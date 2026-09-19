Φιλιππινέζα γιατρό σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα εκπαίδευε στην Καρνεάδου ο Θεοδωρόπουλος που κατηγορείται για τον θάνατο του Μαζωνάκη, βίντεο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γιατρός εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες, που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυττάρων





Στο βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, ο













Οι διασώστες του ΕΚΑΒ «καίνε» Γάκα και Θεοδωρόπουλο για τον θάνατο του Μαζωνάκη Νωρίτερα, διασώστης του ΕΚΑΒ , Λεωνίδας Σιδηρόπουλος, περιέγραψε πως οι κατηγορούμενοι δεν τους έδωσαν πληροφορίες για τον τραγουδιστή όταν έφτασαν στο ιατρείο: «ο



Απαντώντας, στους ισχυρισμούς της Ιωάννας Γάκα ότι η ευθύνη για τον θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή βαρύνει και το ΕΚΑΒ, ο διασώστης εξήγησε ότι «το να βάλουμε ένα φορείο σε διαμέρισμα είναι χρονοβόρο και δύσκολο. Το να κάναμε 20 λεπτά δεν είναι καλό για την ασθενή. Κάναμε 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να κατέβουμε από το ιατρείο στο ασθενοφόρο. Ταυτόχρονα στην καρέκλα που χρησιμοποιήσαμε μπορούμε να κάνουμε συμπιέσεις που δεν είναι το ίδιο ποιοτικό σε σχέση με σταθερό κρεβάτι».



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Από την πλευρά της διασώστρια που ήταν στο πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ τη μοιραία για τον Γιώργο Μαζωνάκη μέρα στην κατάθεσή της ανέφερε, σύμφωνα με το ΟΡΕΝ «πήγαμε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο ασθενής και εκεί διαπιστώσαμε ένα άτομο που μας δήλωσε ότι είναι παθολόγος του εκεί ιατρείου, να κάνει ΚΑΡΠΑ στον ασθενή ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατροικό κρεβάτι. Ο ασθενής ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και με μυδρίαση».



Στην κρίσιμη ερώτηση τι είχε συμβεί, η διασώστρια κατέθεσε ότι έλαβαν την εξής απάντηση: «ο γιατρός μας είπε ότι προσήλθε για μια θεραπεία χωρίς να διευκρινίσει και πριν την ξεκινήσει, αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή, υπέστη καρδιακή ανακοπή». «Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο μας είπαν ότι είχαν μηχάνημα απινιδωτή αλλά δεν λειτουργούσε ενώ ο γιατρός που μας είπε ότι είναι παθολόγος, δεν εξέφρασε την επιθυμία να μας ακολουθήσει στο νοσοκομείο» πρόσθεσε η διασώστρια.



Σε ερώτηση για το αν οι διασώστες γνώριζαν για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος απάντησε αρνητικά.



Βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβιας θεραπείας βλαστοκυττάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες έρχεται στο φως της δημοσιότητας.Στο βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος εκπαίδευε στις 20 Μαΐου συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στις 9 Σεπτεμβρίου. Η ασθενής στο βίντεο υποβλήθηκε σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για την ολιστική ευεξία η οποία, όπως διακρίνεται στα πλάνα, φέρεται να ήταν ενδοφλέβια, κατά τις ίδιες πηγές.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γιατρός από τις Φιλιππίνες ευχαρίστησε τον κατηγορούμενο γιατί την εκπαίδευσε ώστε να εφαρμόσει την συγκεκριμένη πράξη σε δικούς της ασθενείς. Η γιατρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Διαδίκτυο, εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυττάρων.Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα προφυλακίστηκαν στον Κορυδαλλό για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα δια παραλείψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια.Νωρίτερα,ι γιατροί δεν μας έδωσαν πληροφορίες ούτε για το ιστορικό του ασθενή, ούτε αν είχε κάποια πάθηση, ούτε αν παίρνει κάποια αγωγή ώστε να βοηθήσουν και το έργο μας και το έργο του νοσοκομείου στο οποίο θα γινόταν η διακομιδή. Το μόνο που μας είπαν είναι ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης ότι είναι 10 λεπτά εκεί και ότι δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι».Απαντώντας, στους ισχυρισμούς της Ιωάννας Γάκα ότι η ευθύνη για τον θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή βαρύνει και το ΕΚΑΒ, ο διασώστης εξήγησε ότι «το να βάλουμε ένα φορείο σε διαμέρισμα είναι χρονοβόρο και δύσκολο. Το να κάναμε 20 λεπτά δεν είναι καλό για την ασθενή. Κάναμε 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να κατέβουμε από το ιατρείο στο ασθενοφόρο. Ταυτόχρονα στην καρέκλα που χρησιμοποιήσαμε μπορούμε να κάνουμε συμπιέσεις που δεν είναι το ίδιο ποιοτικό σε σχέση με σταθερό κρεβάτι».Στην ερώτηση που έκαναν σε Γάκα και Θεοδωρόπουλο αν αν είχαν προσπαθήσει να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο διασώστης είπε «οι γιατροί μας είπαν ότι έκαναν συμπιέσεις, ότι έβαλαν απινιδωτή που δεν δούλεψε και ότι είχαν δώσει αδρεναλίνη 1mg».Από την πλευρά της διασώστρια που ήταν στο πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ τη μοιραία για τον Γιώργο Μαζωνάκη μέρα στην κατάθεσή της ανέφερε, σύμφωνα με το ΟΡΕΝ «πήγαμε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο ασθενής και εκεί διαπιστώσαμε ένα άτομο που μας δήλωσε ότι είναι παθολόγος του εκεί ιατρείου, να κάνει ΚΑΡΠΑ στον ασθενή ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατροικό κρεβάτι. Ο ασθενής ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και με μυδρίαση».Στην κρίσιμη ερώτηση τι είχε συμβεί, η διασώστρια κατέθεσε ότι έλαβαν την εξής απάντηση: «ο γιατρός μας είπε ότι προσήλθε για μια θεραπεία χωρίς να διευκρινίσει και πριν την ξεκινήσει, αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή, υπέστη καρδιακή ανακοπή». «Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο μας είπαν ότι είχαν μηχάνημα απινιδωτή αλλά δεν λειτουργούσε ενώ ο γιατρός που μας είπε ότι είναι παθολόγος, δεν εξέφρασε την επιθυμία να μας ακολουθήσει στο νοσοκομείο» πρόσθεσε η διασώστρια.Σε ερώτηση για το αν οι διασώστες γνώριζαν για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος απάντησε αρνητικά.

