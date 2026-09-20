Εντολή θανάτωσης στην Αυστραλία για μεγάλο καρχαρία που σκότωσε λουόμενο

Οι Αρχές στην Αυστραλία εξέδωσανγια έναν μεγάλο λευκό καρχαρία στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αυστραλίας, μετά τον θάνατο 63χρονου κολυμβητή την Παρασκευή.Οι παραλίες κατά μήκος των ακτών της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Περθ, θα παραμείνουν κλειστές τουλάχιστον μέχρι σήμερα καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του καρχαρία.Η σορός του Γκρεγκ Ο’Νιλ δεν έχει εντοπιστεί ακόμη.Πρόκειται για τηκαι την τρίτη θανατηφόρα επίθεση στην πολιτεία φέτος.Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι είδε τον άτυχ οκολυμβητή να «σφαγιάζεται», καθώς ο καρχαρίας «τον πετούσε εδώ κι εκεί σαν ψάρι». Πολίτες ανέφεραν ότι είδαν έναν καρχαρία μήκους περίπου 2,5 μέτρων.Οι εντολές αυτού του τύπου είναιστην Αυστραλία, όπου οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες αποτελούν προστατευόμενο είδος. Πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια που εκδίδεται τέτοια εντολή στη Δυτική Αυστραλία.Φέτος έχουν σημειωθεί πέντε θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία.