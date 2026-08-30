Η Αγγελική Ηλιάδη έγινε νονά: Η συγκίνησή της στην εκκλησία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Αγγελική Ηλιάδη Νονά

Η Αγγελική Ηλιάδη έγινε νονά: Η συγκίνησή της στην εκκλησία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η τραγουδίστρια βάφτισε τον γιο αγαπημένων της φίλων

Η Αγγελική Ηλιάδη έγινε νονά: Η συγκίνησή της στην εκκλησία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
63 ΣΧΟΛΙΑ
Νονά έγινε η Αγγελική Ηλιάδη και δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της κατά τη διάρκεια του μυστηρίου στην εκκλησία.

Η τραγουδίστρια βάφτισε τον γιο δύο αγαπημένων της προσώπων που παντρεύτηκαν την ίδια ημέρα και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την τελετή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το Σάββατο 29 Αυγούστου.

Η Αγγελική Ηλιάδη είχε επιλέξει ένα στενό μάξι φόρεμα, σε χρώμα ματζέντα, και είχε αφήσει τα μαλλιά της κάτω, σε χαλαρές μπούκλες. Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσίευσε φαίνεται να σκουπίζει τα δάκρυά της μετά την ολοκλήρωση της τελετής.

«Να ζήσετε αγάπες μου πάντα ευτυχισμένοι και ευλογημένοι. Να μας ζήσει ο Νικόλας», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Η Αγγελική Ηλιάδη έγινε νονά: Η συγκίνησή της στην εκκλησία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Ιωάννα Μαρίνου
63 ΣΧΟΛΙΑ

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