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Ο κορυφαίος Βρετανός συγγραφέας Ίαν ΜακΓιούαν στην Αθήνα
Ο κορυφαίος Βρετανός συγγραφέας Ίαν ΜακΓιούαν στην Αθήνα
Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 19:00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του Megaron Plus, συνεχίζουν τη σειρά «Συγγραφείς, βιβλία, ιδέες», φέρνοντας στο επίκεντρο τη λογοτεχνία και τον διάλογο με σημαντικούς δημιουργούς.
Με αφορμή την έκδοση του νέου του μυθιστορήματος Τι μπορούμε να γνωρίζουμε, (μτφρ. Κατερίνα Σχινά, Εκδόσεις Πατάκη, 2026) ο Ίαν ΜακΓιούαν, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Βρετανούς συγγραφείς, συναντά το αθηναϊκό κοινό για μια συζήτηση γύρω από το νέο του βιβλίο, το έργο του και τις ιδέες που διατρέχουν τη γραφή του.
Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει ο Ηλίας Μαγκλίνης, δημοσιογράφος και συγγραφέας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. με ταυτόχρονη διερμηνεία από τα αγγλικά στα ελληνικά.
Είσοδος ελεύθερη. Κατ’ άτομο έως δύο δελτία εισόδου, η διανομή των οποίων αρχίζει μία εβδομάδα πριν από την εκδήλωση.
Δελτία εισόδου: https://www.megaron.gr/
Λίγα λόγια για το βιβλίο
2014: Κατά τη διάρκεια του πάρτι γενεθλίων της Βίβιεν Μπλάντυ, o σύζυγός της Φράνσις απαγγέλλει το ποίηµα «Μια κορόνα για τη Βίβιεν» σαγηνεύοντας τους παρευρισκόµενους. Αυτή είναι η πρώτη και τελευταία φορά που το έργο διαβάζεται µεγαλόφωνα και η περίσταση θεωρείται κορυφαίο λογοτεχνικό γεγονός. Εκατό χρόνια µετά, φίλοι της ποίησης, ερευνητές και µελετητές κάνουν εικασίες για το µήνυµα του ποιήµατος, ωστόσο κανένα αντίγραφό του δεν έχει ακόµη εντοπιστεί.
2119: Οι πεδινές περιοχές του Ηνωµένου Βασιλείου έχουν βυθιστεί εξαιτίας της ανόδου της στάθµης της θάλασσας µετατρέποντας τη χώρα σε ένα αρχιπέλαγος µε πολλά διάσπαρτα νησιά. Οι επιζήσαντες κουβαλούν την ανάµνηση της ποικιλίας και του πλούτου του καταποντισµένου αυτού πολιτισµού.
Ο Τοµ Μέτκαλφ, ερευνητής στο Πανεπιστήµιο Σάουθ Ντάουνς, µε έδρα ένα από τα νησιά του βρετανικού αρχιπελάγους, µελετά τα αρχεία των πρώτων δεκαετιών του εικοστού πρώτου αιώνα, γοητευµένος από τις ελευθερίες και τις δυνατότητες της ανθρώπινης ζωής πριν από την καταστροφή. Η τυχαία ανακάλυψη, ωστόσο, ενός στοιχείου που ελπίζει να τον οδηγήσει στο µεγάλο χαµένο ποίηµα φέρνει στο φως περιπεπλεγµένους έρωτες και ένα έγκληµα, ανατρέποντας τις βεβαιότητές του για µια ιστορία που πίστευε ότι γνώριζε σε βάθος.
Το «Τι µπορούµε να γνωρίζουµε» είναι ένα αριστούργηµα: µυθοπλαστικός άθλος, ερωτική ιστορία που µιλάει τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τις λέξεις που αφήνουν πίσω τους, λογοτεχνικό θρίλερ που συλλαµβάνει το παρόν µας απαλλαγµένο από την αίσθηση της επικείµενης καταστροφής και φαντάζεται έναν µελλοντικό κόσµο στον οποίο δεν έχουν χαθεί ακόµη τα πάντα.
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Ίαν ΜακΓιούαν (γενν. 1948) είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Βρετανούς συγγραφείς. Τα μυθιστορήματά του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες και έχουν γνωρίσει μεγάλη διεθνή απήχηση. Έχει υπάρξει έξι φορές υποψήφιος για το Βραβείο Μπούκερ, το οποίο κέρδισε το 1998 για το Άμστερνταμ (Εκδόσεις Πατάκη, 2021) Έχει τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις στη Βρετανία και διεθνώς, ενώ το 2008 ανακηρύχθηκε Βρετανός Συγγραφέας της Χρονιάς και το 2023 έλαβε το βρετανικό παράσημο Companion of Honour. Αρκετά έργα του έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, με πιο γνωστή την Εξιλέωση (Εκδόσεις Πατάκη, 2024), που απέσπασε, μεταξύ άλλων, BAFTA και Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας. Το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά του, Τι μπορούμε να γνωρίζουμε (μτφρ. Κατερίνα Σχινά, Εκδόσεις Πατάκη, 2026), είναι μια αριστουργηματική πολυεπίπεδη ιστορία, που συνδέει την αναζήτηση, την εκδίκηση, τη φήμη, τον έρωτα, την ψυχική ασθένεια, τη φύση και την ποίηση, ενώ εξερευνά τη σχέση μας με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και τα όρια της ανθρώπινης γνώσης.
