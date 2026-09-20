Στον Λευκό Οίκο επέστρεψε ο Τραμπ, επείγουσα προειδοποίηση από τις ΗΠΑ για τους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή

President Trump returns to the White House Saturday evening after departing Camp David as his administration weighs its next steps in the war with Iran.



Trump is preparing for a major week in New York, where the Iran conflict is expected to be a focus as world leaders gather for… pic.twitter.com/JSK1b6tDmG — Fox News (@FoxNews) September 20, 2026

Αυξημένη είναι η κινητικότητα στην Ουάσινγκτον εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στην Υεμένη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέφει πιο νωρίς από το προγραμματισμένο στον Λευκό Οίκο ενώ οι αμερικανικές Αρχές καλούν τους πολίτες τους που βρίσκονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής να είναι σε επαγρύπνηση.Οι δημοσιογράφοι που συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο στο Κάμπ Ντέιβιντ, την εξοχική του κατοικία, ειδοποιήθηκαν ότι επιστρέφει αργά το Σάββατο (ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα).Δεν αναφέρθηκαν οι λόγοι για την αλλαγή του προγράμματος.Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους πολίτες τους σε εννέα χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι στην ΥεμένηΟι πρεσβείες των ΗΠΑ στον Λίβανο, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, το Κατάρ, το Ιράκ, το Ισραήλ, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία εξέδωσαν επείγουσες προειδοποιήσεις ασφαλείας για τους Αμερικανούς πολίτες στη Μέση Ανατολή, μετά την κλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων.Το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο και ο κίνδυνος απρόβλεπτης κλιμάκωσης παραμένει υπαρκτός, τονίζεται σχετικά. Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν μάλιστα ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Χούθι και Σαουδικής Αραβίας μπορεί να «κλιμακωθεί ραγδαία».Προειδοποιούνται παράλληλα οι πολίτες για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις.