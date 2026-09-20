Γερμανοί κρέμασαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα της Μόνα Λίζα στο Λούβρο
ΚΟΣΜΟΣ
Λούβρο Μόνα Λίζα Πίνακες

Γερμανοί κρέμασαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα της Μόνα Λίζα στο Λούβρο

Κατά την ανάκριση από την αστυνομία, δήλωσαν ότι το έκαναν... για πλάκα - Ο πίνακας του Λεονάρντο ντα Βίντσι δεν επηρεάστηκε

Γερμανοί κρέμασαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα της Μόνα Λίζα στο Λούβρο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν το Σάββατο επειδή κόλλησαν δύο πίνακες σε τοίχο της αίθουσας όπου εκτίθεται η Μόνα Λίζα στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν κολλητική ταινία για να κολλήσουν δύο πίνακες διαστάσεων 30 επί 40 εκατοστών στην αίθουσα όπου συρρέουν οι επισκέπτες για να δουν το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Ο ένας απεικόνιζε έναν από τους δύο άνδρες να φοράει πανοπλία, ενώ ο άλλος ήταν ένα πορτρέτο των δύο ανδρών μαζί με μια γυναίκα, αναφέρει το AFP.

Οι υπάλληλοι ασφαλείας του μουσείου συνέλαβαν τους δύο άνδρες και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία τους συνέλαβε για μικρής κλίμακας ζημιά στον τοίχο. Κατά την ανάκριση από την αστυνομία, δήλωσαν ότι το έκαναν... για πλάκα.

Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά θα κληθούν να εμφανιστούν στο δικαστήριο αν το μουσείο υποβάλει επίσημη καταγγελία για τη ζημιά, ανέφεραν οι αστυνομικές πηγές.

Σημειώνεται ότι η Μόνα Λίζα βρίσκεται πλέον πίσω από ένα παχύ υαλοπίνακα και δεν υπέστη καμία ζημιά από το περιστατικό.

Τον περασμένο Οκτώβριο, εκλάπησαν οκτώ κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων από το Λούβρο κατά τη διάρκεια ληστείας που έγινε μέρα μεσημέρι. Έχουν συλληφθεί τέσσερις ύποπτοι, αλλά τα κλεμμένα αντικείμενα δεν έχουν ακόμη βρεθεί.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης