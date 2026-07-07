Η Δωροθέα Μερκούρη πόζαρε ξαπλωμένη στην άμμο με ολόσωμο μαγιό, δείτε φωτογραφία
GALA
Δωροθέα Μερκούρη Μαγιό

Η Δωροθέα Μερκούρη πόζαρε ξαπλωμένη στην άμμο με ολόσωμο μαγιό, δείτε φωτογραφία

Το πρώην μοντέλο δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από την παραλία

Η Δωροθέα Μερκούρη πόζαρε ξαπλωμένη στην άμμο με ολόσωμο μαγιό, δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
31 ΣΧΟΛΙΑ
Ξαπλωμένη στην άμμο πόζαρε η Δωροθέα Μερκούρη, φορώντας ένα ολόσωμο μαγιό.

Το πρώην μοντέλο προχώρησε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μία καλοκαιρινή στιγμή της από την παραλία.

Η Δωροθέα Μερκούρη εμφανίστηκε χαμογελαστή, με γυαλιά ηλίου και πολύχρωμο μαγιό, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Καλοκαίρι. Ίσως γιατί πίστευα ότι ήσουν ευτυχισμένη έτσι, στην αγκαλιά μου».

Δείτε την ανάρτησή της

Ιωάννα Μαρίνου
31 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης