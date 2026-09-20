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Δημοσιογράφος υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές δολοφονήθηκε στο Περού
Δημοσιογράφος υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές δολοφονήθηκε στο Περού
Πριν από λίγες ημέρες, η Σούσι Απόντε αποκάλυψε πως δεχόταν απειλές μέσα από τις φυλακές.
Μια δημοσιογράφος, υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου, δολοφονήθηκε το Σάββατο κατά την επίσκεψή της σε αγορά της πόλης Καράς στο Περού.
Η 44χρονη Σούσι Απόντε, υποψήφια στην περιφέρεια Άνκας στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, διατηρούσε τον ειδησεογραφικό ιστότοπο «China Polo Dominical», όπου φιλοξενούσε ρεπορτάζ για παρατυπίες και καταγγελίες για διαφθορά στους κόλπους της αστυνομίας.
Πυροβολήθηκε την ώρα που περπατούσε μαζί με υποστηρικτές της σε αγορά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.
Δείτε ΕΔΩ βίντεο από το περιστατικό - σκληρές εικόνες.
Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου, υπηκόου Βενεζουέλας.
Πριν από λίγες ημέρες, η Σούσι Απόντε ενημέρωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων πως δεχόταν απειλές μέσα από τις φυλακές.
Το Συμβούλιο Τύπου του Περού, το οποίο εκπροσωπεί τους δημοσιογράφους στη χώρα, ζήτησε τη διενέργεια έρευνας, υπογραμμίζοντας πως ανάλογες υποθέσεις παραμένουν «ανεξιχνίαστες».
Τέσσερις Περουβιανοί δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας.
Η 44χρονη Σούσι Απόντε, υποψήφια στην περιφέρεια Άνκας στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, διατηρούσε τον ειδησεογραφικό ιστότοπο «China Polo Dominical», όπου φιλοξενούσε ρεπορτάζ για παρατυπίες και καταγγελίες για διαφθορά στους κόλπους της αστυνομίας.
Πυροβολήθηκε την ώρα που περπατούσε μαζί με υποστηρικτές της σε αγορά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.
Δείτε ΕΔΩ βίντεο από το περιστατικό - σκληρές εικόνες.
Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου, υπηκόου Βενεζουέλας.
Πριν από λίγες ημέρες, η Σούσι Απόντε ενημέρωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων πως δεχόταν απειλές μέσα από τις φυλακές.
Το Συμβούλιο Τύπου του Περού, το οποίο εκπροσωπεί τους δημοσιογράφους στη χώρα, ζήτησε τη διενέργεια έρευνας, υπογραμμίζοντας πως ανάλογες υποθέσεις παραμένουν «ανεξιχνίαστες».
Τέσσερις Περουβιανοί δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας.
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