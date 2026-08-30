Η αφιέρωση του Κρουζ Μπέκαμ στην αδερφή του επί σκηνής: Οι γονείς του τον καμάρωναν από τα παρασκήνια, δείτε βίντεο
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Κρουζ Μπέκαμ Συναυλία Χάρπερ Μπέκαμ Βικτόρια Μπέκαμ Ντέιβιντ Μπέκαμ

Η αφιέρωση του Κρουζ Μπέκαμ στην αδερφή του επί σκηνής: Οι γονείς του τον καμάρωναν από τα παρασκήνια, δείτε βίντεο

Η Χάρπερ Μπέκαμ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη σύντροφο του αδερφού της και πετούσαν μπλουζάκια στους θεατές

Η αφιέρωση του Κρουζ Μπέκαμ στην αδερφή του επί σκηνής: Οι γονείς του τον καμάρωναν από τα παρασκήνια, δείτε βίντεο
Το ντεμπούτο του στο Reading Festival με το συγκρότημά του «The Breakers» έκανε ο Κρουζ Μπέκαμ, κάνοντας μία αφιέρωση στη μικρή του αδερφή, ενώ οι γονείς του καμάρωναν από τα παρασκήνια.

Ο μικρότερος γιος της οικογένειας Μπέκαμ το προηγούμενο διάστημα πραγματοποίησε περιοδεία σε ολόκληρη τη Βρετανία και το Σάββατο 29 Αυγούστου εμφανίστηκε στη σκηνή The Canopy του γνωστού φεστιβάλ, με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τη σύζυγό του Βικτόρια να επιστρέφουν από τις διακοπές που έκαναν με τα υπόλοιπα παιδιά τους στη Μεσόγειο, για να τον παρακολουθήσουν στο live.

Όπως ανέφερε θεατής στη Daily Mail: «Ήταν όλοι εκεί, ακούγοντας και στηρίζοντας τον Κρουζ, ενώ η Βικτόρια αγκάλιαζε τρυφερά τον Ντέιβιντ καθώς παρακολουθούσαν».

Δείτε βίντεο

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Κρουζ Μπέκαμ απευθύνθηκε στην αδερφή του Χάρπερ, εξηγώντας πως ήθελε να της αφιερώσει το τραγούδι «Mr. Nobody». Λίγη ώρα αργότερα, η ίδια ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να πετά μπλουζάκια στο κοινό, μαζί με τη σύντροφο του νεαρού Τζάκι Απέστελ που βρισκόταν επίσης εκεί για να τον στηρίξει.

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