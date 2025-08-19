Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
H Μαρία Ναυπλιώτου φωτογραφίζεται με μαγιό και μιλά για τον «αντιφατικό Αύγουστο» με στίχους του Ελύτη
H Μαρία Ναυπλιώτου φωτογραφίζεται με μαγιό και μιλά για τον «αντιφατικό Αύγουστο» με στίχους του Ελύτη
Δείτε την ανάρτηση της Μαρίας Ναυπλιώτου στο Instagram
Εικόνες από τις διακοπές της, ανάμεσα στις οποίες και κάποιες με μαγιό, δημοσίευσε στο Instagram η Μαρία Ναυπλιώτου.
Η δημοφιλής ηθοποιός φορώντας ένα μαύρο μπικίνι, γράφει στην ανάρτησή της για τον «αντιφατικό Αύγουστο».
«Ένας Αύγουστος αντιφατικός. Φως και σκιά μαζί. Κι όμως, αυτός ο τόπος στέκεται όρθιος» γράφει αρχικά στην ανάρτησή της η Μαρία Ναυπλιώτου και συμπληρώνει:
«Γιατί όπως έγραψε ο Οδυσσέας Ελύτης: "Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις"».
