Η Δωροθέα Μερκούρη πόζαρε ξαπλωμένη στην άμμο με ολόσωμο μαγιό, δείτε φωτογραφία
Η Δωροθέα Μερκούρη πόζαρε ξαπλωμένη στην άμμο με ολόσωμο μαγιό, δείτε φωτογραφία
Το πρώην μοντέλο δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από την παραλία
Ξαπλωμένη στην άμμο πόζαρε η Δωροθέα Μερκούρη, φορώντας ένα ολόσωμο μαγιό.
Το πρώην μοντέλο προχώρησε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μία καλοκαιρινή στιγμή της από την παραλία.
Η Δωροθέα Μερκούρη εμφανίστηκε χαμογελαστή, με γυαλιά ηλίου και πολύχρωμο μαγιό, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Καλοκαίρι. Ίσως γιατί πίστευα ότι ήσουν ευτυχισμένη έτσι, στην αγκαλιά μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Το πρώην μοντέλο προχώρησε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μία καλοκαιρινή στιγμή της από την παραλία.
Η Δωροθέα Μερκούρη εμφανίστηκε χαμογελαστή, με γυαλιά ηλίου και πολύχρωμο μαγιό, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Καλοκαίρι. Ίσως γιατί πίστευα ότι ήσουν ευτυχισμένη έτσι, στην αγκαλιά μου».
Δείτε την ανάρτησή της
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