχει αντλήσει επιρροές από ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών και καλλιτεχνών, ενώ εμπνέεται κυρίως από την κλασική μουσική, τον κινηματογράφο και τα κινηματογραφικά σάουντρακ. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχει αναφέρει ως επιρροές του βρίσκονται οι Boards of Canada και ο Moby.
Η μουσική του χαρακτηρίζεται από μινιμαλιστική, εσωστρεφή και ατμοσφαιρική προσέγγιση, με έμφαση σε κινηματογραφικούς ήχους. Οι συνθέσεις του βασίζονται συχνά σε ηλεκτρονικές δημιουργίες, με glitch υφές και λεπτομερή σχεδιασμό ήχου, έως νεοκλασικές συνθέσεις με πιο προσωπικές και δυναμικές ατμόσφαιρες.
Από το 2013, ο Φρανκ Ζαραγκόζα κυκλοφορεί άλμπουμ μέσω της δισκογραφικής εταιρείας n5MD. Παράλληλα, έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά του και στον χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής, συνθέτοντας μουσική για βιντεοπαιχνίδια και ντοκιμαντέρ.
Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση στον κήπο της οικογένειας στη Βούλα. Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν εκεί για να γιορτάσουν μαζί με το ζευγάρι, ενώ ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και ο χορός του Πασχάλη με την κόρη του. Πατέρας και κόρη χόρεψαν μαζί το τραγούδι του «Ιστορία».
Ο γάμος στην Ελλάδα και ο χορός του Πασχάλη με την κόρη του
Στη γαμήλια δεξίωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Γιώργος Χατζηνάσιος με την οικογένειά του, καθώς και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως η Μπέσσυ Αργυράκη και η Σοφία Αρβανίτη. Το «παρών» έδωσαν και φίλοι της Ζήνας Αρβανιτίδη και του Φρανκ Ζαραγκόζα από τη Γαλλία.
Η Μπέσσυ Αργυράκη και η Σοφία Αρβανίτη τραγούδησαν μάλιστα μαζί με τον Πασχάλη το «Μάθημα Σολφέζ», με το οποίο η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στη Eurovision το 1977.
Μετά τον γάμο, η Ζήνα Αρβανιτίδη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπo με το νυφικό της. Σε φωτογραφία που δημοσίευσε τη Δευτέρα στο Instagram, πόζαρε μέσα σε αυτοκίνητο και έγραψε: «Η χθεσινή μέρα ήταν ξεχωριστή».
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