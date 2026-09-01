Μαρία Ναυπλιώτου από τη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα: Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι
Μαρία Ναυπλιώτου από τη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα: Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι
Η ηθοποιός αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με μία ανάρτηση στα social media
Το καλοκαίρι αποχαιρέτησε η Μαρία Ναυπλιώτου μέσα από ένα βίντεο που τράβηξε στη θάλασσα, κατά τη δύση του ηλίου.
Η ηθοποιός μοιράστηκε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα κλιπ, στο οποίο εμφανίστηκε με το μαγιό της να περπατάει στην ακτή, δείχνοντας το πίσω μέρος του σώματός της. Το βίντεο ολοκληρώνεται με τη Μαρία Ναυπλιώτου να μπαίνει στο νερό, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram την τελευταία ημέρα του Αυγούστου: «Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός μοιράστηκε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα κλιπ, στο οποίο εμφανίστηκε με το μαγιό της να περπατάει στην ακτή, δείχνοντας το πίσω μέρος του σώματός της. Το βίντεο ολοκληρώνεται με τη Μαρία Ναυπλιώτου να μπαίνει στο νερό, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram την τελευταία ημέρα του Αυγούστου: «Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι».
Δείτε το βίντεο
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