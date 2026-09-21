Μετρό Γραμμή 3: Ποιοι τρεις σταθμοί κλείνουν νωρίτερα και ποιες ώρες

Νωρίτερα θα κατεβάζουν ρολά τρεις σταθμοί της Γραμμής 3 του Μετρό έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου

τρεις σταθμοί της Γραμμής 3 του Μετρό, θα ολοκληρώνουν τα δρομολόγιά τους νωρίτερα από το συνηθισμένο, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι».



Συγκεκριμένα, οι τεχνικές εργασίες συντελούνται τις νυχτερινές ώρες με αποτέλεσμα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμεικός, Μοναστηράκι να κλείνουν από τις 21:40. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 του



Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο Οι τελευταίες αναχωρήσεις πριν από την έναρξη των εργασιών διαμορφώνονται ως εξής:



Προς Δουκίσσης Πλακεντίας:



Δημοτικό Θέατρο → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:20



Ελαιώνας → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:36

Κεραμεικός → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:39

Κλείσιμο

Προς Δημοτικό Θέατρο:



Δουκίσσης Πλακεντίας → Δημοτικό Θέατρο: 21:30

Σύνταγμα → Δημοτικό Θέατρο: 21:49

Από σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, μέχρι και τη Πέμπτη,, θα ολοκληρώνουν τα δρομολόγιά τους νωρίτερα από το συνηθισμένο,αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι».Συγκεκριμένα, οι τεχνικές εργασίες συντελούνται τις νυχτερινές ώρες με αποτέλεσμανα κλείνουν από τις 21:40. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 του μετρό θα πραγματοποιείται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».Οι τελευταίες αναχωρήσεις πριν από την έναρξη των εργασιών διαμορφώνονται ως εξής:Προς Δουκίσσης Πλακεντίας:Δημοτικό Θέατρο → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:20Αιγάλεω → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:34Ελαιώνας → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:36Κεραμεικός → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:39Μοναστηράκι→ Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:41Προς Δημοτικό Θέατρο:Δουκίσσης Πλακεντίας → Δημοτικό Θέατρο: 21:30Σύνταγμα → Δημοτικό Θέατρο: 21:49

Μοναστηράκι→ Δημοτικό Θέατρο: 21:51

Κεραμεικός → Δημοτικό Θέατρο: 21:53

Ελαιώνας → Δημοτικό Θέατρο: 21:56

Τι ισχύει για τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Αλλαγές ισχύουν και για τα δρομολόγια της Γραμμής 3 προς και από το Αεροδρόμιο.



Οι τελευταίοι συρμοί πριν από την έναρξη των τεχνικών εργασιών είναι:



Δημοτικό Θέατρο → Αεροδρόμιο: 21:06

Αεροδρόμιο → Δημοτικό Θέατρο: 21:10

Μετά τις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από το Σύνταγμα, ενώ τα δρομολόγια από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν στον ίδιο σταθμό.



Οι αναχωρήσεις διαμορφώνονται ως εξής:



Σύνταγμα → Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38 και 23:14

Αεροδρόμιο → Σύνταγμα: 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34

Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία, από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω».



Η γραμμή θα συνδέει το Σύνταγμα με το Αιγάλεω και θα εξυπηρετεί τους σταθμούς που παραμένουν εκτός λειτουργίας λόγω των εργασιών.



Στην κατεύθυνση Σύνταγμα → Αιγάλεω, οι στάσεις είναι:



«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ»

«ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ»

«ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ»

«ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ»

«ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ»

Στην κατεύθυνση Αιγάλεω → Σύνταγμα, οι στάσεις είναι:



«ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ»

«ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ»

«ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ»

«ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ»

«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ»



Θυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αφορούν την Γραμμή 3 και θα παραμείνουν σε ισχύ έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Από την Παρασκευή και μετά το Μετρό θα ακολουθεί το καθιερωμένο πρόγραμμα.