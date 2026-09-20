Εντολή θανάτωσης στην Αυστραλία για μεγάλο καρχαρία που σκότωσε λουόμενο
ΚΟΣΜΟΣ
Αυστραλία Καρχαρίας

Εντολή θανάτωσης στην Αυστραλία για μεγάλο καρχαρία που σκότωσε λουόμενο

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία σε μια εβδομάδα και την τρίτη θανατηφόρα επίθεση στην πολιτεία φέτος

Εντολή θανάτωσης στην Αυστραλία για μεγάλο καρχαρία που σκότωσε λουόμενο
9 ΣΧΟΛΙΑ
Οι Αρχές στην Αυστραλία εξέδωσαν εντολή σύλληψης και θανάτωσης για έναν μεγάλο λευκό καρχαρία στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αυστραλίας, μετά τον θάνατο 63χρονου κολυμβητή την Παρασκευή.

Οι παραλίες κατά μήκος των ακτών της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Περθ, θα παραμείνουν κλειστές τουλάχιστον μέχρι σήμερα καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του καρχαρία.

Η σορός του Γκρεγκ Ο’Νιλ δεν έχει εντοπιστεί ακόμη.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία αυτή την εβδομάδα και την τρίτη θανατηφόρα επίθεση στην πολιτεία φέτος.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι είδε τον άτυχ οκολυμβητή  να «σφαγιάζεται», καθώς ο καρχαρίας «τον πετούσε εδώ κι εκεί σαν ψάρι». Πολίτες ανέφεραν ότι είδαν έναν καρχαρία μήκους περίπου 2,5 μέτρων.

Οι εντολές αυτού του τύπου είναι σπάνιες και αμφιλεγόμενες στην Αυστραλία, όπου οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες αποτελούν προστατευόμενο είδος. Πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια που εκδίδεται τέτοια εντολή στη Δυτική Αυστραλία.

Φέτος έχουν σημειωθεί πέντε θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία.
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης