Γέννησε η πορνοστάρ Bonnie Blue που είχε κάνει σεξ με πάνω από 1.000 άντρες σε 12 ώρες
Γέννησε η πορνοστάρ Bonnie Blue που είχε κάνει σεξ με πάνω από 1.000 άντρες σε 12 ώρες
Και μετά γίναμε 1.058, έγραψε η δημιουργός περιεχομένου του OnlyFans
Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η πορνοστάρ Bonnie Blue, καθώς όπως ανακοίνωσε στα social media έφερε στον κόσμο τον γιο της.
Η 27χρονη δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans, η οποία το 2024 ισχυρίστηκε ότι είχε συνευρεθεί με περισσότερους από 1.000 άντρες μέσα σε 12 ώρες, ανακοίνωσε το Σάββατο 29 Αυγούστου ότι γέννησε. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, έγραψε: «Και μετά γίναμε 1.058», συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια μπλε καρδιά, γεγονός που φαίνεται να υποδηλώνει ότι το παιδί είναι αγόρι.
Ο αριθμός 1.058 παραπέμπει στο πιο γνωστό «challenge» της, καθώς είχε υποστηρίξει ότι είχε σεξουαλικές επαφές με πάνω από 1.000 άντρες μέσα σε 12 ώρες, με τον τελικό αριθμό να ανέρχεται, σύμφωνα με την ίδια, στους 1.057.
Στο κλιπ, η Bonnie Blue καταγράφει στιγμές από την εγκυμοσύνη της, ενώ στο τέλος εμφανίζεται να κρατά ένα μωρό, το πρόσωπο του οποίου έχει καλυφθεί.
Δείτε το βίντεο
Εκπρόσωπος της Blue επιβεβαίωσε στο Us Weekly ότι η ίδια «είναι καλά» μετά τη γέννα. Στο παρελθόν, η δημιουργός του OnlyFans είχε μιλήσει και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σχετικά με την απόκτηση παιδιού σε προηγούμενη σχέση.
«Προσπαθούσα να μείνω έγκυος για χρόνια με τον πρώην σύντροφό μου και πραγματικά δυσκολεύτηκα πολύ και θα έπρεπε να ακολουθήσω τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης», είχε δηλώσει στο ίδιο μέσο. «Οπότε θα ήθελα να μπορούσα να πω ότι μπορεί να μείνω έγκυος, ωστόσο δεν βρίσκομαι σε αυτή τη θέση όπου μπορώ να μείνω έγκυος με φυσικό τρόπο» είχε προσθέσει.
Η Bonnie Blue, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Τία Μπίλινγκερ, ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι περίμενε το πρώτο της παιδί. Όπως είχε δηλώσει η ίδια, η σύλληψη φέρεται να σημειώθηκε περίπου την ίδια περίοδο με το διαδικτυακό «challenge» της, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 400 άντρες.
Η Blue έγινε ευρέως γνωστή το 2024, όταν υποστήριξε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με περισσότερους από 1.000 άντρες μέσα σε διάστημα 12 ωρών. Πιο αναλυτικά, είχε δηλώσει ότι έκανε σεξ με 1.057 άντρες σε 12 ώρες ή για περίπου 41 δευτερόλεπτα με τον καθένα.
Η 27χρονη δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans, η οποία το 2024 ισχυρίστηκε ότι είχε συνευρεθεί με περισσότερους από 1.000 άντρες μέσα σε 12 ώρες, ανακοίνωσε το Σάββατο 29 Αυγούστου ότι γέννησε. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, έγραψε: «Και μετά γίναμε 1.058», συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια μπλε καρδιά, γεγονός που φαίνεται να υποδηλώνει ότι το παιδί είναι αγόρι.
Ο αριθμός 1.058 παραπέμπει στο πιο γνωστό «challenge» της, καθώς είχε υποστηρίξει ότι είχε σεξουαλικές επαφές με πάνω από 1.000 άντρες μέσα σε 12 ώρες, με τον τελικό αριθμό να ανέρχεται, σύμφωνα με την ίδια, στους 1.057.
Στο κλιπ, η Bonnie Blue καταγράφει στιγμές από την εγκυμοσύνη της, ενώ στο τέλος εμφανίζεται να κρατά ένα μωρό, το πρόσωπο του οποίου έχει καλυφθεί.
Δείτε το βίντεο
Εκπρόσωπος της Blue επιβεβαίωσε στο Us Weekly ότι η ίδια «είναι καλά» μετά τη γέννα. Στο παρελθόν, η δημιουργός του OnlyFans είχε μιλήσει και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σχετικά με την απόκτηση παιδιού σε προηγούμενη σχέση.
«Προσπαθούσα να μείνω έγκυος για χρόνια με τον πρώην σύντροφό μου και πραγματικά δυσκολεύτηκα πολύ και θα έπρεπε να ακολουθήσω τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης», είχε δηλώσει στο ίδιο μέσο. «Οπότε θα ήθελα να μπορούσα να πω ότι μπορεί να μείνω έγκυος, ωστόσο δεν βρίσκομαι σε αυτή τη θέση όπου μπορώ να μείνω έγκυος με φυσικό τρόπο» είχε προσθέσει.
Η Bonnie Blue, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Τία Μπίλινγκερ, ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι περίμενε το πρώτο της παιδί. Όπως είχε δηλώσει η ίδια, η σύλληψη φέρεται να σημειώθηκε περίπου την ίδια περίοδο με το διαδικτυακό «challenge» της, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 400 άντρες.
Η Blue έγινε ευρέως γνωστή το 2024, όταν υποστήριξε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με περισσότερους από 1.000 άντρες μέσα σε διάστημα 12 ωρών. Πιο αναλυτικά, είχε δηλώσει ότι έκανε σεξ με 1.057 άντρες σε 12 ώρες ή για περίπου 41 δευτερόλεπτα με τον καθένα.
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