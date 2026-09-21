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Το «Κρυφτό» της Βάσιας Αργέντη για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα
Το «Κρυφτό» της Βάσιας Αργέντη για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα
Sold out παραστάσεις στην Αθήνα και μια εντυπωσιακή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα
Η θεατρική παράσταση «Κρυφτό» της Βάσιας Αργέντη επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, σε καινούργιο «στέκι», στο θέατρο «ΑΛΑΜΠΡΑ» έχοντας ήδη αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική θεατρική σκηνή.
Μετά την ιδιαίτερα θερμή υποδοχή της πρώτης χρονιάς, η παράσταση απέδειξε ότι η επιτυχία της δεν ήταν συγκυριακή. Η δεύτερη χρονιά ήρθε να επιβεβαιώσει με τον πιο ηχηρό τρόπο τη δυναμική της, με sold out παραστάσεις στην Αθήνα, αλλά και με μια μεγάλη περιοδεία, κατά τη διάρκεια της οποίας το «Κρυφτό» ταξίδεψε σε αρκετές πόλεις σε όλη την Ελλάδα, συναντώντας ένα κοινό που αγκάλιασε την παράσταση με ενθουσιασμό.
Η ανταπόκριση σε κάθε σταθμό της περιοδείας ήταν εντυπωσιακή. Οι θεατές που παρακολούθησαν με συγκίνηση και ένταση την ιστορία των δύο αδελφών με το «Κρυφτό» συνέχισε να δημιουργεί συζητήσεις γύρω από τα δύσκολα και συχνά αθέατα θέματα όπως αυτά, που πραγματεύεται.
Πρόκειται για ένα ψυχολογικό δράμα, βαθιά ανθρώπινο και σύγχρονο, που μιλά για την οικογένεια, την εξουσία, τη σιωπή, την ενοχή, την αγάπη, τα μυστικά και την ανάγκη του ανθρώπου να κρυφτεί — ακόμη και από τον ίδιο του τον εαυτό.
Γιατί το «Κρυφτό» τελειώνει μόνο όταν δεν έχει πια πού να κρυφτείς.
Η Βάσια Αργέντη, που υπογράφει το πρωτότυπο κείμενο και τη σκηνοθεσία, δημιουργεί έναν κλειστό και ασφυκτικό κόσμο, μέσα στον οποίο οι ήρωες παλεύουν με όσα ειπώθηκαν αλλά και με όσα έμειναν για πάντα ανείπωτα.
Η Μαριάννα Τουμασάτου και η Λένα Δροσάκη, μέσα από τις ερμηνείες τους, μεταφέρουν στη σκηνή όλη την ένταση μιας σχέσης που δοκιμάζεται στα άκρα. Δύο γυναίκες εγκλωβισμένες σε μια οικογενειακή πραγματικότητα, όπου η αγάπη και η ζήλια, η προστασία και η χειραγώγηση, η αλήθεια και το ψέμα συχνά δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν.
Στα Ιωάννινα, δύο αδελφές ζουν υπό τη βαριά σκιά μιας αυταρχικής μητέρας και των μυστικών που στοιχειώνουν την οικογένεια. Η Ηρώ, μεγαλύτερη και καλλιτέχνις με ταλέντο στη ζωγραφική, παλεύει με τις αδυναμίες της και τη δική της ευαλωτότητα, ενώ η μικρότερη αδελφή της φαίνεται να γνωρίζει περισσότερα από όσα αποκαλύπτει.
Το έργο κινείται διαρκώς μπρος και πίσω στο χρόνο, φωτίζοντας παρελθόν και παρόν, ενοχές και ψευδείς ερμηνείες, στιγμές αγάπης και ζήλιας, καθώς οι δύο γυναίκες παίζουν το δικό τους αδυσώπητο κρυφτό με την αλήθεια.
Μετά την ιδιαίτερα θερμή υποδοχή της πρώτης χρονιάς, η παράσταση απέδειξε ότι η επιτυχία της δεν ήταν συγκυριακή. Η δεύτερη χρονιά ήρθε να επιβεβαιώσει με τον πιο ηχηρό τρόπο τη δυναμική της, με sold out παραστάσεις στην Αθήνα, αλλά και με μια μεγάλη περιοδεία, κατά τη διάρκεια της οποίας το «Κρυφτό» ταξίδεψε σε αρκετές πόλεις σε όλη την Ελλάδα, συναντώντας ένα κοινό που αγκάλιασε την παράσταση με ενθουσιασμό.
Η ανταπόκριση σε κάθε σταθμό της περιοδείας ήταν εντυπωσιακή. Οι θεατές που παρακολούθησαν με συγκίνηση και ένταση την ιστορία των δύο αδελφών με το «Κρυφτό» συνέχισε να δημιουργεί συζητήσεις γύρω από τα δύσκολα και συχνά αθέατα θέματα όπως αυτά, που πραγματεύεται.
