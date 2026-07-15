Η Ιουλία Καλλιμάνη έφαγε λουκουμάδες σε συναυλία της: «Έχω γίνει χάλια, έτσι;», δείτε βίντεο
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Ιουλία Καλλιμάνη Τραγουδίστρια Λουκουμάδες Συναυλία

Η Ιουλία Καλλιμάνη έφαγε λουκουμάδες σε συναυλία της: «Έχω γίνει χάλια, έτσι;», δείτε βίντεο

«Τι θέλετε να πούμε; Τι λέμε; Μην με κοιτάς έτσι, περίμενε να καταπιώ» είπε στην ορχήστρα της αφού απόλαυσε τους λουκουμάδες

Η Ιουλία Καλλιμάνη έφαγε λουκουμάδες σε συναυλία της: «Έχω γίνει χάλια, έτσι;», δείτε βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στις καλοκαιρινές συναυλίες, ειδικά στην επαρχία, είναι συχνό έδεσμα οι λουκουμάδες.

Στον πειρασμό αυτό «λύγισε» και η Ιουλία Καλλιμάνη, η οποία δεν δίστασε να δοκιμάσει λουκουμάδες ενώ ήταν σε σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Αφού έφαγε, μάλιστα, τους λουκουμάδες, η τραγουδίστρια αναρωτήθηκε από μικροφώνου «έχω γίνει χάλια, έτσι;».

Όταν, δε, κάποιος συνεργάτης της, τη φώναξε για να την καθαρίσει, η Ιουλία Καλλιμάνη του είπε «τι θες ρε Μάκη; Τώρα έχω φάει ζάχαρη».

Αφού ο συνεργάτης της την σκούπισε, η τραγουδίστρια ρώτησε ξανά «είμαι καλά;» και στη συνέχεια απευθυνόμενη στην ορχήστρα της είπε «τι θέλετε να πούμε; Τι λέμε; Μην με κοιτάς έτσι, περίμενε να καταπιώ».

Δείτε το βίντεο με την Ιουλία Καλλιμάνη και τους λουκουμάδες:

Η Ιουλία Καλλιμάνη τρώει λουκουμάδες σε συναυλία της ❤️🤣
5 ΣΧΟΛΙΑ

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