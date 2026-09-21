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Μετρό Γραμμή 3: Ποιοι τρεις σταθμοί κλείνουν νωρίτερα και ποιες ώρες
Μετρό Γραμμή 3: Ποιοι τρεις σταθμοί κλείνουν νωρίτερα και ποιες ώρες
Νωρίτερα θα κατεβάζουν ρολά τρεις σταθμοί της Γραμμής 3 του Μετρό έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου
Από σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, μέχρι και τη Πέμπτη, τρεις σταθμοί της Γραμμής 3 του Μετρό, θα ολοκληρώνουν τα δρομολόγιά τους νωρίτερα από το συνηθισμένο, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι».
Συγκεκριμένα, οι τεχνικές εργασίες συντελούνται τις νυχτερινές ώρες με αποτέλεσμα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμεικός, Μοναστηράκι να κλείνουν από τις 21:40. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 του μετρό θα πραγματοποιείται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».
Προς Δουκίσσης Πλακεντίας:
Δημοτικό Θέατρο → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:20
Αιγάλεω → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:34
Ελαιώνας → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:36
Κεραμεικός → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:39
Μοναστηράκι→ Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:41
Προς Δημοτικό Θέατρο:
Δουκίσσης Πλακεντίας → Δημοτικό Θέατρο: 21:30
Σύνταγμα → Δημοτικό Θέατρο: 21:49
Συγκεκριμένα, οι τεχνικές εργασίες συντελούνται τις νυχτερινές ώρες με αποτέλεσμα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμεικός, Μοναστηράκι να κλείνουν από τις 21:40. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 του μετρό θα πραγματοποιείται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».
Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμοΟι τελευταίες αναχωρήσεις πριν από την έναρξη των εργασιών διαμορφώνονται ως εξής:
Προς Δουκίσσης Πλακεντίας:
Δημοτικό Θέατρο → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:20
Αιγάλεω → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:34
Ελαιώνας → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:36
Κεραμεικός → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:39
Μοναστηράκι→ Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:41
Προς Δημοτικό Θέατρο:
Δουκίσσης Πλακεντίας → Δημοτικό Θέατρο: 21:30
Σύνταγμα → Δημοτικό Θέατρο: 21:49
Μοναστηράκι→ Δημοτικό Θέατρο: 21:51
Κεραμεικός → Δημοτικό Θέατρο: 21:53
Ελαιώνας → Δημοτικό Θέατρο: 21:56
Τι ισχύει για τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο
Αλλαγές ισχύουν και για τα δρομολόγια της Γραμμής 3 προς και από το Αεροδρόμιο.
Οι τελευταίοι συρμοί πριν από την έναρξη των τεχνικών εργασιών είναι:
Δημοτικό Θέατρο → Αεροδρόμιο: 21:06
Αεροδρόμιο → Δημοτικό Θέατρο: 21:10
Μετά τις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από το Σύνταγμα, ενώ τα δρομολόγια από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν στον ίδιο σταθμό.
Οι αναχωρήσεις διαμορφώνονται ως εξής:
Σύνταγμα → Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38 και 23:14
Αεροδρόμιο → Σύνταγμα: 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34
Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία, από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω».
Η γραμμή θα συνδέει το Σύνταγμα με το Αιγάλεω και θα εξυπηρετεί τους σταθμούς που παραμένουν εκτός λειτουργίας λόγω των εργασιών.
Στην κατεύθυνση Σύνταγμα → Αιγάλεω, οι στάσεις είναι:
«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ»
«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ»
«ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ»
«ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ»
«ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ»
«ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ»
Στην κατεύθυνση Αιγάλεω → Σύνταγμα, οι στάσεις είναι:
«ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ»
«ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ»
«ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ»
«ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»
«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ»
«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ»
Θυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αφορούν την Γραμμή 3 και θα παραμείνουν σε ισχύ έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Από την Παρασκευή και μετά το Μετρό θα ακολουθεί το καθιερωμένο πρόγραμμα.
Κεραμεικός → Δημοτικό Θέατρο: 21:53
Ελαιώνας → Δημοτικό Θέατρο: 21:56
Τι ισχύει για τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο
Αλλαγές ισχύουν και για τα δρομολόγια της Γραμμής 3 προς και από το Αεροδρόμιο.
Οι τελευταίοι συρμοί πριν από την έναρξη των τεχνικών εργασιών είναι:
Δημοτικό Θέατρο → Αεροδρόμιο: 21:06
Αεροδρόμιο → Δημοτικό Θέατρο: 21:10
Μετά τις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από το Σύνταγμα, ενώ τα δρομολόγια από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν στον ίδιο σταθμό.
Οι αναχωρήσεις διαμορφώνονται ως εξής:
Σύνταγμα → Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38 και 23:14
Αεροδρόμιο → Σύνταγμα: 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34
Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία, από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω».
Η γραμμή θα συνδέει το Σύνταγμα με το Αιγάλεω και θα εξυπηρετεί τους σταθμούς που παραμένουν εκτός λειτουργίας λόγω των εργασιών.
Στην κατεύθυνση Σύνταγμα → Αιγάλεω, οι στάσεις είναι:
«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ»
«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ»
«ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ»
«ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ»
«ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ»
«ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ»
Στην κατεύθυνση Αιγάλεω → Σύνταγμα, οι στάσεις είναι:
«ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ»
«ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ»
«ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ»
«ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»
«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ»
«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ»
Θυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αφορούν την Γραμμή 3 και θα παραμείνουν σε ισχύ έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Από την Παρασκευή και μετά το Μετρό θα ακολουθεί το καθιερωμένο πρόγραμμα.
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