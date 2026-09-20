Νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική, νεκροί τέσσερις επιβαίνοντες
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Καραϊβική Ναρκωτικά

Νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική, νεκροί τέσσερις επιβαίνοντες

Μέσα σε έναν χρόνο οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με περισσότερους από 230 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες

Νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική, νεκροί τέσσερις επιβαίνοντες
Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν το Σάββατο αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική, σκοτώνοντας τέσσερις επιβαίνοντες στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε το στρατιωτικό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM, που κοινοποίησε βίντεο το οποίο φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο, «επιβεβαιωμένες πληροφορίες αποκάλυψαν την ενεργό εμπλοκή του σκάφους στη διακίνηση ναρκωτικών». Κατά την επιχείρηση σκοτώθηκαν «τέσσερις ναρκοτρομοκράτες», υπογραμμίζεται.



Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό περισσότερους από 230 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιωματούχοι του ΟΗΕ θεωρούν πως διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης