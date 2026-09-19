Τραγωδία στη Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Ανήλικος Απαγχονισμένος

Τραγωδία στη Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

Οι γονείς του ανηλίκου φέρεται να τον είχαν αφήσει μόνο του για δύο ώρες

Τραγωδία στη Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
47 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (19/9)  στη Χαραυγή της Λάρισας, καθώς ένας 14χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, οι γονείς του ανηλίκου φέρεται να τον είχαν αφήσει μόνο του για δύο ώρες και όταν γύρισαν είδαν το τραγικό θέαμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό του.
47 ΣΧΟΛΙΑ

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