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Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Η κίνηση στους δρόμους της Αττικής
UPD:
Καθυστερήσεις καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου το πρωί της Δευτέρας 21/9, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή.
Επιβαρυμένος είναι ο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου η κίνηση είναι αυξημένη.
Παράλληλα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.
Προβλήματα καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.
Επιβαρυμένος είναι ο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου η κίνηση είναι αυξημένη.
Δείτε live την πορεία της κίνησης
Παράλληλα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.
Προβλήματα καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 21, 2026
άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
15΄-20΄ από Μαραθώνος έως Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/iqTkYuIWPy
UPD:
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