«Όχι, δεν το γνώριζαν. Το μόνο που έλεγε μια γυναίκα, μάλλον η γιατρός, ήταν "εμείς δεν τον βάλαμε στο μηχάνημα, δεν είχε συνδεθεί". Οι συνάδελφοι δεν γνώριζαν ποιο μηχάνημα εννοούσαν», ανέφερε. «Δυστυχώς δεν μας ενημέρωσαν τι ιατρικές πράξεις γινόντουσαν γενικότερα, να μας ενημερώσουν ποιος ήταν ο ασθενής και τι έχει συμβεί. Εμείς ξεκινήσαμε τον κύκλο της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που προβλέπεται και από τη στιγμή που δεν επανήλθε ο τραγουδιστής τον διακομίσαμε στο "Ελπίς"».



«Ήμασταν υγιείς και μας διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα» Την ίδια στιγμή, νέες σοβαρές καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την Ιωάννα Γάκα. Άνδρας κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ πως η συγκεκριμένη γιατρός διέγνωσε στη σύζυγό του καρκίνο στις σάλπιγγες και της χορήγησε μία σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα, ενώ σε εκείνον, όπως υποστηρίζει, είπε ότι έχει μικρόβια στο αίμα. Ωστόσο, όταν στη συνέχεια επισκέφθηκαν άλλους γιατρούς έμαθαν πως ήταν απόλυτα υγιείς.



Ο Μιχάλης Καρακούσης ανέφερε ότι αποφάσισε μαζί με τη σύζυγό του να απευθυνθούν στη συγκεκριμένη γιατρό, καθώς είχαν ακούσει ότι μπορούσε να εντοπίζει «κρυφές» παθήσεις που δεν είχαν εμφανή συμπτώματα. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η πρώτη εξέταση αφορούσε τη σύζυγό του, στην οποία, όπως υποστηρίζει, δόθηκε η συγκεκριμένη διάγνωση και ζητήθηκε να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων.



Ο ίδιος, ανησυχώντας μήπως υπάρχει και για εκείνον κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν είχε εντοπιστεί, επισκέφθηκε λίγες ημέρες αργότερα το ίδιο ιατρείο. Όπως περιέγραψε, υποβλήθηκε σε διαδικασία εξέτασης με μηχάνημα που μάλιστα έπρεπε να παραμείνει όρθιος για 1,5 ώρα και στη συνέχεια έδωσε αίμα. Τότε ενημερώθηκε ότι υπήρχαν μικρόβια στο αίμα του και ότι χρειαζόταν άμεση θεραπεία. «Τα είδα τα μικρόβια, είχα μικρόβια, μου τα έδειξε η γιατρός», είπε.



Όπως ανέφερε, ακολούθησαν εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως -σύμφωνα με τον ίδιο- δεν συνταγογράφησε η συγκεκριμένη γιατρός αλλά άλλος γιατρός. Μετά την ερώτησή του για τον λόγο που δεν χορηγήθηκε από την ίδια η συνταγή, υποστηρίζει ότι δεν έλαβε απάντηση.



Το ζευγάρι, όπως ανέφερε ο καταγγέλλων, απευθύνθηκε στη συνέχεια σε άλλους γιατρούς και ενημερώθηκε τελικά ότι δεν υπήρχε πρόβλημα υγείας. Μάλιστα, όπως ανέφερε, ένας άλλος γιατρός που εξέτασε τη γυναίκα του, της είπε ότι ήταν εξαιρετικά απίθανο να αναπτύξει καρκίνο. «Τόσο δυνατό οργανισμό είχε», υποστήριξε ο κ.Καρακούσης.



Για το περιστατικό προχώρησε σε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο, ενώ όπως είπε, λίγες ημέρες αργότερα δέχθηκε τηλεφώνημα από το ιατρείο, με τους γιατρούς να επιμένουν ότι οι διαγνώσεις ήταν σωστές και ότι όλες οι διαδικασίες είχαν γίνει νόμιμα.