Πρόκειται για ένα ψυχολογικό δράμα, βαθιά ανθρώπινο και σύγχρονο, που μιλά για την οικογένεια, την εξουσία, τη σιωπή, την ενοχή, την αγάπη, τα μυστικά και την ανάγκη του ανθρώπου να κρυφτεί — ακόμη και από τον ίδιο του τον εαυτό.
Γιατί το «Κρυφτό» τελειώνει μόνο όταν δεν έχει πια πού να κρυφτείς.
Η Βάσια Αργέντη, που υπογράφει το πρωτότυπο κείμενο και τη σκηνοθεσία, δημιουργεί έναν κλειστό και ασφυκτικό κόσμο, μέσα στον οποίο οι ήρωες παλεύουν με όσα ειπώθηκαν αλλά και με όσα έμειναν για πάντα ανείπωτα.
Η Μαριάννα Τουμασάτου και η Λένα Δροσάκη, μέσα από τις ερμηνείες τους, μεταφέρουν στη σκηνή όλη την ένταση μιας σχέσης που δοκιμάζεται στα άκρα. Δύο γυναίκες εγκλωβισμένες σε μια οικογενειακή πραγματικότητα, όπου η αγάπη και η ζήλια, η προστασία και η χειραγώγηση, η αλήθεια και το ψέμα συχνά δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν.
Υπόθεση
Στα Ιωάννινα, δύο αδελφές ζουν υπό τη βαριά σκιά μιας αυταρχικής μητέρας και των μυστικών που στοιχειώνουν την οικογένεια. Η Ηρώ, μεγαλύτερη και καλλιτέχνις με ταλέντο στη ζωγραφική, παλεύει με τις αδυναμίες της και τη δική της ευαλωτότητα, ενώ η μικρότερη αδελφή της φαίνεται να γνωρίζει περισσότερα από όσα αποκαλύπτει.
Το έργο κινείται διαρκώς μπρος και πίσω στο χρόνο, φωτίζοντας παρελθόν και παρόν, ενοχές και ψευδείς ερμηνείες, στιγμές αγάπης και ζήλιας, καθώς οι δύο γυναίκες παίζουν το δικό τους αδυσώπητο κρυφτό με την αλήθεια.
Όταν η μητέρα τους πεθαίνει, οι σχέσεις δοκιμάζονται και οι κατηγορίες γίνονται όπλα, οδηγώντας σε μια αλυσιδωτή τραγωδία που ξεπερνά τα όρια της συγγένειας. Στο τέλος, οι αλήθειες φανερώνονται αλλά η συνειδητοποίηση έρχεται πολύ αργά.
Το «Κρυφτό» είναι ένα έργο που ψυχογραφεί την παθογένεια της εν γένει κλειστής και αυταρχικής οικογένειας που συνεχίζει να υφίσταται στη σύγχρονη εποχή. Ίσως με έναν αλλιώτικο και πιο υφέρποντα τρόπο που να μην τον καθιστά αναγνωρίσιμο με την πρώτη ματιά. Πρόκειται λοιπόν, για ένα έργο που εστιάζει στην εργαλειοποίηση της ψυχής από τους ίδιους τους γονείς και την ανικανότητα αναγνώρισης αυτού.
Μιλά την ενοχή και την ταπείνωση, τα κρυφά συναισθήματα , την φθίνουσα υπόσχεση για μια καλύτερη ζωή, τα κρυμμένα μυστικά, το αδιάκοπο παιχνίδι αποσιώπησης και αποκάλυψης, τις σχέσεις που μας σώζουν ή μας καταστρέφουν και την αλήθεια που συχνά αποκαλύπτεται όταν δεν υπάρχει πια δρόμος επιστροφής.
Ας μιλήσουμε λοιπόν για το "κρυφτό" που παίζεται ανάμεσα σε εμάς και τους άλλους , αλλά κυρίως σε εμάς με τον ίδιο μας εαυτό.
Η σιωπή είναι πάντα αδυναμία;
Η σιωπή μπορεί να μην είναι αδυναμία αλλά μια μορφή ανιδιοτελούς αγάπης.
Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, τα sold out στην Αθήνα και η επιτυχία της περιοδείας επιβεβαιώνουν ότι το «Κρυφτό» εξακολουθεί να συνομιλεί με τον θεατή με έναν τρόπο άμεσο και ουσιαστικό.
Γιατί όλοι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έχουμε κάτι από το «Κρυφτό» μέσα μας.
Ένα μυστικό που δεν ειπώθηκε.
Μια αλήθεια που καθυστέρησε.
Μια σχέση που μας σημάδεψε.
Μια σιωπή που κάποτε έμοιαζε με προστασία.
