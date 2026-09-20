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Γερμανοί κρέμασαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα της Μόνα Λίζα στο Λούβρο
Γερμανοί κρέμασαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα της Μόνα Λίζα στο Λούβρο
Κατά την ανάκριση από την αστυνομία, δήλωσαν ότι το έκαναν... για πλάκα - Ο πίνακας του Λεονάρντο ντα Βίντσι δεν επηρεάστηκε
Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν το Σάββατο επειδή κόλλησαν δύο πίνακες σε τοίχο της αίθουσας όπου εκτίθεται η Μόνα Λίζα στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.
Οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν κολλητική ταινία για να κολλήσουν δύο πίνακες διαστάσεων 30 επί 40 εκατοστών στην αίθουσα όπου συρρέουν οι επισκέπτες για να δουν το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.
Ο ένας απεικόνιζε έναν από τους δύο άνδρες να φοράει πανοπλία, ενώ ο άλλος ήταν ένα πορτρέτο των δύο ανδρών μαζί με μια γυναίκα, αναφέρει το AFP.
Οι υπάλληλοι ασφαλείας του μουσείου συνέλαβαν τους δύο άνδρες και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία τους συνέλαβε για μικρής κλίμακας ζημιά στον τοίχο. Κατά την ανάκριση από την αστυνομία, δήλωσαν ότι το έκαναν... για πλάκα.
Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά θα κληθούν να εμφανιστούν στο δικαστήριο αν το μουσείο υποβάλει επίσημη καταγγελία για τη ζημιά, ανέφεραν οι αστυνομικές πηγές.
Σημειώνεται ότι η Μόνα Λίζα βρίσκεται πλέον πίσω από ένα παχύ υαλοπίνακα και δεν υπέστη καμία ζημιά από το περιστατικό.
Τον περασμένο Οκτώβριο, εκλάπησαν οκτώ κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων από το Λούβρο κατά τη διάρκεια ληστείας που έγινε μέρα μεσημέρι. Έχουν συλληφθεί τέσσερις ύποπτοι, αλλά τα κλεμμένα αντικείμενα δεν έχουν ακόμη βρεθεί.
Οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν κολλητική ταινία για να κολλήσουν δύο πίνακες διαστάσεων 30 επί 40 εκατοστών στην αίθουσα όπου συρρέουν οι επισκέπτες για να δουν το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.
Ο ένας απεικόνιζε έναν από τους δύο άνδρες να φοράει πανοπλία, ενώ ο άλλος ήταν ένα πορτρέτο των δύο ανδρών μαζί με μια γυναίκα, αναφέρει το AFP.
Οι υπάλληλοι ασφαλείας του μουσείου συνέλαβαν τους δύο άνδρες και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία τους συνέλαβε για μικρής κλίμακας ζημιά στον τοίχο. Κατά την ανάκριση από την αστυνομία, δήλωσαν ότι το έκαναν... για πλάκα.
Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά θα κληθούν να εμφανιστούν στο δικαστήριο αν το μουσείο υποβάλει επίσημη καταγγελία για τη ζημιά, ανέφεραν οι αστυνομικές πηγές.
Σημειώνεται ότι η Μόνα Λίζα βρίσκεται πλέον πίσω από ένα παχύ υαλοπίνακα και δεν υπέστη καμία ζημιά από το περιστατικό.
Τον περασμένο Οκτώβριο, εκλάπησαν οκτώ κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων από το Λούβρο κατά τη διάρκεια ληστείας που έγινε μέρα μεσημέρι. Έχουν συλληφθεί τέσσερις ύποπτοι, αλλά τα κλεμμένα αντικείμενα δεν έχουν ακόμη βρεθεί.
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