Η Ιουλία Καλλιμάνη έφαγε λουκουμάδες σε συναυλία της: «Έχω γίνει χάλια, έτσι;», δείτε βίντεο
Η Ιουλία Καλλιμάνη έφαγε λουκουμάδες σε συναυλία της: «Έχω γίνει χάλια, έτσι;», δείτε βίντεο
«Τι θέλετε να πούμε; Τι λέμε; Μην με κοιτάς έτσι, περίμενε να καταπιώ» είπε στην ορχήστρα της αφού απόλαυσε τους λουκουμάδες
Στις καλοκαιρινές συναυλίες, ειδικά στην επαρχία, είναι συχνό έδεσμα οι λουκουμάδες.
Στον πειρασμό αυτό «λύγισε» και η Ιουλία Καλλιμάνη, η οποία δεν δίστασε να δοκιμάσει λουκουμάδες ενώ ήταν σε σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας.
Αφού έφαγε, μάλιστα, τους λουκουμάδες, η τραγουδίστρια αναρωτήθηκε από μικροφώνου «έχω γίνει χάλια, έτσι;».
Όταν, δε, κάποιος συνεργάτης της, τη φώναξε για να την καθαρίσει, η Ιουλία Καλλιμάνη του είπε «τι θες ρε Μάκη; Τώρα έχω φάει ζάχαρη».
Αφού ο συνεργάτης της την σκούπισε, η τραγουδίστρια ρώτησε ξανά «είμαι καλά;» και στη συνέχεια απευθυνόμενη στην ορχήστρα της είπε «τι θέλετε να πούμε; Τι λέμε; Μην με κοιτάς έτσι, περίμενε να καταπιώ».
Δείτε το βίντεο με την Ιουλία Καλλιμάνη και τους λουκουμάδες:
Στον πειρασμό αυτό «λύγισε» και η Ιουλία Καλλιμάνη, η οποία δεν δίστασε να δοκιμάσει λουκουμάδες ενώ ήταν σε σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας.
Αφού έφαγε, μάλιστα, τους λουκουμάδες, η τραγουδίστρια αναρωτήθηκε από μικροφώνου «έχω γίνει χάλια, έτσι;».
Όταν, δε, κάποιος συνεργάτης της, τη φώναξε για να την καθαρίσει, η Ιουλία Καλλιμάνη του είπε «τι θες ρε Μάκη; Τώρα έχω φάει ζάχαρη».
Αφού ο συνεργάτης της την σκούπισε, η τραγουδίστρια ρώτησε ξανά «είμαι καλά;» και στη συνέχεια απευθυνόμενη στην ορχήστρα της είπε «τι θέλετε να πούμε; Τι λέμε; Μην με κοιτάς έτσι, περίμενε να καταπιώ».
Δείτε το βίντεο με την Ιουλία Καλλιμάνη και τους λουκουμάδες:
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