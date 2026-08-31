Οι ευχές του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Αλεξάνδρα Νίκα για τη γιορτή της: Την αποκάλεσε το «σπίτι» του
Οι ευχές του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Αλεξάνδρα Νίκα για τη γιορτή της: Την αποκάλεσε το «σπίτι» του
Ο τραγουδιστής έκανε μία ανάρτηση στο Instagram αφιερωμένη στη σύζυγό του
Στην Αλεξάνδρα Νίκα ευχήθηκε δημόσια ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αποκαλώντας τη ως το «σπίτι» του.
Ο τραγουδιστής προχώρησε την Κυριακή 30 Αυγούστου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναδημοσιεύοντας μία παλαιότερη φωτογραφία της συζύγου του. Στην εικόνα, η Αλεξάνδρα Νίκα εμφανίζεται να ποζάρει μόνη της, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να σημειώνει πάνω στο story του: «Χαρούμενη ονομαστική γιορτή στο σπίτι μου» ενώ πρόσθεσε και μία κόκκινη καρδιά.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο τραγουδιστής προχώρησε την Κυριακή 30 Αυγούστου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναδημοσιεύοντας μία παλαιότερη φωτογραφία της συζύγου του. Στην εικόνα, η Αλεξάνδρα Νίκα εμφανίζεται να ποζάρει μόνη της, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να σημειώνει πάνω στο story του: «Χαρούμενη ονομαστική γιορτή στο σπίτι μου» ενώ πρόσθεσε και μία κόκκινη καρδιά.
Δείτε την ανάρτησή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα