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Η πρώην πρόεδρος της Χιλής απέσυρε την υποψηφιότητά της για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ
Η πρώην πρόεδρος της Χιλής απέσυρε την υποψηφιότητά της για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ
Η Μισέλ Μπατσελέτ θεωρεί πως συνέβαλε στο να διαδοθεί η πεποίθηση πωςθα πρέπει να διαδεχθεί τον Αντόνιο Γκουτέρες μια γυναίκα από τη Λατινική Αμερική
Η Μισέλ Μπατσελέτ, πρώην πρόεδρος της Χιλής, ανακοίνωσε πως αποσύρει την υποψηφιότητά της για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
«Δεν μετανιώνω» εξήγησε, θεωρώντας πως συνέβαλε στο να διαδοθεί η πεποίθηση πως τον Αντόνιο Γκουτέρες θα πρέπει να διαδεχθεί μια γυναίκα από τη Λατινική Αμερική.
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είχε ποτέ γυναίκα στο τιμόνι του και μόνο ένας Λατινοαμερικάνος, ο Περουβιανός διπλωμάτης Χαβιέρ Πέρες ντε Κουέγιαρ διετέλεσε γενικός γραμματέας (1982-1991).
Η Μπατσελέτ είναι η μόνη γυναίκα που κατείχε το ύπατο αξίωμα στη Χιλή δύο φορές (2006-2010 και 2014-2018). Έχει διατελέσει εκτελεστική διευθύντρια της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (2010-2013) και ύπατη αρμόστρια του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2018-2022).
«Θα παραμείνω ενεργά προσηλωμένη στην επείγουσα αποστολή της οικοδόμησης ενός κόσμου με περισσότερη ειρήνη, ασφάλεια, βιώσιμη ανάπτυξη και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε η 74χρονη Μπατσελέτ στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της.
Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, θεωρείται ως φαβορί στην κούρσα για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς είχε τη μεγαλύτερη υποστήριξη στην πιο πρόσφατη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα προτείνει υποψήφιο που θα έχει την υποστήριξη τουλάχιστον εννέα εκ των δεκαπέντε μελών του και δεν θα κινδυνεύει με βέτο από κάποιο εκ των πέντε μόνιμων μελών (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Βρετανία, Γαλλία) και η απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
«Δεν μετανιώνω» εξήγησε, θεωρώντας πως συνέβαλε στο να διαδοθεί η πεποίθηση πως τον Αντόνιο Γκουτέρες θα πρέπει να διαδεχθεί μια γυναίκα από τη Λατινική Αμερική.
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είχε ποτέ γυναίκα στο τιμόνι του και μόνο ένας Λατινοαμερικάνος, ο Περουβιανός διπλωμάτης Χαβιέρ Πέρες ντε Κουέγιαρ διετέλεσε γενικός γραμματέας (1982-1991).
Η Μπατσελέτ είναι η μόνη γυναίκα που κατείχε το ύπατο αξίωμα στη Χιλή δύο φορές (2006-2010 και 2014-2018). Έχει διατελέσει εκτελεστική διευθύντρια της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (2010-2013) και ύπατη αρμόστρια του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2018-2022).
«Θα παραμείνω ενεργά προσηλωμένη στην επείγουσα αποστολή της οικοδόμησης ενός κόσμου με περισσότερη ειρήνη, ασφάλεια, βιώσιμη ανάπτυξη και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε η 74χρονη Μπατσελέτ στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της.
Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, θεωρείται ως φαβορί στην κούρσα για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς είχε τη μεγαλύτερη υποστήριξη στην πιο πρόσφατη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα προτείνει υποψήφιο που θα έχει την υποστήριξη τουλάχιστον εννέα εκ των δεκαπέντε μελών του και δεν θα κινδυνεύει με βέτο από κάποιο εκ των πέντε μόνιμων μελών (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Βρετανία, Γαλλία) και η απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
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