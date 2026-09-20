Στον Λευκό Οίκο επέστρεψε ο Τραμπ, επείγουσα προειδοποίηση από τις ΗΠΑ για τους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Σαουδική Αραβία Ταξιδιωτική οδηγία

Στον Λευκό Οίκο επέστρεψε ο Τραμπ, επείγουσα προειδοποίηση από τις ΗΠΑ για τους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή

Oι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι στην Υεμένη ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία, προειδοποιούν εννιά πρεσβείες

Στον Λευκό Οίκο επέστρεψε ο Τραμπ, επείγουσα προειδοποίηση από τις ΗΠΑ για τους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή
8 ΣΧΟΛΙΑ
Αυξημένη είναι η κινητικότητα στην Ουάσινγκτον εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στην Υεμένη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέφει πιο νωρίς από το προγραμματισμένο στον Λευκό Οίκο ενώ οι αμερικανικές Αρχές καλούν τους πολίτες τους που βρίσκονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής να είναι σε επαγρύπνηση.

Οι δημοσιογράφοι που συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο στο Κάμπ Ντέιβιντ, την εξοχική του κατοικία, ειδοποιήθηκαν ότι επιστρέφει αργά το Σάββατο (ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα).

Δεν αναφέρθηκαν οι λόγοι για την αλλαγή του προγράμματος.


Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους πολίτες τους σε εννέα χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι στην Υεμένη ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία.

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ στον Λίβανο, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, το Κατάρ, το Ιράκ, το Ισραήλ, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία εξέδωσαν επείγουσες προειδοποιήσεις ασφαλείας για τους Αμερικανούς πολίτες στη Μέση Ανατολή, μετά την κλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων.

Το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο και ο κίνδυνος απρόβλεπτης κλιμάκωσης παραμένει υπαρκτός, τονίζεται σχετικά. Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν μάλιστα ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Χούθι και Σαουδικής Αραβίας μπορεί να «κλιμακωθεί ραγδαία».

Προειδοποιούνται παράλληλα οι πολίτες για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης