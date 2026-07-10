Ο Κρουζ Μπέκαμ αφιέρωσε τραγούδι του στην αδερφή του για τα γενέθλιά της, δείτε το βίντεο
Ο Κρουζ Μπέκαμ αφιέρωσε τραγούδι του στην αδερφή του για τα γενέθλιά της, δείτε το βίντεο
Ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ έκανε επίσης μία ανάρτηση στην οποία εξέφρασε την αγάπη του για τη Χάρπερ
Ένα τραγούδι του αφιέρωσε ο Κρουζ Μπέκαμ στη μικρή του αδερφή σε πρόσφατη συναυλία του στο Λονδίνο. Με αφορμή τα γενέθλιά της, δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η Χάρπερ Μπέκαμ έγινε 15 ετών και τόσο οι γονείς της, όσο και τα αδέρφια της, πλην του Μπρούκλιν, της ευχήθηκαν και μέσα από τα social media.
Στο κλιπ που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της μπάντας του The Breakers στο Instagram, ο Κρουζ Μπέκαμ διακόπτει την εμφάνισή του για να πει από τη σκηνή: «Έχουμε απόψε στο κοινό μια πολύ ξεχωριστή κυρία, τη μικρή μου αδελφή. Αυτό είναι το αγαπημένο της τραγούδι από όσα έχω γράψει. Χάρπερ, σ’ αγαπώ!». Στη συνέχεια, ακολουθεί πλάνο με εκείνη να χορεύει έξαλλα.
Δείτε το βίντεο
Ο Κρουζ Μπέκαμ έκανε και μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να ευχηθεί στην αδερφή του. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από την παιδική της ηλικία στο οποίο ποζάρει δίπλα στην Τέιλορ Σουίφτ, ενώ ακολούθησε μία ακόμη φωτογραφία της. «Χάρπερ, σ’ αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορείς να φανταστείς. Χρόνια πολλά για τα 15α γενέθλιά σου», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.
Η ανάρτησή του
Η Χάρπερ Μπέκαμ έγινε 15 ετών και τόσο οι γονείς της, όσο και τα αδέρφια της, πλην του Μπρούκλιν, της ευχήθηκαν και μέσα από τα social media.
Στο κλιπ που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της μπάντας του The Breakers στο Instagram, ο Κρουζ Μπέκαμ διακόπτει την εμφάνισή του για να πει από τη σκηνή: «Έχουμε απόψε στο κοινό μια πολύ ξεχωριστή κυρία, τη μικρή μου αδελφή. Αυτό είναι το αγαπημένο της τραγούδι από όσα έχω γράψει. Χάρπερ, σ’ αγαπώ!». Στη συνέχεια, ακολουθεί πλάνο με εκείνη να χορεύει έξαλλα.
Δείτε το βίντεο
Ο Κρουζ Μπέκαμ έκανε και μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να ευχηθεί στην αδερφή του. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από την παιδική της ηλικία στο οποίο ποζάρει δίπλα στην Τέιλορ Σουίφτ, ενώ ακολούθησε μία ακόμη φωτογραφία της. «Χάρπερ, σ’ αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορείς να φανταστείς. Χρόνια πολλά για τα 15α γενέθλιά σου», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.
Η ανάρτησή του
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