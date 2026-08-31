Η Ναόμι Γουότς θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν

Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν θα τιμηθεί η Ναόμι Γουότς με το βραβείο Donostia (Ντονόστια).

Γουότς

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ΣτοΗ Βρετανίδα ηθοποιός θα βρεθεί στην 74η διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο. Ηπροστίθεται στη φετινή λίστα των τιμώμενων προσώπων του φεστιβάλ, στην οποία περιλαμβάνεται και ο θρυλικός Γερμανός σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτσογκ, η βράβευση του οποίου είχε ανακοινωθεί στις αρχές Αυγούστου.Η ηθοποιός θα παραλάβει το βραβείο της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ενώ στο πλαίσιο της βραδιάς θα προβληθεί η ταινία «The Housewife», το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Καναδού Μπεν Σιρινιάν, στην οποία πρωταγωνιστεί.«Η Γουότς συνδυάζει ανεξάρτητες ταινίες με μεγάλες παραγωγές, τόσο στη μεγάλη όσο και στη μικρή οθόνη» αναφέρεται σε ανακοίνωση ου το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις πιο ταλαντούχες και βραβευμένες ηθοποιούς της γενιάς της».Η Ναόμι Γουότς γεννήθηκε στην Αγγλία, αλλά ξεκίνησε την καριέρα της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την ταινία του Ντέιβιντ Λιντς «Mulholland Drive», με την ερμηνεία της να συγκαταλέγεται, σύμφωνα με το Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, «στις κορυφαίες του σύγχρονου κινηματογράφου».Η ηθοποιός έχει λάβει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, για τις ερμηνείες της στις ταινίες «21 Grams» του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου και «The Impossible» του Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα.Κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τους Πίτερ Τζάκσον, Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, Κλιντ Ίστγουντ, Μίχαελ Χάνεκε, Οντρέ Ντιγουάν, Νόα Μπάουμπακ και Ροντρίγκο Γκαρσία. Με τον τελευταίο είχε βρεθεί στο Σαν Σεμπαστιάν το 2009, όταν το Φεστιβάλ ολοκλήρωσε το επίσημο πρόγραμμά του, εκτός διαγωνισμού, με την προβολή της ταινίας «Mother & Child».Η Γουότς απέσπασε επίσης την πρώτη της υποψηφιότητα για βραβείο Emmy για την ερμηνεία της ως Μπέιμπ Πέιλ στην τηλεοπτική σειρά του Ράιαν Μέρφι «Feud: Capote vs. The Swans».Στο «The Housewife», η οποία θα προβληθεί στο πλαίσιο της βράβευσης με το Donostia Award, πρωταγωνιστούν επίσης οι Τάι Σέρινταν, Λουκ Έβανς, Μάικλ Ιμπεριόλι και Λένα Όλιν. Η ταινία διαδραματίζεται το 1964 και βασίζεται σε πραγματική ιστορία. Η υπόθεση ακολουθεί μια νεαρή δημοσιογράφο, η οποία εντοπίζει έναν πιθανό πρώην αξιωματικό των Ναζί που ζει κρυφά στη Νέα Υόρκη και αναπτύσσει φιλική σχέση με τη γοητευτική σύζυγο του υπόπτου.Το 74ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 18 έως το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.: Shutterstock