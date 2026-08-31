Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη: Η στιγμή που την παρέδωσε στον γαμπρό και ο χορός στη δεξίωση, δείτε βίντεο
GALA
Πασχάλης Κόρη Γάμος Ζίνα Αρβανιτίδη

Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη: Η στιγμή που την παρέδωσε στον γαμπρό και ο χορός στη δεξίωση, δείτε βίντεο

Η 50χρονη Ζήνα Αρβανιτίδη παντρεύτηκε στη Γλυφάδα

Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη: Η στιγμή που την παρέδωσε στον γαμπρό και ο χορός στη δεξίωση, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
226 ΣΧΟΛΙΑ
Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε ο Πασχάλης, καθώς παντρεύτηκε η κόρη του, Ζήνα Αρβανιτίδη, με τον τραγουδιστή να τη συνοδεύει στην εκκλησία, ενώ μετά το μυστήριο χόρεψε μαζί της στη δεξίωση.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα. Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, καταγράφεται ο Πασχάλης με ένα λευκό κοστούμι, τη στιγμή που παρέδωσε την 50χρονη κόρη του στον γαμπρό του, Φρανκ. Σημειώνεται, πως τόσο το ρούχο του καλλιτέχνη, όσο και του γαμπρού επιμελήθηκε ο Νίκος Αποστολόπουλος.

Δείτε βίντεο


Μετά το μυστήριο, ακολούθησε δεξίωση σε κλειστό κύκλο στον κήπο του σπιτιού της οικογένειας στη Βούλα, όπου συγγενείς και φίλοι έδωσαν το «παρών» για να γιορτάσουν μαζί με το ζευγάρι. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και ο χορός του τραγουδιστή με τη Ζήνα Αρβανιτίδη. Πατέρας και κόρη χόρεψαν μαζί το τραγούδι του «Ιστορία».

Στη γαμήλια δεξίωση βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Γιώργος Χατζηνάσιος με την οικογένειά του και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως η Μπέσσυ Αργυράκη και η Σοφία Αρβανίτη. Οι δύο  γυναίκες τραγούδησαν μαζί με τον Πασχάλη το «Μάθημα Σολφέζ», με το οποίο εκπροσωπήθηκε η Ελλάδα στη Eurovision το 1977.


Κλείσιμο

Η Ζήνα Αρβανιτίδη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου της. Σε φωτογραφία που δημοσίευσε τη Δευτέρα στο Instragram, πόζαρε φορώντας το νυφικό της μέσα στο αυτοκίνητο, γράφοντας: «Η χθεσινή μέρα ήταν ξεχωριστή».

Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη: Η στιγμή που την παρέδωσε στον γαμπρό και ο χορός στη δεξίωση, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
226 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της διατροφής

Το μέλλον της διατροφής

Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης