Τραγωδία στην Καρίτσα Λάρισας: Πέθανε 15χρονος που κατέρρευσε ξαφνικά
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Ανήλικος

Τραγωδία στην Καρίτσα Λάρισας: Πέθανε 15χρονος που κατέρρευσε ξαφνικά

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση

Τραγωδία στην Καρίτσα Λάρισας: Πέθανε 15χρονος που κατέρρευσε ξαφνικά
Πάνος Γαρουφαλιάς
64 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρίτσα Λάρισας, όπου ένας 15χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή, κατέληξε.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 15χρονου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις πρώτες βοήθειες στον 15χρονο παρείχε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα καθώς την ώρα της κατάρρευσής του το ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αγιάς μετέφερε ήδη περιστατικό στη Λάρισα ενώ το ίδιο συνέβαινε και με το όχημα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας από το κέντρο υγεία στους Γόννους.
Πάνος Γαρουφαλιάς
64 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης