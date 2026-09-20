Μακρόν και Κάρνεϊ από το Σεν Πιερ και Μικελόν: Ώρα να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας
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Μακρόν και Κάρνεϊ από το Σεν Πιερ και Μικελόν: Ώρα να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας

Ο Κάρνεϊ ταξίδεψε σήμερα στη μικρή γαλλική επικράτεια στον Βόρειο Ατλαντικό, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από τις καναδικές ακτές, όπου τον υποδέχτηκε ο Γάλλος πρόεδρος και τον αγκάλιασε

Μακρόν και Κάρνεϊ από το Σεν Πιερ και Μικελόν: Ώρα να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας
Γαλλία και Καναδάς θα εργαστούν για «μια βαθύτερη προσέγγιση» στους τομείς της «αλιείας», της «ασφάλειας» και της «ενέργειας», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ στο Σεν Πιερ και Μικελόν.

Ο Κάρνεϊ ταξίδεψε σήμερα, σε μια άνευ προηγουμένου επίσκεψη, σε αυτή τη μικρή γαλλική επικράτεια στον Βόρειο Ατλαντικό, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από τις καναδικές ακτές, όπου τον υποδέχτηκε ο Γάλλος πρόεδρος. Η επίσκεψη είχε στόχο να επιβεβαιώσει την ενότητα του Καναδά, της Γαλλίας και των Ευρωπαίων μπροστά στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σχετικά με το «ευαίσθητο» ζήτημα του ενεργειακού εφοδιασμού, «καναδικά έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου (...) είναι σημαντικά για την Ευρώπη μας και θα βοηθήσουν στο άνοιγμα νέων προοπτικών μεταξύ των δύο χωρών μας», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών.

«Έχουμε επίσης ξεκινήσει διμερείς συζητήσεις με τον πρωθυπουργό για πολύ συγκεκριμένα έργα», πρόσθεσε. «Πιστεύουμε μαζί ότι οι χώρες μας είναι δύο μεγάλα ανεξάρτητα κράτη που σκοπεύουν να παραμείνουν έτσι», δήλωσε ο Μακρόν.

«Ήρθε η ώρα να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας μεταξύ Καναδά και Γαλλίας, μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε. Ο Κάρνεϊ από την πλευρά του κάλεσε για ενίσχυση των δεσμών με τη Γαλλία, μπροστά σε νέες παγκόσμιες απειλές.

Η Γαλλία και ο Καναδάς έχουν αναθέσει στις διαστημικές τους υπηρεσίες και στα υπουργεία Άμυνας τυς να αναπτύξουν από κοινού συστήματα εκτόξευσης στο διάστημα, ανέφερε ο Καναδός πρωθυπουργός.

Παράλληλα κάλεσε τη Γαλλία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Κίνα, τέσσερις χώρες που βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή της Τεχνητής Νοημοσύνης», να «ενώσουν τις δυνάμεις τους» για να καταστήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική.

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