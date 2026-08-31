Οι ευχές του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Αλεξάνδρα Νίκα για τη γιορτή της: Την αποκάλεσε το «σπίτι» του
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Κωνσταντίνος Αργυρός Αλεξάνδρα Νίκα Γιορτή

Οι ευχές του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Αλεξάνδρα Νίκα για τη γιορτή της: Την αποκάλεσε το «σπίτι» του

Ο τραγουδιστής έκανε μία ανάρτηση στο Instagram αφιερωμένη στη σύζυγό του

Οι ευχές του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Αλεξάνδρα Νίκα για τη γιορτή της: Την αποκάλεσε το «σπίτι» του
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Αλεξάνδρα Νίκα ευχήθηκε δημόσια ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αποκαλώντας τη ως το «σπίτι» του.

Ο τραγουδιστής προχώρησε την Κυριακή 30 Αυγούστου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναδημοσιεύοντας μία παλαιότερη φωτογραφία της συζύγου του. Στην εικόνα, η Αλεξάνδρα Νίκα εμφανίζεται να ποζάρει μόνη της, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να σημειώνει πάνω στο story του:  «Χαρούμενη ονομαστική γιορτή στο σπίτι μου» ενώ πρόσθεσε και μία κόκκινη καρδιά.

Δείτε την ανάρτησή του

Οι ευχές του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Αλεξάνδρα Νίκα για τη γιορτή της: Την αποκάλεσε το «σπίτι» του
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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