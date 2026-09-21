Οι big tech επαφές του Μητσοτάκη στο Σαν Φρανσίσκο πριν τα ραντεβού στη Νέα Υόρκη
Οι big tech επαφές του Μητσοτάκη στο Σαν Φρανσίσκο πριν τα ραντεβού στη Νέα Υόρκη
O πρωθυπουργός θα έχει αρκετές επαφές στις εγκαταστάσεις των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιριών του κόσμου που μετέχουν σε κούρσα δισεκατομμυρίων για το ΑΙ
Η εβδομάδα του ΟΗΕ ξεκινά για το κυβερνητικό επιτελείο, με τον πρωθυπουργό να βρίσκεται από το Σάββατο στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους. Φέτος, αντί να ξεκινήσει από τη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκκινεί το επίσημο πρόγραμμα του από το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, με αρκετές επαφές στις εγκαταστάσεις των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιριών του κόσμου που μετέχουν σε κούρσα δισεκατομμυρίων για το ΑΙ.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη, σήμερα το απόγευμα ώρα Ελλάδος αναμένεται να βρεθεί στις εγκαταστάσεις της NVIDIA, αλλά και της TESLA, όπου θα έχει επαφές με υψηλόβαθμα στελέχη των εταιριών και θα ενημερωθεί για τις πρακτικές τους και τις επόμενες κινήσεις τους. Είναι γνωστό ότι ο κ. Μητσοτάκης παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έχει προσωπικές επαφές με στελέχη μεγάλων εταιριών τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη και θέλει να αξιοποιήσει τον χρόνο του στην Καλιφόρνια, προκειμένου να συζητήσει για τις νεότερες εξελίξεις στον διαρκώς αναπτυσσόμενο τομέα.
Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει και σε event που διοργανώνει η Endeavor με το βλέμμα στις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και με την παρουσία επιστημόνων ελληνικής καταγωγής που σταδιοδρομούν στις big tech εταιρίες της Silicon Valley.
Το παρών στο συνέδριο θα δώσουν η αναπληρώτρια κυβερνήτης της Καλιφόρνια Ελένη Κουναλάκη και η επικεφαλής της Endeavor Greece Κωνστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου. Ο κ. Μητσοτάκης θα συζητήσει με την Κόνι Λοΐζος, γενική διευθύντρια και αρχισυντάκτρια του TechCrunch, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε συζήτηση με Έλληνες επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στην άλλη μεριά του Ατλαντικού: τον Αναστάσιο Αγγελόπουλο, CEO της Arena, τον Γιάννη Αντώνογλου Co-Founder και CTO της Reflection AI, τον Ανάσταση Γερμανίδη Co-Founder και CEO της Runway, τη Νίκη Γουλιμή Co-Founder και CEO της TunicPay και τον Σπύρο Ξανθό Founder και CEO της Resolve AI.
Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει και άλλες τετ-α-τετ επαφές, πριν το «κυρίως μενού» των business επαφών του στη Νέα Υόρκη, όπου θα μεταβεί το βράδυ της Τρίτης. Την Τρίτη αναμένεται να συναντηθεί με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Ντάνιελ Λούρι, ο οποίος είναι κληρονόμος της εταιρίας Levi’s, ενώ θα μιλήσει και σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο πανεπιστήμιο Στάνφορντ με την πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ επί της προεδρίας Μπους, Κοντολίζα Ράις.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη, σήμερα το απόγευμα ώρα Ελλάδος αναμένεται να βρεθεί στις εγκαταστάσεις της NVIDIA, αλλά και της TESLA, όπου θα έχει επαφές με υψηλόβαθμα στελέχη των εταιριών και θα ενημερωθεί για τις πρακτικές τους και τις επόμενες κινήσεις τους. Είναι γνωστό ότι ο κ. Μητσοτάκης παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έχει προσωπικές επαφές με στελέχη μεγάλων εταιριών τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη και θέλει να αξιοποιήσει τον χρόνο του στην Καλιφόρνια, προκειμένου να συζητήσει για τις νεότερες εξελίξεις στον διαρκώς αναπτυσσόμενο τομέα.
Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει και σε event που διοργανώνει η Endeavor με το βλέμμα στις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και με την παρουσία επιστημόνων ελληνικής καταγωγής που σταδιοδρομούν στις big tech εταιρίες της Silicon Valley.
Το παρών στο συνέδριο θα δώσουν η αναπληρώτρια κυβερνήτης της Καλιφόρνια Ελένη Κουναλάκη και η επικεφαλής της Endeavor Greece Κωνστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου. Ο κ. Μητσοτάκης θα συζητήσει με την Κόνι Λοΐζος, γενική διευθύντρια και αρχισυντάκτρια του TechCrunch, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε συζήτηση με Έλληνες επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στην άλλη μεριά του Ατλαντικού: τον Αναστάσιο Αγγελόπουλο, CEO της Arena, τον Γιάννη Αντώνογλου Co-Founder και CTO της Reflection AI, τον Ανάσταση Γερμανίδη Co-Founder και CEO της Runway, τη Νίκη Γουλιμή Co-Founder και CEO της TunicPay και τον Σπύρο Ξανθό Founder και CEO της Resolve AI.
Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει και άλλες τετ-α-τετ επαφές, πριν το «κυρίως μενού» των business επαφών του στη Νέα Υόρκη, όπου θα μεταβεί το βράδυ της Τρίτης. Την Τρίτη αναμένεται να συναντηθεί με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Ντάνιελ Λούρι, ο οποίος είναι κληρονόμος της εταιρίας Levi’s, ενώ θα μιλήσει και σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο πανεπιστήμιο Στάνφορντ με την πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ επί της προεδρίας Μπους, Κοντολίζα Ράις.
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