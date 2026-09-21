Μαίνεται η φωτιά στη Σητεία: Επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, μάχη με τις φλόγες τη νύχτα και διαδοχικές εκκενώσεις

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‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ζάκρος της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου απομακρυνθείτε προς #Ξερόκαμπο



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ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026

«Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση»

Για ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση έκανε λόγο ο δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΚΡΗΤΗ TV.Όπως ανέφερε, στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης περίπου 5 μποφόρ, ενώ οι αναζωπυρώσεις είναι ισχυρές και συνεχείς, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.