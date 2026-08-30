Η αναφορά του Χάρι Στάιλς στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι κατά τη διάρκεια συναυλίας του, δείτε βίντεο
Η αναφορά του Χάρι Στάιλς στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι κατά τη διάρκεια συναυλίας του, δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής και η ερμηνεύτρια διατηρούσαν σχέση για μερικούς μήνες στο παρελθόν, από τα τέλη του 2012 έως τις αρχές του 2013
Στον γάμο της πρώην συντρόφου του Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι αναφέρθηκε ο Χάρι Στάιλς κατά τη διάρκεια συναυλίας του.
Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπου πραγματοποιήθηκε η ένωση του ζευγαριού τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together» και, όπως ακούγεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το live, είπε αρχικά: «Βρισκόμαστε στο Madison Square Garden, έδρα των παγκόσμιων πρωταθλητών New York Knicks».
Αμέσως μετά πρόσθεσε με χιούμορ: «Και εδώ κάνουν και γάμους», με τους θεατές να τον αποθεώνουν και να ξεσπούν σε χειροκροτήματα, καθώς αντιλήφθηκαν το υπονοούμενό του.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, ο Στάιλς, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με την τραγουδίστρια, είχε προσκληθεί στον γάμο της Σουίφτ και του Κέλσι στις 3 Ιουλίου, αλλά απέρριψε την πρόσκληση, καθώς εκείνο το βράδυ είχε συναυλία στο Λονδίνο.
Στον γάμο του ζευγαριού, ωστόσο, παρευρέθηκε η Ζόι Κράβιτς με την οποία φέρεται πως ο τραγουδιστής έχει αρραβωνιαστεί, ως φίλη της νύφης.
Ο Στάιλς και η Σουίφτ διατηρούσαν σχέση πριν από περίπου 13 χρόνια, για μερικούς μήνες, από τα τέλη του 2012 έως τις αρχές του 2013.
Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπου πραγματοποιήθηκε η ένωση του ζευγαριού τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together» και, όπως ακούγεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το live, είπε αρχικά: «Βρισκόμαστε στο Madison Square Garden, έδρα των παγκόσμιων πρωταθλητών New York Knicks».
Αμέσως μετά πρόσθεσε με χιούμορ: «Και εδώ κάνουν και γάμους», με τους θεατές να τον αποθεώνουν και να ξεσπούν σε χειροκροτήματα, καθώς αντιλήφθηκαν το υπονοούμενό του.
Δείτε βίντεο
@entertainmenttonight Harry Styles kicked off night 3 of his 30-night Madison Square Garden residency by paying tribute to the iconic venue for being home to the New York Knicks and also the occasional wedding. 👀 #harrystyles #togethertogether #msg ♬ original sound - Entertainment Tonight
@bustle “And they also do weddings” Harry Styles, the comedian you are. 😭 #HarryStyles #TaylorSwift ♬ original sound - Bustle
Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, ο Στάιλς, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με την τραγουδίστρια, είχε προσκληθεί στον γάμο της Σουίφτ και του Κέλσι στις 3 Ιουλίου, αλλά απέρριψε την πρόσκληση, καθώς εκείνο το βράδυ είχε συναυλία στο Λονδίνο.
Στον γάμο του ζευγαριού, ωστόσο, παρευρέθηκε η Ζόι Κράβιτς με την οποία φέρεται πως ο τραγουδιστής έχει αρραβωνιαστεί, ως φίλη της νύφης.
Ο Στάιλς και η Σουίφτ διατηρούσαν σχέση πριν από περίπου 13 χρόνια, για μερικούς μήνες, από τα τέλη του 2012 έως τις αρχές του 2013.
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