Και ένα παιχνίδι που συνεχίζεται μέχρι τη στιγμή που δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς.
«Το Κρυφτό τελειώνει μόνο όταν δεν έχει πια πού να κρυφτείς.»
Ψυχολογικό δράμα της Βάσιας Αργέντη
Πρωτότυπο κείμενο – Σκηνοθεσία: Βάσια Αργέντη
Παίζουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη
Συμμετέχει η Φως Μαυρίδη
Στο βίντεο παίζουν: η 8χρονη Α.Μ. και η 14χρονη Χ.Σ.
Βοηθός σκηνοθέτη: Φως Μαυρίδη
Σκηνικά: Art in Art
Σχεδιασμός φωτισμού: Μανώλης Μπράτσης
Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης
Γραφιστική επιμέλεια – σχεδιασμός: Χριστόφορος Χαραλαμπόπουλος
Παραγωγή: Art in Art
Διεύθυνση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων:
Μαίρη Αυγερινοπούλου 6932 426426
Γωγώ Αυγερινοπούλου 6932 210011
Θέατρο «ΑΛΑΜΠΡΑ», Στουρνάρη 53, Αθήνα
τηλ. 210 5220120
Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Κάθε Τρίτη στις 21:00 και Τετάρτη στις 19:30
Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/kryfto-2os-xronos/
Σημείωμα Σκηνοθέτη
Το «Κρυφτό» είναι ένα έργο που ψυχογραφεί την παθογένεια της εν γένει κλειστής και αυταρχικής οικογένειας που συνεχίζει να υφίσταται στη σύγχρονη εποχή. Ίσως με έναν αλλιώτικο και πιο υφέρποντα τρόπο που να μην τον καθιστά αναγνωρίσιμο με την πρώτη ματιά. Πρόκειται λοιπόν, για ένα έργο που εστιάζει στην εργαλειοποίηση της ψυχής από τους ίδιους τους γονείς και την ανικανότητα αναγνώρισης αυτού.
Μιλά την ενοχή και την ταπείνωση, τα κρυφά συναισθήματα , την φθίνουσα υπόσχεση για μια καλύτερη ζωή, τα κρυμμένα μυστικά, το αδιάκοπο παιχνίδι αποσιώπησης και αποκάλυψης, τις σχέσεις που μας σώζουν ή μας καταστρέφουν και την αλήθεια που συχνά αποκαλύπτεται όταν δεν υπάρχει πια δρόμος επιστροφής.
Ας μιλήσουμε λοιπόν για το "κρυφτό" που παίζεται ανάμεσα σε εμάς και τους άλλους , αλλά κυρίως σε εμάς με τον ίδιο μας εαυτό.
Η σιωπή είναι πάντα αδυναμία;
Η σιωπή μπορεί να μην είναι αδυναμία αλλά μια μορφή ανιδιοτελούς αγάπης.
Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, τα sold out στην Αθήνα και η επιτυχία της περιοδείας επιβεβαιώνουν ότι το «Κρυφτό» εξακολουθεί να συνομιλεί με τον θεατή με έναν τρόπο άμεσο και ουσιαστικό.
Γιατί όλοι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έχουμε κάτι από το «Κρυφτό» μέσα μας.
Ένα μυστικό που δεν ειπώθηκε.
Μια αλήθεια που καθυστέρησε.
Μια σχέση που μας σημάδεψε.
Μια σιωπή που κάποτε έμοιαζε με προστασία.
Και ένα παιχνίδι που συνεχίζεται μέχρι τη στιγμή που δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς.
«Το Κρυφτό τελειώνει μόνο όταν δεν έχει πια πού να κρυφτείς.»
«Κρυφτό»
Ψυχολογικό δράμα της Βάσιας Αργέντη
Πρωτότυπο κείμενο – Σκηνοθεσία: Βάσια Αργέντη
Παίζουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη
Συμμετέχει η Φως Μαυρίδη
Στο βίντεο παίζουν: η 8χρονη Α.Μ. και η 14χρονη Χ.Σ.
Βοηθός σκηνοθέτη: Φως Μαυρίδη
Σκηνικά: Art in Art
Σχεδιασμός φωτισμού: Μανώλης Μπράτσης
Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης
Γραφιστική επιμέλεια – σχεδιασμός: Χριστόφορος Χαραλαμπόπουλος
Παραγωγή: Art in Art
Διεύθυνση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων:
Μαίρη Αυγερινοπούλου 6932 426426
Γωγώ Αυγερινοπούλου 6932 210011
Θέατρο «ΑΛΑΜΠΡΑ», Στουρνάρη 53, Αθήνα
τηλ. 210 5220120
Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Κάθε Τρίτη στις 21:00 και Τετάρτη στις 19:30
Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/kryfto-2os-xronos/
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