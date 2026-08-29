Σχέδιο να πάρει το αεροδρόμιο του Νάσβιλ το όνομα της Ντόλι Πάρτον

Η πρόταση εξετάζεται στις 17 Σεπτεμβρίου, αλλά προσκρούει στον κανόνα των δύο ετών μετά τον θάνατο





Μετά τον θάνατο της διάσημης τραγουδίστριας, πλήθος θαυμαστών της ξεκίνησαν διαδικτυακή εκστρατεία ζητώντας να μετονομαστεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ προς τιμήν της.







Σε ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη επισημαίνεται ότι η ζωή και η πορεία της Πάρτον είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το Τενεσί και ότι θα ήταν απολύτως ταιριαστό το αεροδρόμιο, από το οποίο η πολιτεία «υποδέχεται τον κόσμο», να φέρει το όνομα μιας από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες που ανέδειξε.



Το εμπόδιο στον δρόμο της μετονομασίας Η πρόταση για τη μετονομασία του αεροδρομίου, όπως και η υφιστάμενη πολιτική ονοματοδοσίας της αρμόδιας αρχής του Νάσβιλ, πρόκειται να συζητηθούν σε συνεδρίαση στις 17 Σεπτεμβρίου.







Η Πάρτον πέθανε στις 25 Αυγούστου, γεγονός που σημαίνει ότι για να προχωρήσει άμεσα η πρόταση θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή ή εξαίρεση από τον συγκεκριμένο κανόνα.



Από μια μικρή καλύβα του Τενεσί στην κορυφή της κάντρι Η Ντόλι Πάρτον γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1946 στο Πίτμαν Σέντερ του Τενεσί και μεγάλωσε σε μια μικρή καλύβα στο γειτονικό Λόκαστ Ριτζ.



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Ακολούθησε μια πορεία δεκαετιών που την ανέδειξε σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της κάντρι μουσικής και σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής ποπ κουλτούρας.



Από το «Jolene» στο «I Will Always Love You» Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της βρίσκονται τα «Jolene», «I Will Always Love You», «Coat of Many Colors» και «9 to 5», τραγούδια που σημάδεψαν διαφορετικές περιόδους της καριέρας της και απέκτησαν παγκόσμια απήχηση.



Στη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας της είχε τιμηθεί με 11 βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων και βραβείο συνολικής προσφοράς, καθώς και τρία Emmy.



Το όνομα της Ντόλι Πάρτον σχεδιάζει να δώσει το Τενεσί στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ , τιμώντας τη «βασίλισσα της κάντρι», η οποία πέθανε την Τρίτη 25 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών. Η πρωτοβουλία απέκτησε δυναμική μετά από διαδικτυακή εκστρατεία χιλιάδων θαυμαστών της, ωστόσο για να προχωρήσει θα πρέπει να ξεπεραστεί ένα εμπόδιο που προβλέπει η ισχύουσα πολιτική ονοματοδοσίας του αεροδρομίου.Μετά τον θάνατο της διάσημης τραγουδίστριας, πλήθος θαυμαστών της ξεκίνησαν διαδικτυακή εκστρατεία ζητώντας να μετονομαστεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ προς τιμήν της.Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, έχει ήδη συζητήσει την πρόταση με συνεργάτες της Ντόλι Πάρτον, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από το γραφείο του.Σε ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη επισημαίνεται ότι η ζωή και η πορεία της Πάρτον είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το Τενεσί και ότι θα ήταν απολύτως ταιριαστό το αεροδρόμιο, από το οποίο η πολιτεία «υποδέχεται τον κόσμο», να φέρει το όνομα μιας από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες που ανέδειξε.Η πρόταση για τη μετονομασία του αεροδρομίου, όπως και η υφιστάμενη πολιτική ονοματοδοσίας της αρμόδιας αρχής του Νάσβιλ, πρόκειται να συζητηθούν σε συνεδρίαση στις 17 Σεπτεμβρίου.Υπάρχει, ωστόσο, ένα σημαντικό θεσμικό εμπόδιο. Σύμφωνα με τους New York Times, η ισχύουσα πολιτική δεν επιτρέπει να δοθεί σε εγκατάσταση του αεροδρομίου το όνομα προσώπου που δεν έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια από τον θάνατό του.Η Πάρτον πέθανε στις 25 Αυγούστου, γεγονός που σημαίνει ότι για να προχωρήσει άμεσα η πρόταση θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή ή εξαίρεση από τον συγκεκριμένο κανόνα.Η Ντόλι Πάρτον γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1946 στο Πίτμαν Σέντερ του Τενεσί και μεγάλωσε σε μια μικρή καλύβα στο γειτονικό Λόκαστ Ριτζ.Το μουσικό της ταλέντο φάνηκε από πολύ μικρή ηλικία. Ήδη στα 13 της χρόνια είχε εμφανιστεί στο θρυλικό Grand Ole Opry, ενώ μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο μετακόμισε στο Νάσβιλ, αποφασισμένη να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα στη μουσική.Ακολούθησε μια πορεία δεκαετιών που την ανέδειξε σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της κάντρι μουσικής και σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής ποπ κουλτούρας.Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της βρίσκονται τα «Jolene», «I Will Always Love You», «Coat of Many Colors» και «9 to 5», τραγούδια που σημάδεψαν διαφορετικές περιόδους της καριέρας της και απέκτησαν παγκόσμια απήχηση.Στη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας της είχε τιμηθεί με 11 βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων και βραβείο συνολικής προσφοράς, καθώς και τρία Emmy.

Το 2025 έλαβε επίσης το τιμητικό βραβείο Jean Hersholt της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για την ανθρωπιστική και φιλανθρωπική της δράση, ενώ είχε αποκτήσει και το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.



Η προσφορά της, άλλωστε, δεν περιορίστηκε ποτέ στη μουσική, καθώς η Ντόλι Πάρτον ανέπτυξε επί δεκαετίες έντονη φιλανθρωπική δράση, αφήνοντας πίσω της μια κληρονομιά που το Τενεσί επιδιώκει τώρα να αποτυπώσει και σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία εισόδου στην πολιτεία.