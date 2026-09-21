Πετρέλαιο: Στα $100 υποχωρεί το Βrent, «παραδόξως ισχυρές» οι ροές αργού από τη Μέση Ανατολή, λέει η JP Morgan
Πετρέλαιο: Στα $100 υποχωρεί το Βrent, «παραδόξως ισχυρές» οι ροές αργού από τη Μέση Ανατολή, λέει η JP Morgan
Το αργό πετρέλαιο υποχώρησε για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, όμως οι κίνδυνοι για την προσφορά παραμένουν
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις προοπτικές ανάκαμψης των αποστολών από τη Σαουδική Αραβία, παρά τις νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones που εξαπέλυσαν το Σάββατο οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εναντίον του βασιλείου.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 3% στα 100,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού WTI σημείωσαν πτώση 3%, στα 97,09 δολάρια το βαρέλι.
Η υποχώρηση των τιμών έρχεται παρά τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αγορές στρέφουν παράλληλα την προσοχή τους στην εικόνα των πραγματικών ροών πετρελαίου από την περιοχή.
Σύμφωνα με σημείωμα αναλυτών της JPMorgan με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου, οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή παραμένουν «παραδόξως ισχυρές», παρά τις διαταραχές στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας.
Οι συνολικές ροές διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 17,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως τις τελευταίες δέκα ημέρες, επίπεδο που παραμένει ωστόσο κατά 6,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερο από τον μέσο όρο του 2025.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι βρίσκεται σε «φάση λήψης αποφάσεων» όσον αφορά τον πόλεμο με το Ιράν και ότι «πολύ μεγάλα πράγματα» πρόκειται να συμβούν στο άμεσο μέλλον.
«Το ερώτημά μου είναι εάν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλύτερα να συμπεριφερθούν», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Οι δηλώσεις διατηρούν στο προσκήνιο τον κίνδυνο νέων προβλημάτων στην προσφορά και στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά παρακολουθεί στενά κάθε ένδειξη για την πορεία των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 3% στα 100,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού WTI σημείωσαν πτώση 3%, στα 97,09 δολάρια το βαρέλι.
Η υποχώρηση των τιμών έρχεται παρά τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αγορές στρέφουν παράλληλα την προσοχή τους στην εικόνα των πραγματικών ροών πετρελαίου από την περιοχή.
Σύμφωνα με σημείωμα αναλυτών της JPMorgan με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου, οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή παραμένουν «παραδόξως ισχυρές», παρά τις διαταραχές στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας.
Οι συνολικές ροές διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 17,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως τις τελευταίες δέκα ημέρες, επίπεδο που παραμένει ωστόσο κατά 6,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερο από τον μέσο όρο του 2025.
Οι κίνδυνοι για την προσφορά παραμένουνΠαρά την ανθεκτικότητα των ροών, οι κίνδυνοι για την προσφορά δεν έχουν υποχωρήσει. Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να κλιμακώνονται μετά τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ στο επίκεντρο παραμένει και η εξέλιξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι βρίσκεται σε «φάση λήψης αποφάσεων» όσον αφορά τον πόλεμο με το Ιράν και ότι «πολύ μεγάλα πράγματα» πρόκειται να συμβούν στο άμεσο μέλλον.
«Το ερώτημά μου είναι εάν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλύτερα να συμπεριφερθούν», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Οι δηλώσεις διατηρούν στο προσκήνιο τον κίνδυνο νέων προβλημάτων στην προσφορά και στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά παρακολουθεί στενά κάθε ένδειξη για την πορεία των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή.
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