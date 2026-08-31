Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη: Η στιγμή που την παρέδωσε στον γαμπρό και ο χορός στη δεξίωση, δείτε βίντεο
Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη: Η στιγμή που την παρέδωσε στον γαμπρό και ο χορός στη δεξίωση, δείτε βίντεο
Η 50χρονη Ζήνα Αρβανιτίδη παντρεύτηκε στη Γλυφάδα
Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε ο Πασχάλης, καθώς παντρεύτηκε η κόρη του, Ζήνα Αρβανιτίδη, με τον τραγουδιστή να τη συνοδεύει στην εκκλησία, ενώ μετά το μυστήριο χόρεψε μαζί της στη δεξίωση.
Ο γάμος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα. Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, καταγράφεται ο Πασχάλης με ένα λευκό κοστούμι, τη στιγμή που παρέδωσε την 50χρονη κόρη του στον γαμπρό του, Φρανκ. Σημειώνεται, πως τόσο το ρούχο του καλλιτέχνη, όσο και του γαμπρού επιμελήθηκε ο Νίκος Αποστολόπουλος.
Δείτε βίντεο
Μετά το μυστήριο, ακολούθησε δεξίωση σε κλειστό κύκλο στον κήπο του σπιτιού της οικογένειας στη Βούλα, όπου συγγενείς και φίλοι έδωσαν το «παρών» για να γιορτάσουν μαζί με το ζευγάρι. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και ο χορός του τραγουδιστή με τη Ζήνα Αρβανιτίδη. Πατέρας και κόρη χόρεψαν μαζί το τραγούδι του «Ιστορία».
Στη γαμήλια δεξίωση βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Γιώργος Χατζηνάσιος με την οικογένειά του και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως η Μπέσσυ Αργυράκη και η Σοφία Αρβανίτη. Οι δύο γυναίκες τραγούδησαν μαζί με τον Πασχάλη το «Μάθημα Σολφέζ», με το οποίο εκπροσωπήθηκε η Ελλάδα στη Eurovision το 1977.
Η Ζήνα Αρβανιτίδη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου της. Σε φωτογραφία που δημοσίευσε τη Δευτέρα στο Instragram, πόζαρε φορώντας το νυφικό της μέσα στο αυτοκίνητο, γράφοντας: «Η χθεσινή μέρα ήταν ξεχωριστή».
Ο γάμος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα. Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, καταγράφεται ο Πασχάλης με ένα λευκό κοστούμι, τη στιγμή που παρέδωσε την 50χρονη κόρη του στον γαμπρό του, Φρανκ. Σημειώνεται, πως τόσο το ρούχο του καλλιτέχνη, όσο και του γαμπρού επιμελήθηκε ο Νίκος Αποστολόπουλος.
Δείτε βίντεο
Μετά το μυστήριο, ακολούθησε δεξίωση σε κλειστό κύκλο στον κήπο του σπιτιού της οικογένειας στη Βούλα, όπου συγγενείς και φίλοι έδωσαν το «παρών» για να γιορτάσουν μαζί με το ζευγάρι. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και ο χορός του τραγουδιστή με τη Ζήνα Αρβανιτίδη. Πατέρας και κόρη χόρεψαν μαζί το τραγούδι του «Ιστορία».
Στη γαμήλια δεξίωση βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Γιώργος Χατζηνάσιος με την οικογένειά του και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως η Μπέσσυ Αργυράκη και η Σοφία Αρβανίτη. Οι δύο γυναίκες τραγούδησαν μαζί με τον Πασχάλη το «Μάθημα Σολφέζ», με το οποίο εκπροσωπήθηκε η Ελλάδα στη Eurovision το 1977.
Η Ζήνα Αρβανιτίδη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου της. Σε φωτογραφία που δημοσίευσε τη Δευτέρα στο Instragram, πόζαρε φορώντας το νυφικό της μέσα στο αυτοκίνητο, γράφοντας: «Η χθεσινή μέρα ήταν ξεχωριστή».
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