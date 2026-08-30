Η Δωροθέα Μερκούρη ανέβασε φωτογραφία της από το παρελθόν: Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ, έγραψε
Η Δωροθέα Μερκούρη ανέβασε φωτογραφία της από το παρελθόν: Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ, έγραψε
Η ηθοποιός και πρώην μοντέλο συνόδευσε την ανάρτησή της με το τραγούδι «Forever Young» των Alphaville
Μία φωτογραφία της από το παρελθόν ανέβασε η Δωροθέα Μερκούρη και επισήμανε πως κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ.
Η ηθοποιός και πρώην μοντέλο μοιράστηκε το στιγμιότυπο στα stories της στο Instagram το Σάββατο 29 Αυγούστου, συνοδεύοντάς το με το τραγούδι «Forever Young» των Alphaville.
Η Δωροθέα Μερκούρη στη φωτογραφία πόζαρε κρατώντας το πρόσωπό της με το χέρι της και κοιτούσε απευθείας τον φακό. Σχολιάζοντας την εικόνα, η ίδια στάθηκε στην αθωότητα εκείνης της ηλικίας: «Μια μικρή ματιά σε εκείνη την αθωότητα. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», έγραψε.
Δείτε τη φωτογραφία
Η ηθοποιός και πρώην μοντέλο μοιράστηκε το στιγμιότυπο στα stories της στο Instagram το Σάββατο 29 Αυγούστου, συνοδεύοντάς το με το τραγούδι «Forever Young» των Alphaville.
Η Δωροθέα Μερκούρη στη φωτογραφία πόζαρε κρατώντας το πρόσωπό της με το χέρι της και κοιτούσε απευθείας τον φακό. Σχολιάζοντας την εικόνα, η ίδια στάθηκε στην αθωότητα εκείνης της ηλικίας: «Μια μικρή ματιά σε εκείνη την αθωότητα. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», έγραψε.
Δείτε τη φωτογραφία
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