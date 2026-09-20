Δέκα συλλήψεις για απάτες με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, ναρκωτικά και όπλα στο Ρέθυμνο

7 Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα1 Ι.Χ.Ε.,1 μηχάνημα έργωνΚατά τους ελέγχους στα ποιμνιοστάσια των ανωτέρω βεβαιώθηκαν παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής (αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίων), ενώ κατά την καταμέτρηση των ποιμνίων, όπου αυτό κατέστη δυνατό, ανευρέθηκαν λιγότερα αιγοπρόβατα από τα αναγραφόμενα στις κτηνοτροφικές δηλώσεις.Επίσης, από την έρευνα των αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας προέκυψε ότι την 30/7/2026 σε γενόμενο έλεγχο αρμόδιων υπηρεσιών σε μέλος της οργάνωσης, το οποίο δεν διέθετε δικό του ποίμνιο, παρουσιάστηκαν ψευδώς αιγοπρόβατα που μετακινηθήκαν από ποίμνιο ιδιοκτησίας έτερου μέλους της οργάνωσης.Επιπλέον, μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν για φθορές σε ελαιόδεντρα και μηχάνημα έργου ιδιοκτησίας ημεδαπού, καθώς και κλοπή μηχανήματος έργων ιδιοκτησίας έτερου ημεδαπού, πράξεις που έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2026 και στις 13 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.