Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Καθυστερήσεις καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου το πρωί της Δευτέρας 21/9, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή.Επιβαρυμένος είναι ο, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου η κίνηση είναι αυξημένη.Παράλληλα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη., κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.Προβλήματα καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.