Το Ιράν απειλεί με νέα όπλα αν δεχτεί επίθεση από τις ΗΠΑ: «Θα αλλάξουμε τη γεωγραφία του πολέμου»
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Το Ιράν απειλεί με νέα όπλα αν δεχτεί επίθεση από τις ΗΠΑ: «Θα αλλάξουμε τη γεωγραφία του πολέμου»

Η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για μια παρατεταμένη σύγκρουση λέει ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Μοχεμπί

Το Ιράν απειλεί με νέα όπλα αν δεχτεί επίθεση από τις ΗΠΑ: «Θα αλλάξουμε τη γεωγραφία του πολέμου»
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Το Ιράν θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχοθετήσει τοποθεσίες στις οποίες δεν είχε επιτεθεί μέχρι τώρα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Μοχεμπί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Αν συμβεί νέα επίθεση, σίγουρα θα αλλάξουμε τα όπλα και τη γεωγραφία του πολέμου», δήλωσε ο Μοχεμπί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για μια παρατεταμένη σύγκρουση.
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