Το Ιράν απειλεί με νέα όπλα αν δεχτεί επίθεση από τις ΗΠΑ: «Θα αλλάξουμε τη γεωγραφία του πολέμου»
Το Ιράν απειλεί με νέα όπλα αν δεχτεί επίθεση από τις ΗΠΑ: «Θα αλλάξουμε τη γεωγραφία του πολέμου»
Η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για μια παρατεταμένη σύγκρουση λέει ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Μοχεμπί
Το Ιράν θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχοθετήσει τοποθεσίες στις οποίες δεν είχε επιτεθεί μέχρι τώρα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Μοχεμπί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
«Αν συμβεί νέα επίθεση, σίγουρα θα αλλάξουμε τα όπλα και τη γεωγραφία του πολέμου», δήλωσε ο Μοχεμπί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για μια παρατεταμένη σύγκρουση.
«Αν συμβεί νέα επίθεση, σίγουρα θα αλλάξουμε τα όπλα και τη γεωγραφία του πολέμου», δήλωσε ο Μοχεμπί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για μια παρατεταμένη σύγκρουση.
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