Με αφορμή την έκδοση του νέου του μυθιστορήματος Τι μπορούμε να γνωρίζουμε, (μτφρ. Κατερίνα Σχινά, Εκδόσεις Πατάκη, 2026) ο Ίαν ΜακΓιούαν, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Βρετανούς συγγραφείς, συναντά το αθηναϊκό κοινό για μια συζήτηση γύρω από το νέο του βιβλίο, το έργο του και τις ιδέες που διατρέχουν τη γραφή του.
Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει ο Ηλίας Μαγκλίνης, δημοσιογράφος και συγγραφέας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. με ταυτόχρονη διερμηνεία από τα αγγλικά στα ελληνικά.
Είσοδος ελεύθερη. Κατ’ άτομο έως δύο δελτία εισόδου, η διανομή των οποίων αρχίζει μία εβδομάδα πριν από την εκδήλωση.
Δελτία εισόδου: https://www.megaron.gr/
Λίγα λόγια για το βιβλίο
2014: Κατά τη διάρκεια του πάρτι γενεθλίων της Βίβιεν Μπλάντυ, o σύζυγός της Φράνσις απαγγέλλει το ποίηµα «Μια κορόνα για τη Βίβιεν» σαγηνεύοντας τους παρευρισκόµενους. Αυτή είναι η πρώτη και τελευταία φορά που το έργο διαβάζεται µεγαλόφωνα και η περίσταση θεωρείται κορυφαίο λογοτεχνικό γεγονός. Εκατό χρόνια µετά, φίλοι της ποίησης, ερευνητές και µελετητές κάνουν εικασίες για το µήνυµα του ποιήµατος, ωστόσο κανένα αντίγραφό του δεν έχει ακόµη εντοπιστεί.
2119: Οι πεδινές περιοχές του Ηνωµένου Βασιλείου έχουν βυθιστεί εξαιτίας της ανόδου της στάθµης της θάλασσας µετατρέποντας τη χώρα σε ένα αρχιπέλαγος µε πολλά διάσπαρτα νησιά. Οι επιζήσαντες κουβαλούν την ανάµνηση της ποικιλίας και του πλούτου του καταποντισµένου αυτού πολιτισµού.
Ο Τοµ Μέτκαλφ, ερευνητής στο Πανεπιστήµιο Σάουθ Ντάουνς, µε έδρα ένα από τα νησιά του βρετανικού αρχιπελάγους, µελετά τα αρχεία των πρώτων δεκαετιών του εικοστού πρώτου αιώνα, γοητευµένος από τις ελευθερίες και τις δυνατότητες της ανθρώπινης ζωής πριν από την καταστροφή. Η τυχαία ανακάλυψη, ωστόσο, ενός στοιχείου που ελπίζει να τον οδηγήσει στο µεγάλο χαµένο ποίηµα φέρνει στο φως περιπεπλεγµένους έρωτες και ένα έγκληµα, ανατρέποντας τις βεβαιότητές του για µια ιστορία που πίστευε ότι γνώριζε σε βάθος.
Το «Τι µπορούµε να γνωρίζουµε» είναι ένα αριστούργηµα: µυθοπλαστικός άθλος, ερωτική ιστορία που µιλάει τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τις λέξεις που αφήνουν πίσω τους, λογοτεχνικό θρίλερ που συλλαµβάνει το παρόν µας απαλλαγµένο από την αίσθηση της επικείµενης καταστροφής και φαντάζεται έναν µελλοντικό κόσµο στον οποίο δεν έχουν χαθεί ακόµη τα πάντα.
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Ίαν ΜακΓιούαν (γενν. 1948) είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Βρετανούς συγγραφείς. Τα μυθιστορήματά του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες και έχουν γνωρίσει μεγάλη διεθνή απήχηση. Έχει υπάρξει έξι φορές υποψήφιος για το Βραβείο Μπούκερ, το οποίο κέρδισε το 1998 για το Άμστερνταμ (Εκδόσεις Πατάκη, 2021) Έχει τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις στη Βρετανία και διεθνώς, ενώ το 2008 ανακηρύχθηκε Βρετανός Συγγραφέας της Χρονιάς και το 2023 έλαβε το βρετανικό παράσημο Companion of Honour. Αρκετά έργα του έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, με πιο γνωστή την Εξιλέωση (Εκδόσεις Πατάκη, 2024), που απέσπασε, μεταξύ άλλων, BAFTA και Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας. Το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά του, Τι μπορούμε να γνωρίζουμε (μτφρ. Κατερίνα Σχινά, Εκδόσεις Πατάκη, 2026), είναι μια αριστουργηματική πολυεπίπεδη ιστορία, που συνδέει την αναζήτηση, την εκδίκηση, τη φήμη, τον έρωτα, την ψυχική ασθένεια, τη φύση και την ποίηση, ενώ εξερευνά τη σχέση μας με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και τα όρια της ανθρώπινης γνώσης.
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