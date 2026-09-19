Ξέσπασμα Ματσάρι μετά το Άρης-Ηρακλής: «Είμαι αφοσιωμένος στην ομάδα, αλλά δεν με άκουσαν, ήρθαν παίκτες που δεν ήθελα»

Ο Ιταλός τεχνικός όχι απλά επιβεβαίωσε τις προτάσεις που είχε από άλλες ομάδες το προηγούμενο διάστημα, αλλά προκάλεσε αίσθηση με την ατάκα του ότι ο Ηρακλής απέκτησε παίκτες που ο ίδιος δεν ήθελε!