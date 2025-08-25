H Μαρία Ναυπλιώτου «απολαμβάνει το καλοκαίρι της» στη Χίο - Δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός συνεχίζει τις διακοπές της στο νησί όπου βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες

Τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Χίο συνεχίζει η Μαρία Ναυπλιώτου, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή στο νησί, όπως ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτησή της.

Η ηθοποιός κοινοποίησε νέες φωτογραφίες από την απόδρασή της και αυτή τη φορά πόζαρε στη θάλασσα με το μαγιό της, ενώ κρατούσε ένα ποτήρι με κρασί.

Την Κυριακή 24 Αυγούστου, η Μαρία Ναυπλιώτου ενημέρωσε τους ακολούθους της πως παραμένει στη Χίο, όπου βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες. Συγκεκριμένα έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Απολαμβάνοντας κάθε καλοκαιρινή στιγμή στη Χίο».

Δείτε την ανάρτησή της


H Μαρία Ναυπλιώτου «απολαμβάνει το καλοκαίρι της» στη Χίο - Δείτε φωτογραφίες


